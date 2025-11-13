Wanda Nara entra en crisis: ¿Maxi López y Mauro Icardi amigos de nuevo?

La conductora, con ese estilo filoso que la caracteriza, no se anduvo con rodeos y le lanzó la pregunta incómoda que todos esperaban que haga: "¿Vos crees que esto en algún momento va a parar o tardará 12 años como te pasó a vos?". La respuesta de Maxi llegó cargada de gestos reveladores antes que de palabras. "Ojalá que no le tarde 12 años, yo siempre hablo por las nenas. Las quiero, son las hermanitas de mis hijos, y ojalá que lo puedan resolver antes", disparó sin filtro, dejando en claro que su preocupación genuina está puesta en las criaturas que quedan atrapadas en medio del fuego cruzado.