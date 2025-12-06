Las diferencias entre la entidad rectora del fútbol, AFA, y las poderosas compañías del emporio que maneja Héctor Magnetto se ahondan mes tras mes ya que Clarín ya no maneja por decisión de Chiqui Tapia los derechos de televisación del fútbol del Ascenso en Argentina.
FIFA Y AFA CON DSPORTS / DGO
Sorteo del Mundial de Fútbol 2026 y las señales del Grupo Clarín sin la ceremonia
La Asociación del Fútbol de Argentina rompió vínculos con el holding Clarín. Las señales TN, Canal 13 y Torneos no pudieron mostrar conformación de los grupos.
Concretamente, la entidad de calle Viamonte anunció que no renovará el contrato que los unía desde 2016 para la televisación de la Primera Nacional y la Primera B Metropolitana. El acuerdo se había establecido en 2016 y renovado en 2019. Tenía seis años de duración, siendo 2025 el último.
En consecuencia, a partir de 2026, TyC Sports y TyC Sports Play ya no tendrán fútbol del Ascenso en sus pantallas.
Existen dos alternativas: que se vuelvan a licitar los encuentros o que desde calle Viamonte se decida televisar al ascenso a través de la plataforma AFA Play.
AFA denunció “amedrentamiento mediático”
Tapia y Toviggino creen que existieron aprietes periodísticos de Clarín para lograr el objetivo de obtener una nueva licencia de derechos de TV.
Por ejemplo, @claudiosavoia publicó en X:
INSISTEN EN QUE SE ALLANE RÁPIDO LA MANSIÓN ADJUDICADA A TAPIA Y TOVIGGINO ¿IMAGINAMOS QUE LOS JUECES PEDIRÁN TODAS LAS CÁMARAS? ¿O QUIZÁ JUSTO NO FUNCIONEN, NO? Vecinos, filmen, saquen fotos, y compartan. Denunciantes alertan que se retiran bienes a diario y reclaman al juez Rafecas un operativo urgente para evitar el vaciamiento de la propiedad de Pilar. Piden constatar y secuestrar autos de lujo y otros bienes, o disponer una consigna policial. La causa sigue sin juez firme tras excusaciones e idas y vueltas en Comodoro Py, mientras la Coalición Cívica advierte riesgo de pérdida de pruebas.
En Argentina el fútbol rompe la “cámara de eco”
La importancia política de la difusión de este deporte radica en que termina con “el sesgo de comprobación”.
El modelo tradicional donde los conglomerados periodísticos se quedaban con la producción televisiva y el control de la agenda de noticias está desapareciendo debido al nuevo contexto tecnológico donde son ahora las plataformas de internet más importantes que la radio y la TV tradicional.
Los cambios en los hábitos de consumo avanzan con una celeridad que desconcierta a “paquidermos” acostumbrado a hacer valer el peso de la llamada “linealidad” donde el cliente es un mero receptor de los contenidos.
Todo eso puede verse como algo muy moderno pero colisiona de manera frontal con el “poder detrás del poder”.
Hasta se puede pensar en una universalización de los contenidos (los partidos) y paquetes Premium para el que quiere pagar.
Acaso… ¿Alguien paga por usar X, YouTube, Tik Tok, Facebook, los mails o Instagram?
Cuando alguien tiene la masividad garantizada el destinatario es el producto. El fútbol se transforma en una mero medio para llegar hasta el receptor.
Dos gigantes se saludan... y se pelean
El Grupo Clarín S.A. es el conglomerados de medios de comunicación más grande de la Argentina.
Fue conformado oficialmente en diciembre de 1999 y engloba:
-diario matutino Clarín
-Artear que opera y comercializa la cadena de televisión El Trece
-canal de actualidad Todo Noticias
-Cablevisión
-Radio Mitre
-diario Olé
-Telecom
-Torneos
-decenas de empresas editoriales, emisoras de radio y televisión, productoras de televisión, proveedores de Internet, telecomunicaciones, imprentas gráficas y correo tradicional.
Dos de las joyas de la corona Tele Red Imagen S.A. (TRISA) y Torneos (ex Torneos y Competencias) fueron las desairadas por AFA.
Los números explican la magnitud del negocio en disputa. El contrato original de 2007 establecía casi US$ 60 millones anuales para la AFA por los derechos de Primera Nacional y B Metropolitana. A partir de la renegociación de 2019 se pagaron unos US$ 50 millones.
Hablarán a diario de una descomposición institucional en AFA y alentarán a jueces y fiscales a que ausculten los números del fútbol.
Claudio Tapia fue elegido presidente de AFA el 29/03/2017. La pregunta es básico… ¿Más de 8 años le llevó a Héctor Magnetto descubrir que el titular de AFA tiene aspectos muy poco presentables?
Las derrotas de Clarín
1-En 2025, en el Mundial de Clubes, Grupo Clarín supo que el paquete completo de partidos lo tenía DSports (grupo Werthein).
El “beneficiario” de ese evento único fue Telefe, desplazando a Canal 13.
2-La Copa Libertadores también es para el canal de las pelotas.
3-Los partidos de la selección nacional también se pasan por el ex 11, como señal abierta.
4-Los torneos de ascenso podrían ir por la plataforma AFA Play.
5-El mundial también le sería esquivo a Clarín, como ya ocurrió con la ceremonia de sorteo de los grupos.
