Wanda Nara y la China Suárez tuvieron muchos problemas en los últimos años. Finalmente la modelo se quedó con Mauro Icardi y parecen estar felices en pareja. Sin embargo, la mediática soltó un mensaje para su enemiga número uno que resonó muchísimo en redes sociales.
OTRA VEZ GUERRA
Wanda Nara arruinó a la China Suárez con un mensaje fulminante: "Tatiana"
Wanda Nara se despachó en redes sociales contra la China Suárez, su eterna enemiga y actual pareja de Mauro Icardi. Una frase que generó mucho revuelo.
La China Suárez se ganó una mala fama al ser bautizada como una "roba maridos" o como dicen hoy en día en redes sociales, una "Tatiana". Este término lo usó por primera vez el streamer Martín Cirio, con una historia sumamente graciosa y asociada a la modelo. Wanda Nara no dudó en usarlo.
Wanda Nara humilló a la China Suárez como nunca
Wanda Nara recibió un comentario bastante inesperado en Instagram: una chica le dijo si podía hacerle la segunda con Maxi López. Esta no dudó en responder de forma muy elocuente y desató la risa de todos. Una vez más generó muchísima polémica.
"Está en pareja. Nunca Tatiana", soltó Wanda, refiriéndose a que no va a meterse en el noviazgo de Maxi López y su actual. Justamente usó el nombre de Tatiana refiriéndose a este chiste de redes sociales contra la China Suárez. Una elocuencia que sin duda fue aplaudida.
Martín Cirio eligió el nombre de "Tatiana" para crear un personaje que es el de una mujer que se fija en el novio o marido de la amiga u otras mujeres. Cuando explotó el escándalo de Wanda y la China, el streamer le dijo "Tatiana" a la modelo y desde ahí en adelante se generó un concepto que va más allá de ella. Sin embargo, está muy relacionado con la famosa.
