El Gobierno le da épica al manotazo de ahogado y espera salvavidas de Trump

Imagen creada con IA/GROK.
Imagen creada con IA/GROK.

'Plan Aguantar' de Milei hasta octubre, a como dé lugar: retenciones y salvavidas de USA, dos manotazos de ahogado aunque el Gobierno busca ponerle épica.

22 de septiembre de 2025 - 17:15

EN VIVO

"Es la primera vez que un Gobierno responde eliminando impuestos en un momento de turbulencia financiera. La política tradicional hubiera hecho lo contrario", escribió Javier Lanari -subsecretario de Prensa de la Nación- y lo validó Javier Milei en X, intentando darle sensación de épica a una medida desesperada -eliminar retenciones de manera temporaria- para conseguir dólares y llegar a octubre con algo de calma en los mercados, tras una semana de rojo total.

Muchos reprochan que sólo quita impuestos "a los ricos" -que ni siquiera es definitivo-, y contraponen con el decreto presidencial que este lunes (22/09) suspendió la vigencia de la Emergencia en Discapacidad que fue aprobada por el Congreso, además de remarcar que 'no comen vidrio': todos saben que lo único que busca el Gobierno con esta medida es que el campo liquide e ingresen dólares.

Otro manotazo de ahogado fue pedirle ayuda financiera al Tesoro de USA, algo que el oficialismo celebra como gol de media cancha destacando el respaldo político de Donald Trump a Javier Milei (aunque en la Argentina todo parece un déjà vu y muchos recuerdan una tapa de Clarín de agosto 2001, que anunciaba la llegada de ayuda del Tesoro de Estados Unidos al entonces presidente Fernando de la Rúa...).

Esta noche Milei parte rumbo a USA, entusiasmado por la foto con Trump y a la espera de volver con la confirmación del salvavidas estadounidense. Hoy los mercados reaccionaron con optimismo, pero habrá que ver cómo continúan los acontecimientos. Por ahora, nada qué festejar.

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

El bloque Coherencia también pide moción de censura para Guillermo Francos

Así lo anunció Marcela Pagano, luego de que se conociera un pedido similar -tal como se informó en este Vivo- de diputados de Encuentro Federal.

Mucho enojo en Zárate por el asesinato de un jubilado: Protesta de vecinos

Vecinos de Zárate se manifiestan esta tarde noche en Zárate tras el asesinato de Eduardo Saúl De Francesco, un hombre de 79 años que apareció muerto con un tiro en la nunca tras 4 días de búsqueda.

Por el crimen hay cuatro detenidos, entre ellos una sargento de la Policía Bonaerense y su pareja (ex policía), acusados de planear el secuestro y asesinato para robarle sus ahorros.

Saúl era un jubilado muy conocido en la ciudad de Zárate. El crimen desató gran enojo en la población, que ya viene sufriendo hace tiempo el aumento de hechos de inseguridad.

Autoconvocados, los vecinos zarateños reclaman justicia.

Tras Francia, otros 6 países europeos reconocen el Estado de Palestina

Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Andorra y Mónaco también reconocen formalmente el Estado de Palestina desde la tribuna de la ONU, en vísperas de la Asamblea General. Previamente lo había hecho Francia.

macron ONU
El presidente de Francia hablando en la ONU (Foto NA).

El presidente de Francia hablando en la ONU (Foto NA).

Esta decisión se produce después de que el Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocieran formalmente el Estado de Palestina el domingo, lo que desató fuertes críticas por parte de Israel.

Vuelven los piqueteros: Marcha en reclamo de alimentos para comedores

Las agrupaciones que integran el Frente de Lucha Piquetero marcharán mañana desde Constitución a la esquina de las avenidas 9 de Julio y Belgrano, en el centro porteño, para reclamarle a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por la provisión de alimentos para los comedores. Reclaman que se dieron de baja lugares de asistencia sin un análisis fehaciente de irregularidades.

Argumentan que, a partir de un pedido de acceso a la información pública que hizo la diputada Natalia Zaracho se estableció que no se realizaron auditorías tales como las que mencionó el exjefe de Gabinete Nicolás Posse, en una exposición en el Congreso, en mayo de 2024, cuando afirmó que “se hizo una auditoría cuyos resultados arrojaron que casi el 50% de los comedores no existían y, en muchos casos, presentaban direcciones donde no funcionan”.

