Buenos Aires sigue maravillando a todos y esta vez con un pueblo espectacular que es ideal para los amantes de la naturaleza. El mismo cuenta con una cascada rodeada de verde, muy relajante y con una postal única. Es de los más lindos para hacer turismo. ¡No te lo pierdas!
ENAMORA A TODOS
El pueblo de Buenos Aires con una cascada escondida que todos quieren conocer
Buenos Aires tiene un pueblo espectacular que no se conoce mucho. El mismo posee una cascada rodeada de naturaleza y es ideal para hacer turismo.
Este pueblo ubicado a pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires se convirtió en uno de los más lindos y el que más turistas quieren visitar. Su tranquilidad, belleza y propuestas naturales lo hacen único. Lo mejor es que no tenés que viajar demasiado para conocerlo.
El pueblo de Buenos Aires que maravilla a todos
Si creías que en Buenos Aires no hay cascadas o un paisaje natural que te shockee, entonces es porque todavía no conocías la Cascada Cifuentes. La misma se ubica sobre el río Quequén Salado y está entre medio de las localidades de Coronel Dorrego y Tres Arroyos.
Alrededor de esta cascada hay pueblos espectaculares, pero el mayor atractivo es esta maravilla que deja a todos boquiabiertos. Cerca de la misma hay paradores donde podés encontrar propuestas gastronómicas, parrillas al aire libre y más.
Para llegar a esta cascada debés tomar la Ruta Nacional 3 hasta el kilómetro 532. Un desvío te va a conducir a un camino rural de apenas 4 kilómetros donde al final va a haber un sendero que te lleve a la cascada. Es un plan ideal para el fin de semana largo.
-----------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Un pueblo cerca de Buenos Aires festeja la October Fest: cerveza artesanal y comida riquísima
El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco
La laguna que pocos conocen para disfrutar un finde largo