En la noche del jueves (16/10) se llevó una nueva emisión de MasterChef Celebrity y los participantes a los que peor les había ido en el debut pudieron competir entre sí con el fin de evitar la gala de eliminación, sin embargo no fue el caso de Luis Ventura.
ESTALLARON LOS MEMES
Luis Ventura cocinó ñoquis incomibles, los escupió en el plato y se volvió viral
Luego de medirse contra el resto de los participantes de MasterChef Celebrity, Luis Ventura decepcionó al jurado con la elaboración que preparó.
Los concursantes tenían como consigna elaborar un plato digno para que un joven lo almorzara en el colegio y el periodista eligió hacer ñoquis caseros que hizo con harina de arroz por equivocación a la hora de ir al mercado a buscar los insumos necesarios.
“Imaginaba hacer una pasta tipo fideo, pero a medida que el tiempo se consumió, me fui quedando sin reloj, entonces los fideos pasaron a ser ñoquis”, le comentó al jurado Damián Betular luego de pedir explicaciones al respecto y sobre su error en la elección se defendió: “El mercado tiene sus misterios secretos y en lugar de harina de trigo traje harina de arroz”.
Fue posteriormente que llegó el turno de la degustación de Germán Martitegui quien antes de hacerlo invitó al participante a que comiera y su reacción fue inesperada porque no llegó a tragarlo, lo escupió en la mano y lo devolvió al plato, hecho que no pasó desapercibido y provocó que estallaran los memes en las redes sociales.
Qué dijo Wanda Nara de los ñoquis de Luis Ventura
Luego de recibir la devolución negativa por parte de los jurados del reality show quien se animó a probar los ñoquis caseros fue Wanda Nara.
Si bien en un principio lo dudó, posteriormente se llevó el tenedor a la boca a lo que Luis Ventura reconoció: "Wanda se sacrifica, como corresponde".
Sin embargo, como era de esperar su reacción no fue favorable para el competidor. Es preciso destacar que evitó escupirlo y lo comió aunque aprovechó para pedirle quien es el presidente de Aptra, que en 2026 le de el Martín Fierro de Oro.
Asimismo, luego dijo con humor y picardía: "¿Sabés de qué son? Como de caucho". Lo cierto es que si bien se produjo un divertido momento televisivo, el conductor finalmente deberá medirase ante los que tampoco satisfacieron a los destacados cocineros y buscarán seguir en carrera.
