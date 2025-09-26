A Daniel Arcucci no le va a gustar lo que dijo Davoo Xeneize en AZZ

Acto seguido, Arcucci agregó: “Hay que atajarse porque después salen los que tienen millones de seguidores, hablan por primera vez y dicen: ‘resulta que están gestionando mal’. ¿Recién te diste cuenta, nene, vestido con un buzo de Boca?”.

De inmediato, en redes sociales se interpretó que ambos se referían a David Quint, quien contestó con altura en su stream: “A mí no me interesa dar esa batalla. No van a verme haciendo contenido con lo que dijeron. Yo sé que cuando opino de Boca, hay mucha gente a la que no le gusta lo que digo o hago. Yo no voy a buscar una guerra donde para mí no la hay”.

Davoo Xeneize en CEF

Lo cierto es que este cruce se da en un contexto en el que la televisión ya no tiene el impacto que tenía antes de la irrupción de las redes sociales y el streaming.

Uno de los espacios futboleros más emblemáticos de YouTube es Cuidemos el Fútbol (CEF), perteneciente al canal AZZ de Flavio Azzaro.

Davoo Xeneize (David Quint) fue invitado al ciclo conducido por Jerónimo Torres Santoro tras la eliminación de River Plate de la Copa Libertadores frente a Palmeiras.

Sobre el final, y luego de casi una hora de charla con la mesa, Quint afirmó: “Son el mejor programa del fútbol argentino. Pero lejos. Estoy contando los de la tele también”.

Cabe remarcar que CEF se emite de 12 a 15 horas, mientras que ESPN F90, con la conducción de Sebastián “Pollo” Vignolo, va de 13 a 15. Es decir, compiten en simultáneo.

Las palabras de Davoo reflejan lo que piensan muchos jóvenes: hoy eligen consumir contenidos en YouTube o en streams antes que en los tradicionales programas de televisión.