Según consta en la respuesta al pedido de acceso a la información, fechada el 20 de agosto y a la que accedió el diario La Nación, el ministerio argumentó que la alusión a la “auditoría” que hizo Posse ante el Congreso “no debe entenderse como la concerniente a exámenes posteriores de las actividades financieras y administrativas de este órgano ministerial, realizada por los auditores integrantes de las unidades de auditoría interna, y en los términos de la Ley 24.156 [la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y su Reglamentación]″; en cambio, aclaró que se hicieron “supervisiones técnicas vinculadas al relevamiento territorial de comedores y/o merenderos comunitarios”.

“Cortaron la asistencia alimentaria a más de 45.000 comedores de todo el país, ‘ahorrándose’ 7 millones y medio de kilos por mes de alimentos, estimándose en $3000 el kilo promedio, que suma 22.500 millones, que multiplicado por 18 meses que hace que no se entregan alimentos, da la friolera de 405.000 millones”, criticó Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, en una conferencia de prensa la semana pasada.

La oposición va por la destitución de Guillermo Francos: Moción de censura en Diputados

Diputados nacionales de Encuentro Federal encabezados por Oscar Agost Carreño presentaron una moción de censura al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por incumplir con la aplicación de una ley vigente como la emergencia en Discapacidad, luego de que la oposición volteara el veto de Javier Milei.

La moción de censura tiene como efecto inmediato, en caso de avanzar, la remoción del jefe de Gabinete. Para ello se necesita el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras legislativas, conforme el artículo 101 de la Constitución Nacional.

El Gobierno rompió el estado de derecho”, sentenció Agost Carreño en X sobre la suspensión de la implementación de la ley 27.793, ratificada por ambas cámaras del Congreso.

Captura de pantalla 2025-09-22 185331

La interpelación y moción de censura contra Francos que impulsa el cordobés lleva la firma de diputados del bloque que preside Miguel Pichetto, como Nicolás Massot, Emilio Monzó, Mónica Fein, Margarita Stolbizer y Esteban Paulón.

Acusan a Francos no solo de incumplir la ley de Discapacidad y no reasignar las partidas conforme a la ley promulgada, sino también por “dictar decretos nulos e inconstitucionales” y "violar la división de poderes del Estado".

BCRA hoy no intervino, pero igual cayeron las reservas

Dado que el dólar mayorista se alejó del techo de la banda, tras los anuncios del Gobierno que llevó calma a los mercados, el BCRA no tuvo que intervenir vendiendo dólares para contener el tipo de cambio. La semana pasada vendió reservas por 3 días consecutivos (US$1.100 millones).

De todos modos, las reservas cayeron hoy US$141 millones y cerraron la jornada en US$39.118 millones.

The Economist: "Scott Bessent dice que el Tío Sam está financiando el laboratorio de Milei"

El diario británico The Economist publicó una nota titulada "Las finanzas de Argentina se volvieron aún más surrealistas" en la que menciona la "intervención" de Scott Bessent para respaldar la moneda argentina.

image

Algunos fragmentos de la nota de The Economist:

"Es muy inusual que Estados Unidos respalde de esta manera la moneda de otro país. La declaración de Bessent fue motivada por una intensa y creciente presión sobre el peso argentino que amenaza con descarrilar el proyecto económico de Javier Milei, el presidente libertario de Argentina. El mes pasado, con su hermana envuelta en un escándalo de corrupción, Milei perdió estrepitosamente una elección legislativa en la provincia de Buenos Aires. Luego sufrió una serie de duras pérdidas legislativas. Los mercados entraron en pánico, preocupados de que la derrota señalara el fin del apoyo popular al proyecto de reforma económica de Milei y el posible regreso de los peronistas derrochadores. Comenzó una fuerte liquidación del peso".

"El banco [Banco Central] no tiene suficientes reservas de divisas para mantener este nivel de gasto por mucho tiempo. La utilización de la bazuca del dólar del Tesoro de Estados Unidos debería darle a Argentina el poder de fuego para estabilizar el peso, si fuera necesario. Bessent, que viajó a Buenos Aires en abril en su primer viaje oficial al extranjero, dice que el Tesoro está analizando “líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro”. La intención es asegurar a los mercados que el límite superior de la banda está respaldado por el poder de Estados Unidos. Bessent espera que la señal sea tan poderosa que nunca se ponga a prueba el alcance real del apoyo estadounidense. Prometió más detalles el 23 de septiembre, cuando Milei se reunirá con él y Donald Trump en Nueva York".

