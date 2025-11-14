Beto Casella y América TV habían arreglado todo para que el conductor de Bendita sea la nueva figura del canal. Un cruce con Ángel de Brito y otros motivos habrían llevado a que todo esto se derrumbe en cuestión de días. ¿Qué fue lo que pasó?
¿QUÉ PASÓ?
Se derrumba todo el acuerdo entre Beto Casella y América: "Situación tensa"
Beto Casella iba a ser el nuevo rostro de América TV pero parece ser que las cosas no están marchando tan bien como parecía. ¿Qué fue lo que pasó?
Fue el periodista Juan Etchegoyen quien sacó a la luz el distanciamiento entre Beto Casella y América en los últimos días. Lo que parecía un acuerdo cerrado y un nuevo capítulo en la carrera profesional del conductor, ahora sería simplemente una anécdota.
Beto Casella cada vez más lejos de América
"Quiero comentar algo importante que tiene que ver con el desembarco de Beto en América. La situación está tensa entre él y las autoridades del canal después del cruce con Ángel de Brito", soltó el citado periodista. Las cosas se habrían vuelto muy espesas.
"Hasta ayer no les atendía el teléfono y me cuentan de una reunión clave. Estuvo una semana rechazando las llamadas de América y voy a contar la verdad del contrato. No se firmó todavía, que si hay una firma es de precontrato, nada formal", indicó el comunicador.
A esta altura del partido Beto Casella estaría con un pie afuera y otro adentro de América. El cruce con Ángel de Brito movió los cimientos de lo que parecía el gran traspaso del año. Parece ser que al conductor "no le gustó nada" su ida y vuelta en redes con el chimentero y quiso hacer un "stand by" en las negociaciones.
Lo cierto es que Beto quiere armar un buen equipo para irse a América. Hace años que está en la pantalla de El Nueve con compañeros que conoce profundamente y un formato que ya le es propio. Por esa razón también están pausadas las negociaciones.
