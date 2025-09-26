En la primavera de 2011, en Allende, un municipio mexicano a 60 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, ocurrió una de las masacres perpetradas por el narcotráfico más sanguinarias en la historia del país, cuando sesenta sicarios del cártel criminal Los Zetas asesinaron y torturaron durante 48 horas a entre 42 y 300 personas, en venganza por una traición de sus operadores de la zona.
MATANZA MASIVA
Masacre de Allende: Crímenes del narcotráfico y tortura en masa
La brutal masacre en Allende del 2021. El narcotráfico, sin sensibilidad humana. Los Zetas torturaron, vejaron y mataron 300 personas. Una herida abierta en México.
Era la tarde del viernes 18 de marzo, cuando los sicarios de Los Zetas derribaron con una camioneta el portón principal del rancho de Los Garza, otra banda narco (quienes eran sus operadores financieros en EE.UU.), y que habían entregado información a la DEA a cambio de protección. Dicha información incluía los nombres y direcciones de los líderes de Los Zetas, así como las rutas de lavado de dinero y narcotráfico.
Durante dos días, el pequeño municipio de 20, 000 habitantes aledaño a Piedras Negras, en la frontera de Coahuila con Texas, fue epicentro de una operación de venganza masiva y masacre no sólo desplegada contra los Garza, sino contra vecinos y personas que no tenían vínculo con el cártel, como una demostración de poder de la banda criminal.
Del 18 al 20 de marzo, sesenta sicarios secuestraron y torturaron a cientos de personas, incineraron cuerpos en tambos metálicos con diesel —un proceso conocido como “cocinar” cuerpos— y derribaron casas completas con maquinaria pesada. Fue una matanza que se llevó a cambio con impunidad total, sin intervención de la policía ni de las autoridades estatales.
“La gran bendición que tuvimos últimamente fue encontrar a un niño; cuando desapareció tenía un año y las autoridades lo trajeron vivo después de cinco años de buscarlo. Hace dos semanas me dieron la noticia de que mi hija ya no estaba con nosotros. Yo la buscaba viva. La pude hallar, pero no con nosotros”, afirma la madre de Atzy Adamary Reina Saucedo, desaparecida en la masacre, en diálogo con La Jornada.
Masacres narcos en México, al borde de naturalizarse: El crimen organizado maneja al país
La masacre de Allende fue una matanza ordenada por los entonces líderes de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales y Omar Treviño Morales, en venganza directa contra una traición de Los Garza: Alfonso “Poncho” Cuéllar, Héctor “El Negro” Moreno y Luis “La Güiche” Garza, operadores de la zona, que comenzaron a colaborar con la DEA y entregaron direcciones de la cúpula de Los Zetas, así como sus rutas, a cambio de protección y de una tajada millonaria.
Al parecer, Los Garza no sólo colaboraron con las autoridades estadounidenses, sino que se quedaron con diez millones de dólares de ganancias del tráfico de drogas, dinero que antes compartían con Los Zetas.
El viernes 18 de marzo del 2011, el Z-40 y el Z-42, unas facciones dentro de Los Zetas, ingresaron a Allende con topadoras, ametralladoras y una arsenal de guerra, para empezar a secuestrar, torturar y asesinar a cualquier persona relacionada con Los Garza, desde parientes lejanos hasta vecinos o cualquiera que tuviera un apellido como los responsables, aunque no fuera familiar. Todo para demostrar a las bandas narcos adversarias que los traidores pagan con su propia sangre o con la de su comunidad.
“Tenemos en la familia 17 desaparecidos. Yo tengo directamente a mi papá, a mi hermano y tengo un medio hermano, todos desaparecidos. La esposa de mi papá también –la segunda–, tengo tíos, primos, la suegra de mi tío, el cuñado de mi tía política, el hermano, mi tía política y así se van contando 17”, dice Silvia Garza, una sobreviviente, a la agencia de noticias Milenio.
Más contenido en Urgente24:
San Cleofás, testigo de la Resurrección de Cristo
El FBI contra el creador de la Mujer Maravilla: Publicidad, mentiras y escándalo
Padre Pío, celebración del 23 de septiembre: Dones extraordinarios y milagros inexplicables
Shamir, la leyenda del gusano sagrado de Salomón y Moisés que pudo haber existido