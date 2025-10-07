Milei se olvidó de la Bombonera: Dijo que quería un acto en River y luego cambió por Boca

En un reportaje que le concedió al periodista Antonio Laje en A24, el presidente de la nación lanzó: “Yo suelo hacer un ejemplo que a mí me encanta, que es la final de Boca contra el Milan en Japón”.

La comparación de Milei con Sebastián Battaglia

“Terminan yendo a los penales, o sea Boca gana por penales, y Battaglia había errado el penal. Va un periodista y le pregunta a Battaglia qué se siente haber errado el penal. Y Battaglia, con una sabiduría enorme, le dice: ´¿Vos pateaste alguna vez un penal en una final del mundo?´”, recordó.

Y en la continuidad, intentó argumentar que sus errores son como patear un penal: “Los penales los erran los que patean. Digamos, los que no patean... Y los que están en la tribuna, menos”. Y concluyó: “O sea, a lo que voy es lo siguiente. Cuando vos haces, hay chances de que cometas errores. Y si haces mucho, bueno también hay chances de cometer muchos errores”.

Su última comparación, también de la época dorada del “Xeneize”: “Boca seguía ganando…”

La relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel está rota desde hace meses y no es la mejor, así mismo el Jefe de Estado comparó esta situación con la de Juan Román Riquelme y uno de sus ídolos, Martín Palermo en marzo de este año.

Ante esta situación y en un mano a mano brindado a La Nación, el presidente confirmó que no hay demasiado trato con Villarruel: “Usted creo que el SEO de la compañía le interesa si A o B se llevan bien o mal, lo que le importan son los resultados”.

“Riquelme y Palermo no se llevaban bien y Palermo seguía haciendo goles y Boca seguía ganando y ambos ganaban”, remarcó y admitió ante la repregunta si hay mala relación: “No importa ¿Funciona? (gesto afirmativo del entrevistador) Listo”.

Milei recordó su pasado de futbolista y volvió a atacar a Riquelme

En el marco de su discurso en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), Milei recordó su fallida experiencia como futbolista para ilustrar que está “acostumbrado a las lluvias de piedras”: “Cuando jugaba al fútbol, jugaba en Chacarita y seguí la campaña de Chacarita '84, '85 y '86 (3 en total: el 'Funebrero' descendió en la última a la Primera B Nacional). La cantidad de veces que quedé en el medio de una lluvia de piedras ustedes no se dan una idea”, relató.

Tras esa anécdota, el presidente habló sobre el cuadro de La Ribera, del que confirmó que ya no es hincha (algo que comentó hace tiempo), y aprovechó para criticar a Riquelme: “Cuando fui a ver Boca-Palmeiras, cuando era de Boca, digo, porque se imaginarán... Yo creo que al presidente actual de Boca lo eligió un hincha de River, definitivamente”, declaró, buscando la complicidad de los presentes. “Fui a ver Boca-Palmeiras en el (Estadio) Morumbí y también los brasileños nos tiraron piedras cuando terminó el partido”, agregó.

Para concluir, contó una última historia vinculada a sus vivencias futbolísticas: “En algún momento, mi hermana contó algo de cuando jugaba al baby fútbol. Yo jugaba en El Ideal, en la zona de Lugano, y nos tocó jugar el último partido contra un rival de la zona. Llevaron a la hinchada de Chicago, nos movían el arco y todas esas cosas. Yo estoy acostumbrado a la adversidad”, finalizó.

Los reiterados ataques de Milei contra la gestión de Riquelme en Boca

No es la primera vez que Javier Milei critica a Riquelme por su gestión como presidente de Boca, cargo en el que asumió en diciembre de 2023 tras vencer a la fórmula de Aníbal Ibarra y Mauricio Macri (la cual Milei respaldó). Después de la derrota ante River Plate en el Superclásico disputado en septiembre del 2024, el funcionario publicó un fuerte mensaje en su cuenta de X: “No hay tal cosa como un almuerzo gratis. En la economía, como en la vida, puedes hacer lo que quieras, pero no puedes evitar pagar los costos”.

En mayo de este año, Milei se refirió a los insultos que recibió cuando se acercó a La Bombonera para votar y responsabilizó al ex volante: “Riquelme, a la luz de los resultados, no parece que sea bueno para Boca. Milei tenía razón. No estuvo muy bueno eso de que instrumentaran eso de que me puteara la gente cuando fui a votar. Yo no tengo dudas que fue una emboscada de Riquelme, todo el mundo sabía que yo iba a votar. Cuando iba entre la gente, me saludaban de manera muy amistosa y 15 primates se pusieron a gritar y a insultarme”, acusó.

Riquelme aplastó a Macri y es transformó en el nuevo Presidente de Boca

Juan Román Riquelme se transformó en la noche del domingo 17/12/2023 en el nuevo presidente de Boca Juniors y frenó a Mauricio Macri que no se presentó a votar.

Riquelme y Jorge Amor Ameal derrotaron a la dupla macrista conformada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, gobernarán Boca Juniors en los próximos cuatro años.

Milei votó y reaccionaron los hinchas

El presidente de la nación, Javier Milei, emitió su voto en horas de la mañana del domingo 17/12/2023 y provocó la reacción de los hinchas.

Algunos de ellos, expresaron su apoyo y otros rechazaron su apoyo a la formula opositora de Andrés Ibarra-Mauricio Macri.

El primer mandatario llegó a la cancha de Boca a las 10.12 y le llevó apenas siete minutos sufragar en la mesa 19 de la carpa A, una de las tres que se dispuso sobre el césped de Brandsen 805.

Milei ingresó con fuerte custodia

Su llegada se produjo con discreción y con movimientos muy organizados entre la custodia presidencial y el personal de seguridad de Boca.

Minutos después, cuando la noticia de su presencia ya había circulado entre los presentes, Milei salió de la carpa con su cabeza descubierta y provocó reacciones diferentes.

Sus detractores lo silbaron y luego entonaron un grito de guerra: “El club es de los socios”.

