En la noche del miércoles (29/10) se llevó a cabo la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores entre Racing y Flamengo y Guillermo Francella se hizo presente en el estadio con el fin de celebrar el pase a la final, sin embargo tras empatar en cero no ocurrió y las redes sociales no lo dejaron pasar.
NO LLEGÓ A LA FINAL DE LA LIBERTADORES
Guillermo Francella fue el blanco de las burlas en las redes tras la eliminación de Racing
El actor Guillermo Francella se hizo presente en el estadio y tras la finalización del partido la transmisión oficial lo filmó y rápidamente generó repercusión.
Es que sobre el final del encuentro la cámara de la transmición oficial lo mostró algunos segundos mientras hablaba con otra persona y ese breve episodio rápidamente generó repercusión, teniendo en cuenta que es uno de los actores más asociados con el conjunto de Avellaneda.
Si bien los hinchas locales se mostraron esperanzados de cara al match, sobre todo porque en Brasil habían dejado una buena imagen al perder tan solo por 1 a 0, lo cierto es que no le alcanzó para anotar en la valla contrataria y de esa manera los brasileños se aseguraron un lugar en el último partido que se disputará el 29 de noviembre en Lima.
Los usuarios luego de observar las imágenes sacaron el ingenio a relucir y de esa forma convirtieron al reconocido artista en el blanco perfecto para aprovechar y burlarse del equipo que dirige técnicamente Gustavo Costas que a pesar de su buen desempeño, finalmente, se quedaron con las ganas.
La lapidaria crítica de Alexis Puig hacia Guillermo Francella
En medio del furor que ocasionó la película "Homo Argentum" fue Alexis Puig, reconocido crítico de cine, quien apuntó todos los cañones contra Guillermo Francella al asegurar que no tolera las críticas que se le hacen.
En diálogo con el programa de streaming Ya fue todo, expresó tajante: "Creo que a él no le gustan las críticas. No, obviamente no le gustan porque al ser un personaje tan popular, porque él es un personaje tan popular, tan popular, que siente que el tipo a lo mejor le marca algo es el equivocado".
"Le puede pasar a mucha gente eso, no creo que le pase solo a él", aclaró más tarde el periodista señalando que se trata de uno de los artistas más destacados de la Argentina que no solo supo cautivar al público en su país sino que también en el resto de la región y gran parte de Europa.
Es por eso que dejando en claro que tiene con qué para cuestionar las críticas que le hacen teniendo en cuenta que formó parte de varios éxitos cinematográficos, añadió con picardía: "Tendría que tener una humildad muy grande como para de alguna manera aceptar esa situación".
