El Pollo Vignolo le pegó a Marcelo Gallardo donde más le duele: la fortuna que gastó River

Embed - "A RIVER LE FALTÓ INTELIGENCIA", EL EDITORIAL DEL POLLO VIGNOLO Y EL DEBATE DE ESPN F90

La frase de Carlos Bianchi que usó el Pollo Vignolo para definir el presente de River

A lo largo de su análisis, el relator trajo a colación las palabras del histórico entrenador con pasado en Boca y esbozó: “Aquí me viene una frase que la usábamos mucho cuando a Boca lo eliminaban de este tipo. Bianchi manifestaba que los equipos tienen que tener jugadores inteligentes. A River le faltó inteligencia, entre otras cosas”. Por último, Vignolo habló de lo que se viene para el equipo del “Muñeco” y agregó: “Por más que gane la Copa Argentina o el campeonato esta eliminación es durísima, tanto como la del año pasado. No deja de ser un aliciente o una tranquilidad no tener al eterno rival. La derrota de ayer no da lo mismo. Si River habla de vivir con grandeza no hay derrotas dignas, o por lo menos la de ayer no lo fue”.

Marcelo Gallardo, tras la eliminación de River de la Libertadores: “El árbitro no supo manejar el partido”

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, aseguró que el árbitro Andrés Matonte “por momentos no supo manejar el partido” ante Palmeiras, válido por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, llevado a cabo en el Allianz Parque.

En la conferencia de prensa posterior a la derrota ante el conjunto brasileño por 3-1, el “Muñeco” analizó el desarrollo del encuentro que valió la eliminación de los de Núñez del torneo más importante del continente.

ELPOLLOVIGNOLOLEPEGOAMARCELOGALLARDODONDEMASLEDUELELAFORTUNAQUEGASTORIVERFOTO2 Sebastián El Pollo Vignolo no le tuvo piedad a Marcelo Gallardo por quejarse de los árbitros tras la eliminación de River de la Copa Libertadores.

“Me voy con bronca. Se nos escapa un partido que pudimos pasar a ganarlo rápidamente y que después nos empatan, pero creo que así todo estábamos en partido y tuvimos oportunidades para ganarlo. No me gusto lo que pasó en los últimos minutos del partido, las desconcentraciones se pagan caro” afirmó el DT del Millonario. Y añadió: “El árbitro no supo manejar el partido por momentos”.

La acción polémica ocurre sobre el cierre del encuentro, con el resultado 1-1 y con River atacando constantemente en busca de la igualdad en la serie. Sin embargo, una supuesta mano sancionada en contra de los visitantes por parte del juez principal, derivó en el contragolpe de Palmeiras, que terminó en penal y roja para Marcos Acuña.

“La obligación esta siempre, no le escapo a eso y menos en el lugar en el que estamos. Pasando la bronca habrá que focalizarnos en lo que viene. Tenemos que convertirnos en un equipo más fuerte para poder ganar esta clase de partidos. No estuvimos lejos ante un rival que es serio candidato a ganar la copa, pero en los detalles tenemos que evolucionar, crecer y aprender”, concluyó.

Embed - "SE NOS TERMINÓ YENDO DE LAS MANOS": Gallardo tras la eliminación de River en Brasil | #ESPNF10

River cayó ante Palmeiras y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025

River perdió en la noche de este último miércoles 24/09 como visitante por 3 a 1 frente a Palmeiras de Brasil y quedó eliminado de la Copa Libertadores de América, en un partido correspondiente a los cuartos de final del certamen, llevado a cabo en el Allianz Parque de San Pablo.

Tras la caída 2-1 en el duelo de ida disputado en el Monumental, el elenco dirigido por Marcelo Gallardo debía ganar para seguir con vida en el torneo de mayor importancia del continente. Con este resultado, los de Núñez se despidieron del campeonato y deberán apostar todo al Torneo Clausura y a la Copa Argentina.

Ahora, Palmeiras deberá medirse en la siguiente instancia al ganador de la serie entre San Pablo y Liga de Quito, que tiene a los ecuatorianos con una ventaja de dos goles.

Embed - PALMEIRAS vs. RIVER PLATE | VUELTA CUARTOS DE FINAL de la Conmebol Libertadores

