El exquisito bodegón de Buenos Aires bueno, bonito y barato con platos desde $10.000

Un famoso bodegón de Buenos Aires ganó gran popularidad por sus platos exquisitos y precios muy bajos. No vas a poder creerlo.

14 de noviembre de 2025 - 12:52
El bodegón de Buenos Aires que arrasa con precios baratos.

Buenos Aires es la cuna del bodegón y hay uno en particular que ganó muchísima popularidad por ser bueno, bonito y barato. Hay platos desde $10.000, muchísimas opciones para deleitarse y postres tradicionales exquisitos. Una parada obligatoria para comer rico y a buen precio.

El bodegón es el lugar que pocas veces falla cuando queremos ir a comer rico. La comida es casera, abundante y por lo general tienen precios acordes. Sin embargo hay algunos lugares que empezaron a elevar muchísimo sus valores. Entre ese boom se destaca este lugar con una gastronomía riquísima y su cuidado con el bolsillo.

image
El reconocido bodegón de Buenos Aires donde comés por muy poco dinero.

El bodegón rico y barato de Buenos Aires que todos visitan

En pleno corazón de Palermo está Bellagamba, un bodegón con más de 4.3 estrellas en Google Maps y opiniones que no dejan dudas: se come rico y barato en una zona donde es casi imposible encontrar ambas cosas juntas. Los platos son abundantes y tenés mucho para elegir.

La última información sobre el lugar, hace un mes atrás, sostiene que una milanesa napolitana (carne o pollo) con guarnición costaba $10.000. También hay opciones para compartir como una doble con cheddar y panceta por menos de $20.000.

Si no sos muy amante de las milanesas, aunque es casi imposible, tenés otros platos especiales: bondiola con guarnición por menos de $10.000, matambre al verdeo, pechuga grillé, lomos de pollo al verdeo, bife de chorizo por menos de $15.000 y mucho más.

Los postres típicos no pasan desapercibidos, donde encontrás el famoso flan mixto y también otras exquisiteces. El lugar es un bodegón hecho y derecho con decoración clásica y un ambiente familiar que sin duda gusta muchísimo. No podés dejar de probarlo.

