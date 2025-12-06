Sorteo del Mundial de Fútbol 2026 y las señales del Grupo Clarín sin la ceremonia

Embed - La guerra Viale vs. Chiqui Tapia ya salpica a toda la familia

AFA denunció “amedrentamiento mediático”

Tapia y Toviggino creen que existieron aprietes periodísticos de Clarín para lograr el objetivo de obtener una nueva licencia de derechos de TV.

Por ejemplo, @claudiosavoia publicó en X:

INSISTEN EN QUE SE ALLANE RÁPIDO LA MANSIÓN ADJUDICADA A TAPIA Y TOVIGGINO ¿IMAGINAMOS QUE LOS JUECES PEDIRÁN TODAS LAS CÁMARAS? ¿O QUIZÁ JUSTO NO FUNCIONEN, NO? Vecinos, filmen, saquen fotos, y compartan. Denunciantes alertan que se retiran bienes a diario y reclaman al juez Rafecas un operativo urgente para evitar el vaciamiento de la propiedad de Pilar. Piden constatar y secuestrar autos de lujo y otros bienes, o disponer una consigna policial. La causa sigue sin juez firme tras excusaciones e idas y vueltas en Comodoro Py, mientras la Coalición Cívica advierte riesgo de pérdida de pruebas.

image Luego de 8 años, Clarín "descubrió" que Chiqui Tapia tiene manejos oscuros

En Argentina el fútbol rompe la “cámara de eco”

La importancia política de la difusión de este deporte radica en que termina con “el sesgo de comprobación”.

Las disputas son seguidas por simpatizantes de todas las edades, todas las geografías, todas las condiciones sociales y…. todas las ideologías. Por ello, quien controla las transmisiones tiene grandes chances de controlar el relato de lo que ocurre a todo nivel. El fútbol funciona como lenguaje colectivo y territorio de legitimación política. Las disputas son seguidas por simpatizantes de todas las edades, todas las geografías, todas las condiciones sociales y…. todas las ideologías. Por ello, quien controla las transmisiones tiene grandes chances de controlar el relato de lo que ocurre a todo nivel. El fútbol funciona como lenguaje colectivo y territorio de legitimación política.

El modelo tradicional donde los conglomerados periodísticos se quedaban con la producción televisiva y el control de la agenda de noticias está desapareciendo debido al nuevo contexto tecnológico donde son ahora las plataformas de internet más importantes que la radio y la TV tradicional.

Los cambios en los hábitos de consumo avanzan con una celeridad que desconcierta a “paquidermos” acostumbrado a hacer valer el peso de la llamada “linealidad” donde el cliente es un mero receptor de los contenidos.

Ahora, se viene una descentralización de contenidos que plantea un gran desafío. Los “paquetes exclusivos” podrían ser pronto una antigüedad y llegaríamos a un sistema donde múltiples jugadores mostrarían, por ejemplo, la próxima Copa del Mundo 2026. La estrategia de la AFA de crear una plataforma propia significará abrir la competencia y revisar contratos históricos. Ahora, se viene una descentralización de contenidos que plantea un gran desafío. Los “paquetes exclusivos” podrían ser pronto una antigüedad y llegaríamos a un sistema donde múltiples jugadores mostrarían, por ejemplo, la próxima Copa del Mundo 2026. La estrategia de la AFA de crear una plataforma propia significará abrir la competencia y revisar contratos históricos.

Todo eso puede verse como algo muy moderno pero colisiona de manera frontal con el “poder detrás del poder”.

Hasta se puede pensar en una universalización de los contenidos (los partidos) y paquetes Premium para el que quiere pagar.

Acaso… ¿Alguien paga por usar X, YouTube, Tik Tok, Facebook, los mails o Instagram?

Cuando alguien tiene la masividad garantizada el destinatario es el producto. El fútbol se transforma en una mero medio para llegar hasta el receptor.

image Tapia tiene el "oxígeno" de Messi ,hasta el mundial. Luego...

