Milei ajusta la campaña: Menos fotos con dirigentes y más protagonismo en provincias clave

Milei confía en su equipo

La coordinación nacional quedó en manos del asesor Santiago Caputo, acompañado por Pilar Ramírez como encargada territorial. El armado bonaerense lo lidera Sebastián Pareja, que ya reunió a referentes del PRO como Patricia Bullrich, Cristian Ritondo y Diego Santilli para aceitar la campaña en la provincia más competitiva del país.

El equipo también habilitó a pocos voceros para recorrer el interior. Entre ellos se destaca el influencer Iñaki Gutiérrez, considerado uno de los aliados digitales más efectivos, que ya pasó por Santiago del Estero y Santa Cruz, y seguirá en Entre Ríos.

Según sondeos internos, La Libertad Avanza mantiene una ventaja de entre cuatro y cinco puntos a nivel nacional, aunque con dificultades en Córdoba y Santa Fe. En la Casa Rosada apuestan a que la mejora en Buenos Aires y el reciente respaldo de Estados Unidos al programa económico refuercen las expectativas positivas de cara a las elecciones de octubre.

“El voto no es por lo que se vive hoy, sino por lo que se cree que puede venir. Si la gente siente que este rumbo ofrece futuro, lo vamos a capitalizar”, afirmó un dirigente libertario con acceso a la mesa de campaña.

_____________________________

