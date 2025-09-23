Claudia Cardinale se marchó, estrella de Fellini, Visconti, Godard, Clément y Antonioni

La belleza natural y el carisma de la actriz atrajeron rápidamente la atención de directores de renombre, y a principios de la década de 1960, comenzó a conseguir papeles protagónicos en grandes proyectos.

Sus primeras obras, como 'Roco y sus hermanos' (1960) y 'El guepardo' (1963), de Luchino Visconti, le dieron fama internacional. Estas películas, que combinaban temas sociales e históricos con una actuación excepcional, se convirtieron en hitos importantes en su carrera.

Su papel en 'El guepardo' la consolidó como un icono del cine italiano.

Las obras clave de Cardinale incluyen películas de Federico Fellini y Sergio Leone. Ella fue conocida por su papel de Jill en 'Érase una vez en el Oeste' (1968), de Leone, donde interpreta a la mujer que se convierte en la figura central de un drama del Viejo Oeste.

También había colaborado con los talentosos e innovadores directores Jean-Luc Godard, René Clément y Michelangelo Antonioni.

Cardinale nunca hizo un intento real de entrar en el mercado estadounidense, ya que no estaba interesada en dejar Europa por un periodo extenso de tiempo; además, su escaso dominio del idioma inglés le era un obstáculo.

De todas formas, rodó varias películas de Hollywood, como

'Circus World' (El fabuloso mundo del circo, 1964), con John Wayne y Rita Hayworth;

'The Pink Panther' (La pantera rosa, 1964,) con David Niven;

'Blindfold' (1965), con Rock Hudson;

'The Professionals'(1966), de Richard Brooks, con Burt Lancaster, Lee Marvin y Jack Palance;

'No hagan olas', con Tony Curtis; y

'The Hell With Heroes' (Los héroes están muertos, 1968), con Rod Taylor.

Cardinale recibió numerosos premios en festivales internacionales de cine.

En 1963, recibió la Cinta de Plata del Sindicato Nacional de Periodistas Cinematográficos de Italia.

En 1984, recibió el León de Oro por su contribución al cine mundial en el Festival de Cine de Venecia.

Sus logros también fueron reconocidos en Francia, donde fue nombrada Caballero de la Legión de Honor.

Con el tiempo, la actriz se convirtió no sólo en un ícono del cine, sino también en una activista que abogó por los derechos de las mujeres y la justicia social.

Le sobreviven su hijo Patrick, nacido en 1958, y su hija Claudia, nacida en 1968, hija del productor Franco Cristaldi, quien fue su compañero y socio comercial durante muchos años.

claudia cardinale y giorgio armani Claudia Cardinale y Giorgio Armani, luego de recibir la Legión de Honor de Francia.

