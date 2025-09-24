Natalicio de Juan Pedro Garrahan (24 de septiembre): Pionero en pediatría y legado que perdura

Garrahan afianzó un campo de estudio por fuera de la clínica médica

Juan Pedro Garrahan, un médico argentino nacido un 24 de septiembre de 1893, trabajó arduamente para consolidar la pediatría como disciplina médica autónoma, diferenciándola de la práctica médica general.

Fue profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, donde dictó la cátedra de Clínica Pediátrica, y también fue jefe del Departamento de Puericultura del Instituto de Maternidad de la Sociedad de Beneficencia.

image Garrahan | FOTO DE ARCHIVO

Asimismo, reconocido internacionalmente por su práctica médica centrada en las infancias, promovía tratamientos menos invasivos, debido a que tenía en cuenta la vulnerabilidad psicológica, la indefensión del niños, al mismo tiempo que su entorno, alimentación y cuestiones emocionales.

Algunos de sus libros más destacados: Medicina Infantil (7 ediciones), Terapéutica y Profilaxis en Pediatría, Tuberculosis en la Primera Infancia, Raquitismo,Acrodinia y Lecciones de Medicina Infantil.

Aunque falleció en 1965, su nombre fue elegido para bautizar al hospital pediátrico de alta complejidad, el Hospital Nacional de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, inaugurado en 1987, bajo el gobierno de Raúl Alfonsín.

Más contenido en Urgente24

Claudia Cardinale se marchó, estrella de Fellini, Visconti, Godard, Clément y Antonioni

Padre Pío, celebración del 23 de septiembre: Dones extraordinarios y milagros inexplicables

Día del empleado de Comercio 2025, el feriado de los trabajadores a sol y sombra