Se pudrió en Racing: Gustavo Costas liquidó a los Daniel Arcucci de la vida

Son dos las competencias que le quedan al equipo de Gustavo Costas en lo que resta del año y no quiere quedarse sin el pan y sin la torta.

Por las semifinales de la Copa Libertadores, la Academia enfrentará a Flamengo el 22 de octubre en el Maracaná y una semana más tarde en el Cilindro de Avellaneda.

En cuanto al Torneo Clausura, los de Avellaneda están en la 12° posición de la zona A, pero saben perfectamente que ganando un par de partidos se pueden meter entre los 8 (por el antecedente del Apertura).

Lo que si, la Academia debe empezar a ganar si se quiere meter en zona de Copa (aunque sea Sudamericana).

Embed

¿Gustavo Costas vs Daniel Arcucci?

Con Costas a la cabeza, pareciera que Racing solamente tiene como objetivos las competencias internacionales y no tanto las locales.

En esta sintonía, el entrenador declaró: "No relojeo las tablas, nosotros tenemos que sumar de a tres y ojalá que podamos entrar. Uno quiere todo pero a veces se complica. Algunos venían de jugar seis partidos en los que había que sacar resultados positivos".

En otra de sus declaraciones, Gustavo Costas apuntó (directa o indirectamente) contra Daniel Arcucci.

El periodista de ESPN, había asegurado luego de la derrota de la Academia ante River por Copa Argentina: "volvió el viejo Racing, el Racing negativo. La hinchada de Racing volvió a ser hincha de la hinchada".

Costas, de alguna manera contestó esto en conferencia de prensa y dijo: "El que dijo que volvió el viejo Racing no es de Racing; no teníamos agua ni calefón y peleábamos para que el club no desaparezca".

image

En el ámbito del periodismo deportivo es sabido que Arcucci es simpatizante de Racing, por lo que esta declaración de Costas seguramente le haya llegado de manera especial

+ EN GOLAZO 24

Apagón total a Gastón Edul y tiemblan De Paul y Lionel Messi

Empezó la opereta en River: Llora Racing por lo que dicen de Marcelo Gallardo

A Gastón Edul no le conviene lo que dijo Davoo Xeneize de Chiqui Tapia

Se conoció: cuándo y dónde se juega Deportivo Madryn vs. Gimnasia (M)

Hasta el Pollo Vignolo habla de la 'licuadora de culpas' de Marcelo Gallardo

En San Lorenzo no pueden creer lo que dicen de Marcelo Moretti y Néstor Ortigoza