La NASA hizo un hallazgo único en el sistema solar que paralizó a la ciencia

El sistema solar comprende no solo al Sol sino también a los ocho planetas, incluida la Tierra, sus lunas; asteroides; cometas y más. La NASA realizó un hallazgo sin precedentes que dejó a toda la ciencia con ganas de saber más y, como si fuera poco, se trata de un descubrimiento que podría ser crucial sobre la vida extraterrestre.
A medida que pasa el tiempo parece ser que lo vamos conociendo todo, pero el sistema solar y el universo son tan vastos que siempre hay un hallazgo nuevo que nos hace volar la cabeza. Esta vez la NASA halló un océano que explicaría muchas cosas de aquí al futuro.
La NASA y un descubrimiento fantástico en el sistema solar
La NASA descubrió un océano subterráneo y salado, dato no menor, en un planeta que no es la Tierra. Este se ubica en una de las 95 lunas que tiene Júpiter, dejando a la ciencia completamente encantada y con ganas de saberlo todo sobre este hallazgo.
Este océano, es decir una masa de agua gigante, podría significar que hay vida en otros lugares además de la Tierra. Se sabe que el agua es fundamental para el desarrollo de microorganismos o células que van creciendo y evolucionando tal y como ocurrió en nuestro planeta.
La investigación fue llevada a cabo por Corey J. Cochrane y publicaron en AGU Advances que utilizaron datos de la misión Galileo. Así revisaron mediciones magnéticas que obtuvieron en varios sobrevuelos de esta luna de Júpiter, la cual es la segunda más grande de dicho planeta.
Así fue como revelaron una señal de inducción magnética, una interacción entre el campo magnético de Júpiter y una capa conductora de esta luna. Pero eso no fue todo, ya que esto no era solo un efecto de la ionosfera, sino que descubrieron que existe un océano subterráneo.
Tal y como pudieron comentar en su investigación, determinaron que el océano sería muy profundo y extenso con decenas de kilómetros. Además, tendría también una capa de hielo. Esto sería un avance increíble para determinar si es posible que exista el desarrollo de la vida en otros planetas además de la Tierra.
