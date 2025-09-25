Santoral del 25 de septiembre: San Cleofás, testigo de la Resurrección de Cristo

Mientras que el Evangelio del PseudoMateo —otro texto apócrifo—, sostiene que María de Cleofás, quien acompaña a la Virgen María en el calvario de ver su hijo ser torturado y crucificado, es hija de Cleofás y Ana, y es hermana de María, madre de Jesús.

Venerado por la Iglesia Católica y la Ortodoxa, se convirtió en mártir y santo tras ser apedreado hasta la muerte por judíos enojados por su predicación sobre la resurrección de Jesús. Algunos escritores eclesiásticos como Hegesipo, del siglo II, aseguraron que fue asesinado por su fe en Cristo durante la primera persecución de los cristianos en Judea y que él era el hermano de José.

