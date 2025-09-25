San Cleofás, cuya festividad se celebra el 25 de septiembre, fue discípulo de Jesús, trascendental en su encuentro con Cristo resucitado en el camino a Emaús (Evangelio de Lucas 24:13-35) y en los textos apócrifos se lo considera el cuñado de la Virgen María.
DISCÍPULO Y MÁRTIR
Santoral del 25 de septiembre: San Cleofás, testigo de la Resurrección de Cristo
San Cleofás, uno de los discípulos de Jesús menos conocidos, Fue testigo de la resurrección de Cristo y aparece en el Evangelio de Lucas, así como en textos apócrifos, donde se lo menciona como posible cuñado de la Virgen María.
En el evangelio de San Lucas, Cleofás aparece como uno de los discípulos que marchaban a Emaús (cfr San Lucas 24; 13, ss). San Juan también lo nombra cuando habla de una "María, la mujer de Cleofás" que estaba presente en el martirio de Jesús, la tarde que el Señor fue crucificado (cf. San Juan 19; 25 ss).
- Lucas 24:13 – Camino a Emaús: “Ese mismo día iban dos de ellos a una aldea llamada Emaús que estaba como a once kilómetros de Jerusalén.”
- Lucas 24:18 – “Y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ‘¿Pero eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo sucedido allí en estos días?’”
- Juan 19:25 – En la crucifixión: “ Cerca de la cruz de Jesús estaban su madre, con María la mujer de Cleofás, y María Magdalena.”
En los textos apócrifos, como el de Papías de Hierápolis (siglo II), se menciona que Cleofás y Alfeo, el padre de Santiago el Menor y de otros discípulos (Simón, Judas Tadeo y otro José) , podrían haber sido la misma persona, y que su esposa, sería una de las mujeres que aparece con la Virgen María al pie de la cruz de Jesús.
Mientras que el Evangelio del PseudoMateo —otro texto apócrifo—, sostiene que María de Cleofás, quien acompaña a la Virgen María en el calvario de ver su hijo ser torturado y crucificado, es hija de Cleofás y Ana, y es hermana de María, madre de Jesús.
Venerado por la Iglesia Católica y la Ortodoxa, se convirtió en mártir y santo tras ser apedreado hasta la muerte por judíos enojados por su predicación sobre la resurrección de Jesús. Algunos escritores eclesiásticos como Hegesipo, del siglo II, aseguraron que fue asesinado por su fe en Cristo durante la primera persecución de los cristianos en Judea y que él era el hermano de José.
