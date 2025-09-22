Milei sigue su viaje hacia la derrota electoral del 26/10: Emergencia en Discapacidad suspendida

En línea con esto, el Gobierno también publicó este lunes en el Boletón Oficial la Decisión Administrativa 24/2025, que ajusta parcialmente el presupuesto 2025: se incrementaron los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y se reasignaron partidas de la Jurisdicción 91 – Obligaciones a Cargo del Tesoro, para atender gastos urgentes de actualización de prestadores, sin habilitar la ejecución completa de la ley.

Qué dispone la ley que Milei impide que se aplique

La norma sancionada por el Congreso declara la emergencia en Discapacidad hasta el 31/12/2026 (prorrogable 1 año). Crea la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social: 70% del haber mínimo, actualización previsional, compatibilidad con empleo hasta 2 SMVM, suspensión automática por superación del tope y rehabilitación inmediata; conversión de oficio de PNC vigentes.

Además, la ley garantiza cobertura de salud a través del Programa Incluir Salud y las prestaciones de la Ley 24.901 y declara de interés público los servicios de prestadores 24.901 y fija una compensación de emergencia por la brecha aranceles vs IPC (12/2023–12/2024); establece aranceles únicos con movilidad mensual por Decreto 274/24 (o el que lo reemplace) y un estudio anual de costos.

Por último, amplía a 3 años la exención del 50% de contribuciones patronales para empleadores que contraten trabajadores con discapacidad (art. 87 Ley 24.013) fortalece a ANDIS (CUD, auditorías con debido proceso inclusivo) y exige informes anuales de ejecución y pagos.

