Masacre de Allende: Crímenes del narcotráfico y tortura en masa

“La gran bendición que tuvimos últimamente fue encontrar a un niño; cuando desapareció tenía un año y las autoridades lo trajeron vivo después de cinco años de buscarlo. Hace dos semanas me dieron la noticia de que mi hija ya no estaba con nosotros. Yo la buscaba viva. La pude hallar, pero no con nosotros”, afirma la madre de Atzy Adamary Reina Saucedo, desaparecida en la masacre, en diálogo con La Jornada.

Masacres narcos en México, al borde de naturalizarse: El crimen organizado maneja al país

La masacre de Allende fue una matanza ordenada por los entonces líderes de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales y Omar Treviño Morales, en venganza directa contra una traición de Los Garza: Alfonso “Poncho” Cuéllar, Héctor “El Negro” Moreno y Luis “La Güiche” Garza, operadores de la zona, que comenzaron a colaborar con la DEA y entregaron direcciones de la cúpula de Los Zetas, así como sus rutas, a cambio de protección y de una tajada millonaria.

Al parecer, Los Garza no sólo colaboraron con las autoridades estadounidenses, sino que se quedaron con diez millones de dólares de ganancias del tráfico de drogas, dinero que antes compartían con Los Zetas.

image Al día de hoy no está claro cuántas personas desaparecieron en la masacre de Allende. | GENTILEZA BBC

El viernes 18 de marzo del 2011, el Z-40 y el Z-42, unas facciones dentro de Los Zetas, ingresaron a Allende con topadoras, ametralladoras y una arsenal de guerra, para empezar a secuestrar, torturar y asesinar a cualquier persona relacionada con Los Garza, desde parientes lejanos hasta vecinos o cualquiera que tuviera un apellido como los responsables, aunque no fuera familiar. Todo para demostrar a las bandas narcos adversarias que los traidores pagan con su propia sangre o con la de su comunidad.

“Tenemos en la familia 17 desaparecidos. Yo tengo directamente a mi papá, a mi hermano y tengo un medio hermano, todos desaparecidos. La esposa de mi papá también –la segunda–, tengo tíos, primos, la suegra de mi tío, el cuñado de mi tía política, el hermano, mi tía política y así se van contando 17”, dice Silvia Garza, una sobreviviente, a la agencia de noticias Milenio.

