Sebastián El Pollo Vignolo pronunció un muy duro editorial en el programa ESPN F90 contra Marcelo Gallardo por culpar a los árbitros tras la eliminación de River de la Copa Libertadores de América 2025 luego de caer en el partido de vuelta de los cuartos de final ante elPalmeiras 3-1.
El Pollo Vignolo le pegó a Marcelo Gallardo donde más le duele: la fortuna que gastó River
Sebastián El Pollo Vignolo no le tuvo piedad a Marcelo Gallardo por quejarse de los árbitros tras la eliminación de River de la Copa Libertadores.
Sin embargo, no fue lo único que llamó la atención de sus declaraciones ni bien comenzó el programa deportivo de TV, que se emite de lunes a viernes en el mencionado canal. El también relator utilizó una famosa frase de Carlos Bianchi para definir este presente del elenco de Núñez, que en pocos días también jugará contra Racing por la Copa Argentina, además de que da pelea en el Torneo Clausura del fútbol argentino. Igualmente, lo que dijo sobre el DT no pasó para nada inadvertido entre los demás panelistas que también reaccionaron.
El Pollo Vignolo no le tuvo piedad a Marcelo Gallardo por la eliminación de River en la Copa Libertadores
“No me gusta el término murió con las botas puestas o de pie. No es el caso. River en la Copa Libertadores se fue matando de a poquito siendo un equipo ingenuo e inmaduro, como nunca tuvo Gallardo de esta manera”, disparó munición gruesa el presentador. “Él también es responsable, por supuesto. Tengo una altísima consideración por el técnico, pero así como es desequilibrante y desnivela también le cabe esta eliminación”, esbozó Vignolo en el comienzo de su editorial en ESPN F90 sobre el “Millonario”.
A su vez, el periodista aseguró que el equipo “tenía la obligación y responsabilidad de salir campeón tanto el año pasado como éste porque es River e invirtió muchísima plata y los hinchas pusieron la vara altísima”. “No es una eliminación digna, es dolorosa. Es un equipo que todavía está verde. Es un equipo que costó fortuna y es verde”, añadió.
La frase de Carlos Bianchi que usó el Pollo Vignolo para definir el presente de River
A lo largo de su análisis, el relator trajo a colación las palabras del histórico entrenador con pasado en Boca y esbozó: “Aquí me viene una frase que la usábamos mucho cuando a Boca lo eliminaban de este tipo. Bianchi manifestaba que los equipos tienen que tener jugadores inteligentes. A River le faltó inteligencia, entre otras cosas”. Por último, Vignolo habló de lo que se viene para el equipo del “Muñeco” y agregó: “Por más que gane la Copa Argentina o el campeonato esta eliminación es durísima, tanto como la del año pasado. No deja de ser un aliciente o una tranquilidad no tener al eterno rival. La derrota de ayer no da lo mismo. Si River habla de vivir con grandeza no hay derrotas dignas, o por lo menos la de ayer no lo fue”.
Marcelo Gallardo, tras la eliminación de River de la Libertadores: “El árbitro no supo manejar el partido”
El entrenador de River, Marcelo Gallardo, aseguró que el árbitro Andrés Matonte “por momentos no supo manejar el partido” ante Palmeiras, válido por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, llevado a cabo en el Allianz Parque.
En la conferencia de prensa posterior a la derrota ante el conjunto brasileño por 3-1, el “Muñeco” analizó el desarrollo del encuentro que valió la eliminación de los de Núñez del torneo más importante del continente.
“Me voy con bronca. Se nos escapa un partido que pudimos pasar a ganarlo rápidamente y que después nos empatan, pero creo que así todo estábamos en partido y tuvimos oportunidades para ganarlo. No me gusto lo que pasó en los últimos minutos del partido, las desconcentraciones se pagan caro” afirmó el DT del Millonario. Y añadió: “El árbitro no supo manejar el partido por momentos”.
La acción polémica ocurre sobre el cierre del encuentro, con el resultado 1-1 y con River atacando constantemente en busca de la igualdad en la serie. Sin embargo, una supuesta mano sancionada en contra de los visitantes por parte del juez principal, derivó en el contragolpe de Palmeiras, que terminó en penal y roja para Marcos Acuña.
“La obligación esta siempre, no le escapo a eso y menos en el lugar en el que estamos. Pasando la bronca habrá que focalizarnos en lo que viene. Tenemos que convertirnos en un equipo más fuerte para poder ganar esta clase de partidos. No estuvimos lejos ante un rival que es serio candidato a ganar la copa, pero en los detalles tenemos que evolucionar, crecer y aprender”, concluyó.
River cayó ante Palmeiras y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025
River perdió en la noche de este último miércoles 24/09 como visitante por 3 a 1 frente a Palmeiras de Brasil y quedó eliminado de la Copa Libertadores de América, en un partido correspondiente a los cuartos de final del certamen, llevado a cabo en el Allianz Parque de San Pablo.
Tras la caída 2-1 en el duelo de ida disputado en el Monumental, el elenco dirigido por Marcelo Gallardo debía ganar para seguir con vida en el torneo de mayor importancia del continente. Con este resultado, los de Núñez se despidieron del campeonato y deberán apostar todo al Torneo Clausura y a la Copa Argentina.
Ahora, Palmeiras deberá medirse en la siguiente instancia al ganador de la serie entre San Pablo y Liga de Quito, que tiene a los ecuatorianos con una ventaja de dos goles.
