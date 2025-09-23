Milei busca dólares pero no acusa recibo de la crisis económica

Mientras el presidente Javier Milei intenta encontrar un apósito la apremiante situación financiera del país, se siguen conociendo datos sobre otro inaplazable desafío: el de la economía real. El INDEC publicó datos que reflejan la caída en las ventas de centros comerciales, supermercados y comercios mayoristas en julio.
Todos los rubros reflejaron caídas en las ventas en comparación con el mes anterior. Estos datos se suman a un sinfín de informes de diferentes organizaciones que piden auxilio a un gobierno que responde con silencio o con promesas de cambio desde el 27 de octubre.
Centros de compras
Las ventas en centros de compras cayeron un 9,5% ajustado por la diferencia de precios.
Las ventas totales a precios corrientes en julio de 2025 relevadas en la encuesta alcanzaron un total de $ 576.484,1 millones, lo que representa un incremento de 19,6% respecto al mismo mes del año anterior. Las ventas totales a precios constantes, en julio de 2025, alcanzaron un total de $ 6.969,1 millones, lo que representa una caída de 9,5% respecto al mismo mes del año anterior.
Al analizarlo por distrito, la comparación del INDEC se realiza en precios corrientes. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las ventas presentaron un incremento interanual de 18,8%. En los 24 partidos del Gran Buenos Aires, registraron un aumento del 17,4% con relación al mismo mes del año anterior.
Por su parte, la Región Pampeana alcanzó una suba de 25,3% respecto a julio de 2024. Las ventas a precios corrientes en la Región Cuyo aumentaron el 17,9% respecto a igual mes del año anterior. Por último, la Región Norte y la Región Patagonia registraron una suba de 14,6% y 23,3%, respectivamente. En todos los casos, estos aumentos fueron menores a la inflación interanual, que a julio 2025 fue de 36,6%.
Comercio en autoservicios mayoristas
Otro rubro que también sufrió las consecuencias de la caída en la actividad económica fue el de autoservicios mayoristas. El INDEC registró que las ventas disminuyeron (-6,3%) real interanual. También se observó una caída del (-0,8%) real en comparación con el mes anterior, acumulando cuatro meses consecutivos de caída.
E incluso, el acumulado de ventas del 2025 fue un 6,5% menor al mismo período del 2024.
En la comparación por rubro, el INDEC muestra los datos en precios nominales.
En julio de 2025, las ventas en efectivo representaron el 21,1% del total, una disminución de 5,6% respecto a julio de 2024. Por su parte, las efectuadas mediante tarjeta de débito fueron el 19,5% de las ventas totales y una variación negativa de 5,8% respecto al mismo mes del año anterior.
Las ventas abonadas con tarjeta de crédito representaron el 27,8% de las ventas totales y tuvieron una variación positiva de 16,8% respecto a julio de 2024. Por último, las realizadas mediante otros medios de pago representaron el 31,7% del total y muestra un aumento de 84,9% respecto al mismo mes del año anterior. Esto se refiere a pago con QR, billeteras virtuales, cuponeras y otras formas.
La fuerza laboral cayó en un año un 3,6%, habiendo 13.921 trabajadores empleados en este rubro. El 12,9% de ellos son personal jerárquico. El informe agrega:
Supermercados
En julio de 2025, el Índice de ventas totales a precios constantes muestra un aumento de 1,0% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-julio de 2025 presenta una variación creciente de 3,5% respecto a igual período de 2024.
Sin embargo, el índice de la serie desestacionalizada muestra una caída de (-2,1%) respecto al mes anterior.
El reporte del INDEC plantea los rubros con mayor aumento de ventas interanual:
Y luego continúa:
Los medios de pago utilizados tuvieron un crecimiento interanual, destacándose el uso de la tarjeta de crédito como principal medio. Las ventas en efectivo representaron el 15,7% de las ventas totales y muestra un aumento de 11,4% respecto a julio de 2024. Por su parte, las efectuadas mediante tarjeta de débito significaron el 28,5% de las ventas totales y una variación positiva de 27,1% respecto al mismo mes del año anterior.
Las ventas con tarjeta de crédito representaron el 43,9% de las ventas totales y una variación porcentual respecto a julio de 2024 de 31,1%. Por último, las realizadas mediante otros medios de pago representaron el 11,9% del total y muestra un aumento de 66,7% respecto al mismo mes del año anterior.
En cuanto al personal, este sector ocupa a 100.005 asalariado, de los cuales el 10,9% corresponden a cargos jerárquicos.
