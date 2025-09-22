El Gobierno le da épica al manotazo de ahogado y espera salvavidas de Trump

Live Blog Post

The Economist: "Scott Bessent dice que el Tío Sam está financiando el laboratorio de Milei"

El diario británico The Economist publicó una nota titulada "Las finanzas de Argentina se volvieron aún más surrealistas" en la que menciona la "intervención" de Scott Bessent para respaldar la moneda argentina.

Algunos fragmentos de la nota de The Economist:

"Es muy inusual que Estados Unidos respalde de esta manera la moneda de otro país. La declaración de Bessent fue motivada por una intensa y creciente presión sobre el peso argentino que amenaza con descarrilar el proyecto económico de Javier Milei, el presidente libertario de Argentina. El mes pasado, con su hermana envuelta en un escándalo de corrupción, Milei perdió estrepitosamente una elección legislativa en la provincia de Buenos Aires. Luego sufrió una serie de duras pérdidas legislativas. Los mercados entraron en pánico, preocupados de que la derrota señalara el fin del apoyo popular al proyecto de reforma económica de Milei y el posible regreso de los peronistas derrochadores. Comenzó una fuerte liquidación del peso".

"El banco [Banco Central] no tiene suficientes reservas de divisas para mantener este nivel de gasto por mucho tiempo. La utilización de la bazuca del dólar del Tesoro de Estados Unidos debería darle a Argentina el poder de fuego para estabilizar el peso, si fuera necesario. Bessent, que viajó a Buenos Aires en abril en su primer viaje oficial al extranjero, dice que el Tesoro está analizando “líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro”. La intención es asegurar a los mercados que el límite superior de la banda está respaldado por el poder de Estados Unidos. Bessent espera que la señal sea tan poderosa que nunca se ponga a prueba el alcance real del apoyo estadounidense. Prometió más detalles el 23 de septiembre, cuando Milei se reunirá con él y Donald Trump en Nueva York".

Respecto a la reacción de los mercados hoy, tras las palabras de Bessent: "que esta calma dure está lejos de estar garantizado. Los detalles del apoyo del Tesoro son importantes. 'Cualquier respaldo de menos de 10 mil millones de dólares me parecería liviano', dice Martín Rapetti, economista de Equilibra, una consultora en Buenos Aires. Incluso con un respaldo sólido, se avecinan momentos difíciles. El peso está ahora menos sobrevaluado que durante aproximadamente 18 meses. Pero los argentinos votarán en las elecciones de mitad de período el 26 de octubre. Muchos sospechan que el gobierno tendrá que cambiar su esquema cambiario después de las elecciones, probablemente para permitir que el peso flote más libremente. Como resultado, es probable que la semana previa a las elecciones intermedias sea difícil, ya que los mercados intentan anticipar el cambio. Si las encuestas del gobierno son débiles en ese momento, la presión sobre el peso podría ser severa".

Tras mencionar la derrota en las legislativas bonaerenses y los constantes reveses en el Congreso por pérdida de aliados: "Los problemas de Milei no se deben únicamente a la desgracia política. Su programa de reformas se ha basado en gran medida en un peso fuerte para contener la inflación. Las intervenciones de su gobierno para apuntalar la moneda, incluso después de comprometerse a una flotación limitada, han preocupado durante mucho tiempo tanto a los votantes como a los inversores. A los votantes no les gusta el daño económico que es el inevitable efecto secundario de la intervención. Muchos descubren que sus salarios permiten comprar menos ahora que a principios de 2023. Al principio, a los inversores les preocupaba que las intervenciones de Milei significaran que no estaba acumulando suficientes reservas en dólares. Ahora ven que su gobierno los está quemando y se preguntan si quedará algo para pagar las deudas que se avecinan".