La NASA hizo un hallazgo único en el sistema solar que paralizó a la ciencia

Así fue como revelaron una señal de inducción magnética, una interacción entre el campo magnético de Júpiter y una capa conductora de esta luna. Pero eso no fue todo, ya que esto no era solo un efecto de la ionosfera, sino que descubrieron que existe un océano subterráneo.

Tal y como pudieron comentar en su investigación, determinaron que el océano sería muy profundo y extenso con decenas de kilómetros. Además, tendría también una capa de hielo. Esto sería un avance increíble para determinar si es posible que exista el desarrollo de la vida en otros planetas además de la Tierra.

