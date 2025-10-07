Se pudrió en Racing: Gustavo Costas liquidó a los Daniel Arcucci de la vida

Racing Club de Avellaneda empató 0 a 0 con Independiente Rivadavia de Mendoza y no logra ponerse de pie en el Torneo Clausura de la Liga Profesional. Una vez finalizado el encuentro, Gustavo Costas apuntó contra una frase dicha por Daniel Arcucci en ESPN.
El entrenador de la Academia no suele tener pelos en la lengua a la hora de declarar y dejó claro que apunta todos los cañones a la Copa Libertadores, aunque no quiere descuidar el ámbito local.
Racing vs Independiente Rivadavia y lo que se viene
Racing venía de perder por los cuartos de final de la Copa Argentina ante River Plate y Gustavo Costas optó por poner mayoría de suplentes ante Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura.
Los titulares, venían con el trajín de varios partidos importantes seguidos y por tal motivo el entrenador eligió rotar en el campeonato local.
Fue 0 a 0 ante el equipo mendocino y la Academia sigue sin poder meterse entre los 8 mejores de su zona y tampoco en posiciones de Copas internacionales.
Son dos las competencias que le quedan al equipo de Gustavo Costas en lo que resta del año y no quiere quedarse sin el pan y sin la torta.
Por las semifinales de la Copa Libertadores, la Academia enfrentará a Flamengo el 22 de octubre en el Maracaná y una semana más tarde en el Cilindro de Avellaneda.
En cuanto al Torneo Clausura, los de Avellaneda están en la 12° posición de la zona A, pero saben perfectamente que ganando un par de partidos se pueden meter entre los 8 (por el antecedente del Apertura).
Lo que si, la Academia debe empezar a ganar si se quiere meter en zona de Copa (aunque sea Sudamericana).
¿Gustavo Costas vs Daniel Arcucci?
Con Costas a la cabeza, pareciera que Racing solamente tiene como objetivos las competencias internacionales y no tanto las locales.
En esta sintonía, el entrenador declaró: "No relojeo las tablas, nosotros tenemos que sumar de a tres y ojalá que podamos entrar. Uno quiere todo pero a veces se complica. Algunos venían de jugar seis partidos en los que había que sacar resultados positivos".
En otra de sus declaraciones, Gustavo Costas apuntó (directa o indirectamente) contra Daniel Arcucci.
El periodista de ESPN, había asegurado luego de la derrota de la Academia ante River por Copa Argentina: "volvió el viejo Racing, el Racing negativo. La hinchada de Racing volvió a ser hincha de la hinchada".
Costas, de alguna manera contestó esto en conferencia de prensa y dijo: "El que dijo que volvió el viejo Racing no es de Racing; no teníamos agua ni calefón y peleábamos para que el club no desaparezca".
En el ámbito del periodismo deportivo es sabido que Arcucci es simpatizante de Racing, por lo que esta declaración de Costas seguramente le haya llegado de manera especial
