Sebastián El Pollo Vignolo no le tuvo piedad a Marcelo Gallardo en un muy duro editorial que pronunció en el programa ESPN F90 tras la caída de River ante Rosario Central 2-1 por el partido que correspondió a la undécima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025.
TELEVISIÓN
Hasta el Pollo Vignolo habla de la 'licuadora de culpas' de Marcelo Gallardo
Sebastián El Pollo Vignolo estalló contra Marcelo Gallardo tras la caída de River ante Rosario Central 2-1 por culpar al arbitraje y a su falta de autocrítica.
Una vez consumada la caída del Millonario ante el Canalla, Gallardo protestó por los arbitrajes en el fútbol argentino. Si bien el entrenador no quiso referirse puntualmente al trabajo de Yael Falcón Pérez, se refirió al “sistema” en líneas generales y sostuvo que él no va a “ser más el único que habla”.
El Pollo Vignolo explotó contra Marcelo Gallardo por sus críticas al arbitraje
Un día más tarde, el conductor de ESPN F90 en la televisión cruzó a Gallardo en la presentación, opinó que con lo que dice “está licuando sus culpas” y enfatizó en que el cuadro de Núñez “perdió cinco partidos de los últimos seis partidos...”. Además, consideró que el DT no le encuentra la vuelta al equipo y pareció pedirle una mayor autocrítica pública.
Muy duro con el DT de River, Sebastián Vignolo en la TV disparó en su editorial que “no se puede empezar hablando del partido echándole la culpa al otro. La responsabilidad no es siempre del otro, cuando la responsabilidad es del otro es porque terminás licuando tus propias culpas...”. Incluso, resaltó que “Central le ganó muy bien a River de manera inobjetable, hizo méritos para ganarlo. Es más, se quedó cortó, no lo mató, y sobre el final River se lo pudo haber empatado”.
A modo de análisis de las declaraciones de Marcelo Gallardo, el relator aseveró que “Gallardo quedó molesto con el arbitraje y, si bien no fue bueno, no incidió en el resultado. En las grandes jugadas, acertó”. El plantel Millonario no se salvó de las críticas de Vignolo, quien pidió “hablar, como decía Carlos Bianchi, de jugadores inteligentes. La expulsión de (Juan) Portillo... Se apoyó dos veces en el timbre. Tiene que darse cuenta dónde se puede ir con querosén y dónde no, porque provoca un incendio de la nada”.
En cuanto al desarrollo del encuentro en Arroyito, el “Pollo” Vignolo repasó que “se jugó como una final de los dos lados. No le quiten mérito a Central, le ganó bien... River, de los últimos seis partidos perdió cinco. Sigue siendo un equipo que todavía deambula en determinados momentos”. El presentador también mencionó que “River deberá mejorar claramente y no cometer errores no forzados”.
En la misma línea, la figura de ESPN insistió en que “no fue un buen arbitraje en la conducción, pero no incidió en el resultado, no es justo que le quiten mérito a Rosario Central”. Y sobre Falcón Pérez, remató: “Se equivocó en algún lateral, dio cuatro minutos cuando era para seis o siete, pero en las gruesas dirigió bien. No me gusta cuando le quitan mérito a un equipo que gana bien el partido, y Central lo ganó bien”.
Sin autocrítica en River: Llanto de Martínez Quarta por el arbitraje tras la caída ante Rosario Central
Lucas Martínez Quarta estalló de la bronca en la noche de este último domingo 05/10 contra el árbitro Yael Falcón Pérez tras la caída de River ante Rosario Central 2-1 en el estadio Gigante de Arroyito que correspondió a la undécima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025.
“Hasta la expulsión fue un partido en el que estábamos bien parados, sólidos atrás, encontrando espacios. Ellos encontraron el empate en un rebote, de pelota parada, y a partir de la expulsión intentamos seguir siendo sólidos y jugando, pero ellos, con el empuje de la gente también, ganaron el partido”, señaló el defensor tras concluir el encuentro.
La bronca de Lucas Martínez Quarta contra el árbitro Yael Falcón Pérez
Sobre la tarjeta roja que recibió Juan Portillo al 39', expresó: “Ahí es cuando empiezan a encontrar los espacios. Hasta la expulsión estábamos bien parados, manejábamos la pelota, y se encontraron con el gol en un rebote. Tratamos de mantener el resultado, de ver si de contra podíamos meter un gol, pero nos vamos con sabor amargo, porque habíamos hecho un gran partido el jueves y hoy creo que crecimos un poco desde el juego. Nos vamos con bronca”.
A Martínez Quarta también le preguntaron por el arbitraje de la noche. El defensa no quedó conforme.
https://x.com/SC_ESPN/status/1975023153106546907?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1975023153106546907%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Fsin-autocritica-river-llanto-martinez-quarta-el-arbitraje-la-caida-rosario-central-n610766
“La realidad es que hoy las faltas mínimas las cobraron para ellos y se hizo muy cortado así. Pero bueno, lamentablemente es así. Nos vamos con mucha bronca”, completó el defensor de River al finalizar el encuentro.
Rosario Central da el golpe y supera a River 2-1
River cayó en su visita a Rosario Central por la fecha 11 del Torneo Clausura: Miguel Ángel Borja, Franco Ibarra e Ignacio Malcorra fueron los autores de los goles.
Los Canallas pisaron fuerte: En la picante Zona B aún siguen a cuatro unidades de la cima, pero en la anual quedaron por encima de Boca a tres puntos. Hoy ganaron una final.
El Millonario se sintió perjudicado en un encuentro hostil y lleno de polémicas: Portillo se fue expulsado y quedó en el borde de la tabla anual tras perder tres al hilo en el Clausura y quedó tercero.