Respecto a la reacción de los mercados hoy, tras las palabras de Bessent: "que esta calma dure está lejos de estar garantizado. Los detalles del apoyo del Tesoro son importantes. 'Cualquier respaldo de menos de 10 mil millones de dólares me parecería liviano', dice Martín Rapetti, economista de Equilibra, una consultora en Buenos Aires. Incluso con un respaldo sólido, se avecinan momentos difíciles. El peso está ahora menos sobrevaluado que durante aproximadamente 18 meses. Pero los argentinos votarán en las elecciones de mitad de período el 26 de octubre. Muchos sospechan que el gobierno tendrá que cambiar su esquema cambiario después de las elecciones, probablemente para permitir que el peso flote más libremente. Como resultado, es probable que la semana previa a las elecciones intermedias sea difícil, ya que los mercados intentan anticipar el cambio. Si las encuestas del gobierno son débiles en ese momento, la presión sobre el peso podría ser severa".

Tras mencionar la derrota en las legislativas bonaerenses y los constantes reveses en el Congreso por pérdida de aliados: "Los problemas de Milei no se deben únicamente a la desgracia política. Su programa de reformas se ha basado en gran medida en un peso fuerte para contener la inflación. Las intervenciones de su gobierno para apuntalar la moneda, incluso después de comprometerse a una flotación limitada, han preocupado durante mucho tiempo tanto a los votantes como a los inversores. A los votantes no les gusta el daño económico que es el inevitable efecto secundario de la intervención. Muchos descubren que sus salarios permiten comprar menos ahora que a principios de 2023. Al principio, a los inversores les preocupaba que las intervenciones de Milei significaran que no estaba acumulando suficientes reservas en dólares. Ahora ven que su gobierno los está quemando y se preguntan si quedará algo para pagar las deudas que se avecinan".

La mujer de Mariano Grondona habló de la salud del periodista: "Está delicado"

“Mariano está delicado, no se entera de nada de lo que pasa, por suerte. Está tranquilo. Está muy delicado después de 13 años con un ACV. Tuvo una doble pulmonía igual que el Papa, el mismo día, igual, estuvo internado”, contó Elena Lynch, esposa de Mariano Grondona.

El periodista de 92 años“ está en casa porque es mejor ahí que mal en el sanatorio. Está tranquilo y muy bien cuidado”, agregó.

mariano-grondona

Las palabras de la mujer se dieron en medio de la cobertura televisiva por el robo sufrido por Pampita en Barrio Parque. En uno de los intentos de los movileros de dialogar con vecinos de la modelo, entrevistaron a Lynch sin saber en un principio que se trataba de la esposa del periodista.

"Francia reconoce el Estado de Palestina”

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que Francia ha reconocido formalmente al Estado palestino.

Ha llegado el momento. Por eso, fiel al compromiso histórico de mi país con Oriente Medio y con la paz entre israelíes y palestinos, declaro hoy que Francia reconoce el Estado de Palestina, declaró Macron en una cumbre sobre la solución de dos Estados en Nueva York.

Esta decisión se produce después de que el Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocieran formalmente el Estado de Palestina el domingo, lo que desató fuertes críticas por parte de Israel. Se espera que varios países más declaren su apoyo más tarde el lunes.

Milei suspendió la Ley de Emergencia en Discapacidad: Ya hay denuncia en Comodoro Py

El diputado socialista Esteban Paulón amplió hoy su denuncia contra Milei por “incumplimiento de una ley vigente”, tras el decreto presidencial que dictó la suspensión de la vigencia de la Emergencia en Discapacidad aprobada con 2/3 del Congreso al no asignarle fondos.

“El decreto 681 es nulo de nulidad absoluta. Nunca un gobierno había incumplido una ley tan abiertamente, advirtió.

Para el legislador, la maniobra responde a un patrón del oficialismo: “Mientras quita retenciones para contener el precio del dólar y llegar a las elecciones en calma financiera, decreta que no hay presupuesto para discapacidad. Es un país a la deriva. A esto ya lo vimos”.

image
Movimientos en Diputados: Nuevo interbloque y comisión Presupuesto

Por un lado, continúan los movimientos en la Cámara de Diputados, con la flamante creación de un nuevo interbloque llamado "Desarrollo y Coherencia", que confirma la caída del PRO y el reagrupamiento de 6 legisladores ex La Libertad Avanza (LLA).

