Wanda Nara arruinó a la China Suárez con un mensaje fulminante: "Tatiana"

Martín Cirio eligió el nombre de "Tatiana" para crear un personaje que es el de una mujer que se fija en el novio o marido de la amiga u otras mujeres. Cuando explotó el escándalo de Wanda y la China, el streamer le dijo "Tatiana" a la modelo y desde ahí en adelante se generó un concepto que va más allá de ella. Sin embargo, está muy relacionado con la famosa.