Mundial 2026: Zona accesible para Argentina, 16vos complicado

Jordania, a priori el rival más débil, se metió en la última fecha de Eliminatorias de AFC al Mundial 2026, ya que fue segundo en el grupo debajo de Corea del Sur que le saco 6 puntos, y apenas por encima de Irak, apenas un punto. Es un equipo como muchos asiáticos, alguna que otra figura, pero muy desordenados. La mayoría de sus jugadores militan en el fútbol de su país, solo 2 juegan en Europa.

image Las llaves de 16vos de final en adelante del Mundial 2026.

Los cruces de Argentina a partir de 16vos de final del Mundial 2026

Los sorteos suelen salir de forma que uno no quiere, y en parte eso le pasó a Argentina en este. Si bien para la primera fase tiene 3 rivales ganables, todo se complica a partir de 16vos de final, ya que ese partido podría ser más difícil que el de octavos y cuartos (si es que llega).

El grupo “J”, el de Argentina, se cruza con el “H”. Esto significa que el 1º del “H” va con el 2º de “J”, y el 1º del “J” con el 2º del “H”. En el grupo “H” están España y Uruguay, y seguramente son los equipos que terminarán en 1º y 2º lugar, ya que los otros dos son Arabia Saudita y el debutante Cabo Verde. Pasando en limpio, Argentina jugará con España o Uruguay si es 1º o 2º de grupo. Si sale mejor 3º las posibilidades son muy amplias.

Seguimos jugando y hacemos de cuenta que Argentina sigue. Bueno en octavos de final le podría tocar Paraguay o Egipto (son más los posibles rivales pero los que tienen más posibilidades son esos. Claramente rivales más débiles que los de 16vos. O sea, podría ir por un camino sudamericano, Uruguay en 16vos, Paraguay en 8vos.

En cuartos de final podría tener un rival europeo. Por un lado, se podría dar el cruce Messi y Ronaldo en un Argentina-Portugal, en lo que sería un duelo épico, ya que uno de los dos jubilaría al otro de los mundiales, sería el duelo más importante del Mundial. El otro podría ser Italia, que, si bien no está clasificado, si lo consigue podrá ganar su grupo ya que es accesible (Canadá, Qatar, Suiza).

En semis ya podrían aparecer Brasil o Inglaterra, en lo que volverían los duelos duros como en 16vos de final. Y en una hipotética final podría ir ante Alemania, Países Bajos, Bélgica, Francia, que van todos por el otro lado del cuadro.

Lo que no se enciende es que FIFA hizo todo porque Argentina y España no se crucen hasta la final y si uno es 1º y el otro 2º van en 16vos de final. Otro duelo tempranero puede ser Alemania-Francia, que se podría dar en octavos de final. O sea, que se den estos cruces en un torneo que tiene más equipos diluye la competitividad y la emoción del torneo, porque en cuartos de final tal vez se crucen dos selecciones de bajo nivel.

