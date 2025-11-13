Wanda Nara entra en crisis: ¿Maxi López y Mauro Icardi amigos de nuevo?

La cocina de MasterChef Celebrity se convirtió en el escenario menos pensado para que se cocine lo que llamaríamos una buena polémica. Hace apenas un mes que el reality arrancó en Telefe, y aunque al principio todos hablaban de la incomodidad de tener a Maxi López compitiendo mientras Wanda Nara comandaba el programa desde la conducción, ahora la historia giró en una dirección que dejó a todos con la boca abierta. El exfutbolista decidió pronunciarse sobre la batalla judicial que enfrenta su ex amigo Mauro Icardi con su exmujer, y sus declaraciones destaparon una olla a presión que venía hirviendo hace rato.
En diálogo con "Sálvese Quien Pueda", Maxi López sorprendió al admitir que habló con Wanda Nara y expresó su deseo de que el cruce con Mauro Icardi termine.
En diálogo con "Sálvese Quien Pueda" —el programa que lidera Yanina Latorre por América TV—, López tiró una bomba que pocos veían venir. Reconoció sin vueltas que mantuvo conversaciones directas con la empresaria mediática para pedirle que baje un cambio y permita que las menores compartan momentos con su padre. Claro, Maxi sabe de qué habla, él mismo transitó durante más de una década ese calvario de verse impedido de estar cerca de sus propios hijos, y ahora observa cómo Icardi atraviesa una situación similar.
La conductora, con ese estilo filoso que la caracteriza, no se anduvo con rodeos y le lanzó la pregunta incómoda que todos esperaban que haga: "¿Vos crees que esto en algún momento va a parar o tardará 12 años como te pasó a vos?". La respuesta de Maxi llegó cargada de gestos reveladores antes que de palabras. "Ojalá que no le tarde 12 años, yo siempre hablo por las nenas. Las quiero, son las hermanitas de mis hijos, y ojalá que lo puedan resolver antes", disparó sin filtro, dejando en claro que su preocupación genuina está puesta en las criaturas que quedan atrapadas en medio del fuego cruzado.
Pero la cosa no terminó ahí. Cuando le preguntaron si Valentino, Constantino y Benedicto extrañan la presencia de Icardi, el deportista fue tajante y directo: "Me quieren ver a mí y con esto ya me alcanza". Sin embargo, Latorre aprovechó para recordarle que Icardi fue quien crió a esos chicos durante años, pero López no permitió que lo victimizaran: "Sí, pero aunque el 'los crió', yo estuve siempre, más allá de que no me dejaron estar durante mucho tiempo. Pero yo no tengo problema", aclaró con firmeza.
Maxi López mencionó la denuncia escolar
Ahí fue cuando rememoró y soltó el dato más delicado de toda la nota: "Hubo si una situación en la cual yo prefiero que se mantenga distancia por Benchu, el más chiquito, quien habló en el colegio y el colegio hizo una denuncia de oficio. Entonces yo prefiero que el disfrute de sus nenas", sumó refiriéndose al delantero del Galatasaray.
Para cerrar, el exjugador dejó su postura bien en claro con una filosofía que parece haberle traído paz después de años de litigio: "Me parece que es bueno que él pase tiempo con las nenas y yo paso tiempo con los míos". Una declaración que suena a punto final, a límites establecidos, pero también a una madurez ganada a los golpes. Porque si algo demostró Maxi en esta charla es que, aunque el pasado pesé toneladas, hoy su prioridad es clara: proteger a sus hijos y, sorprendentemente, abogar por que las hijas de Icardi no sufran lo mismo que vivieron los suyos.