Por otro lado, esta semana se dará luz verde en la Cámara de Diputados y en el Congreso arrancará el debate por el Presupuesto 2026, en una reunión que servirá como presentación formal de la “ley de leyes”. Será el miércoles 24/09 a partir de las 13 horas y se esperan momentos de tensión.

El encuentro será encabezado por el economista libertario José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto, quien aclaró que se tratará de una instancia meramente informativa.

Aquí las notas completas:

* PRO en caída y ex LLA se reagrupan: Nuevo interbloque en Diputados

** El Congreso abre el juego al Presupuesto 2026 en medio de fuertes tensiones políticas

Retenciones: Advierten por el "costo fiscal" de la medida de Milei

El economista Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), realizó el cálculo de cuál será el costo fiscal de la eliminación de retenciones temporarias: "aproximadamente US$1.000 millones".

"La pérdida de recaudación sería equivalente al 46% del superávit fiscal que surge del Presupuesto 2026 para 2025, de 0,3% del PBI", analizó.

image
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cbuteler/status/1970152237339906107&partner=&hide_thread=false
Aquí, más información: ¿PLAN AGUANTAR? / Retenciones: Milei sacrifica recaudación para defender la banda

Mark Sobel, ex Tesoro de USA: "Argentina compra tiempo pero corre riesgo de salida de capitales financieros"

"Predecible, los problemas actuales surgen de la política y un peso sobrevaluado. El apoyo de dólares puede ayudar a la Argentina a pasar las elecciones. Pero mientras la política fiscal y monetaria de Milei merece elogios, Argentina necesita desde hace tiempo FLOTAR. El FMI está sobreexpuesto. Los programas de estabilización del Tesoro usualmente son un puente para los dólares del FMI. Gran Lío pero qué hay de nuevo, es Argentina", dijo Mark Sobel, exfuncionario del Tesoro de Estados Unidos.

Sobel trabajó en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos durante casi cuatro décadas. Fue subsecretario adjunto de política monetaria y financiera internacional desde 2000 hasta principios de 2015 y luego representante de Estados Unidos en el FMI hasta 2018. Una de sus funciones fue la de administrar el Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro de ese país (ESF, por sus siglas en inglés).

En sentido similar se había expresado más temprano el Estratega Jefe de Goldman Sachs, Robin Brooks: "Argentina necesita, de una vez por todas, dejar flotar el peso. Argentina está donde está hoy porque volvió a caer en la trampa de la paridad con el dólar. Por eso el peso está otra vez sobrevaluado. ¿Cuántas crisis más harán falta para que Argentina finalmente aprenda esta lección?"

Sobel coincidió con el ex economista del FMI y agregó que "si bien un apoyo externo compra tiempo, corre el riesgo de una salida de capitales financieros a menos que Argentina avance hacia una flotación en forma oportuna".

Gestión Milei: En 19 meses, 15.000 empresas menos y 220.000 puestos de trabajo perdidos

En los 19 meses que lleva el Gobierno de Javier Milei, la cantidad de empleadores registrados y trabajadores asegurados en el sistema de riesgos del trabajo descendió fuertemente, de acuerdo con datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Según informó la SRT, en noviembre de 2023, mes de referencia previo al asumir el nuevo gobierno, el sistema contabilizaba 511.337 empleadores y 9.840.290 trabajadores.

Para junio de 2025, el registro descendió a 496.035 unidades productivas y 9.621.034 empleados cubiertos por el sistema de riesgos del trabajo. Este retroceso se vincula directamente con la merma de la actividad económica registrada durante gestión Milei.

El balance neto arroja la desaparición de 15.302 empleadores, considerados por la SRT como “unidades productivas” que agrupan a empresas, entidades y organismos públicos o privados que ocupan a una o más personas y producen bienes o servicios. La pérdida de empleadores se traduce, además, en una reducción de 219.256 puestos laborales registrados bajo cobertura de riesgos del trabajo durante el mismo período.

Por sectores, el centro de estudios destacó que el más afectado fue el de Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, con una reducción de 89.794 trabajadores entre noviembre de 2023 y junio pasado. Le sigue el sector de Construcción, que perdió 81.463 puestos en el mismo período.

También, registraron caídas significativas los sectores de Servicios de transporte y almacenamiento, con 53.101 empleos menos, e Industria manufacturera, con una pérdida de 43.063 puestos de trabajo.

CONSPIRACIONES