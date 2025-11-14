Se derrumba todo el acuerdo entre Beto Casella y América: "Situación tensa"

A esta altura del partido Beto Casella estaría con un pie afuera y otro adentro de América. El cruce con Ángel de Brito movió los cimientos de lo que parecía el gran traspaso del año. Parece ser que al conductor "no le gustó nada" su ida y vuelta en redes con el chimentero y quiso hacer un "stand by" en las negociaciones.