Dos gigantes se saludan... y se pelean

El Grupo Clarín S.A. es el conglomerados de medios de comunicación más grande de la Argentina.

Fue conformado oficialmente en diciembre de 1999 y engloba:

-diario matutino Clarín

-Artear que opera y comercializa la cadena de televisión El Trece

-canal de actualidad Todo Noticias

-Cablevisión

-Radio Mitre

-diario Olé

-Telecom

-Torneos

-decenas de empresas editoriales, emisoras de radio y televisión, productoras de televisión, proveedores de Internet, telecomunicaciones, imprentas gráficas y correo tradicional.

Dos de las joyas de la corona Tele Red Imagen S.A. (TRISA) y Torneos (ex Torneos y Competencias) fueron las desairadas por AFA.

Al unísono con la ruptura, los medios de Magnetto empezaron a remarcar las falencias arbitrales en los partidos de fútbol profesional y las complicaciones organizativas de Chiqui. Ricardo Lombardi (TN Deportivo) fue uno de los encargados de cuestionar la organización del deporte más popular en Argentina. Al unísono con la ruptura, los medios de Magnetto empezaron a remarcar las falencias arbitrales en los partidos de fútbol profesional y las complicaciones organizativas de Chiqui. Ricardo Lombardi (TN Deportivo) fue uno de los encargados de cuestionar la organización del deporte más popular en Argentina.

image Ricardo Lombardi contra los "caniches" de Tapia en la AFA

Los números explican la magnitud del negocio en disputa. El contrato original de 2007 establecía casi US$ 60 millones anuales para la AFA por los derechos de Primera Nacional y B Metropolitana. A partir de la renegociación de 2019 se pagaron unos US$ 50 millones.

En una estrategia conjunta (que se materializará hasta el mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá) el grupo Clarín, el titular de estudiantes Juan Verón y el presidente argentino Javier Milei seguirán esmerilando al titular de la AFA pero sin colisionar con FIFA, para evitar sanciones contra el combinado albiceleste que comanda Lionel Messi. En una estrategia conjunta (que se materializará hasta el mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá) el grupo Clarín, el titular de estudiantes Juan Verón y el presidente argentino Javier Milei seguirán esmerilando al titular de la AFA pero sin colisionar con FIFA, para evitar sanciones contra el combinado albiceleste que comanda Lionel Messi.

Hablarán a diario de una descomposición institucional en AFA y alentarán a jueces y fiscales a que ausculten los números del fútbol.

Claudio Tapia fue elegido presidente de AFA el 29/03/2017. La pregunta es básico… ¿Más de 8 años le llevó a Héctor Magnetto descubrir que el titular de AFA tiene aspectos muy poco presentables?

image Héctor Magnetto, mandamás del grupo Clarín

Las derrotas de Clarín

1-En 2025, en el Mundial de Clubes, Grupo Clarín supo que el paquete completo de partidos lo tenía DSports (grupo Werthein).

El “beneficiario” de ese evento único fue Telefe, desplazando a Canal 13.

2-La Copa Libertadores también es para el canal de las pelotas.

3-Los partidos de la selección nacional también se pasan por el ex 11, como señal abierta.

4-Los torneos de ascenso podrían ir por la plataforma AFA Play.

5-El mundial también le sería esquivo a Clarín, como ya ocurrió con la ceremonia de sorteo de los grupos.

Todo esto será un nuevo mazazo para la señalr TyC que en septiembre apenas midió 0,64 puntos de rating promedio (por debajo de ESPN) y en Octubre llegó a 0.67 puntos. En breve, podría ser superada por las propuestas de FOX Sports y quedar muy rezagada en el reparto de los televidentes. Todo esto será un nuevo mazazo para la señalr TyC que en septiembre apenas midió 0,64 puntos de rating promedio (por debajo de ESPN) y en Octubre llegó a 0.67 puntos. En breve, podría ser superada por las propuestas de FOX Sports y quedar muy rezagada en el reparto de los televidentes.

https://www.fifa.com/es/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026/draw-official-broadcasters