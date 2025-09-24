El oficialismo decidió reconfigurar la estrategia electoral y poner a Javier Milei en el centro de la escena, reduciendo la exposición de su entorno político. La consigna es clara: mostrar al Presidente en soledad, reforzando su imagen como líder disruptivo y alejándose de los gestos de “casta” que incomodaron a parte de su electorado.
Milei ajusta la campaña: Menos fotos con dirigentes y más protagonismo en provincias clave
Javier Milei regresará de USA para adentrarse en la campaña electoral de cara a octubre. Se mostrará más solitario como antes de ser Presidente.
El giro responde a lo ocurrido en Córdoba, donde el último acto mostró un escenario con demasiados dirigentes libertarios. “La idea es que no se repita. La campaña debe girar en torno a Milei, con menos acompañamiento visible”, explicó una fuente cercana al gobierno libertario al portal Infobae.
Recorrido por las provincias
Tras su regreso de Nueva York, Milei retomará este fin de semana las actividades proselitistas con un itinerario aún en construcción. El foco estará puesto en provincias de alto peso electoral, como Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires, además de distritos que renuevan senadores, como Corrientes y Río Negro.
Según trascendió, la primera parada podría ser Mar del Plata, mientras que también se analiza su participación en el Coloquio de IDEA.
El mensaje de campaña busca combinar épica y empatía. Los estrategas coinciden en que Milei debe mostrarse como “el hombre que viene a rescatar al país de la decadencia”, pero con un tono más cercano a quienes sufren el ajuste económico. “No podés decir que somos el mejor gobierno de la historia cuando hay gente que no llega a fin de mes. Tenés que reconocer ese dolor y hablarles a ellos”, señalaron fuentes del oficialismo.
Milei confía en su equipo
La coordinación nacional quedó en manos del asesor Santiago Caputo, acompañado por Pilar Ramírez como encargada territorial. El armado bonaerense lo lidera Sebastián Pareja, que ya reunió a referentes del PRO como Patricia Bullrich, Cristian Ritondo y Diego Santilli para aceitar la campaña en la provincia más competitiva del país.
El equipo también habilitó a pocos voceros para recorrer el interior. Entre ellos se destaca el influencer Iñaki Gutiérrez, considerado uno de los aliados digitales más efectivos, que ya pasó por Santiago del Estero y Santa Cruz, y seguirá en Entre Ríos.
Según sondeos internos, La Libertad Avanza mantiene una ventaja de entre cuatro y cinco puntos a nivel nacional, aunque con dificultades en Córdoba y Santa Fe. En la Casa Rosada apuestan a que la mejora en Buenos Aires y el reciente respaldo de Estados Unidos al programa económico refuercen las expectativas positivas de cara a las elecciones de octubre.
“El voto no es por lo que se vive hoy, sino por lo que se cree que puede venir. Si la gente siente que este rumbo ofrece futuro, lo vamos a capitalizar”, afirmó un dirigente libertario con acceso a la mesa de campaña.
