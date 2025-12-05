CÓRDOBA. Finalmente, este viernes se concretará el arribo de los aviones F-16 Fighting Falcon a la Argentina. Con el aterrizaje en la Base Material Río Cuarto, Córdoba, las primeras seis aeronaves del programa se incorporarán oficialmente a la Fuerza Aérea tras siete días de vuelo ferry desde Dinamarca.
Viernes de F-16: Llegan los aviones a Córdoba y Milei reprogramado por tormentas
Los aviones F-16 llegan a Argentina tras una semana de viaje en Europa. Javier Milei irá a Río Cuarto el sábado. Dudas sobre el vuelo rasante en CABA.
Los aviones, que tuvieron su última escala en Natal (Brasil), llegarán a la pista del Aeropuerto de Las Higueras en el sur cordobés para ser recibidos por el todavía ministro de Defensa, Luis Petri. De hecho, su pase al Poder Legislativo todavía no se consumó a raíz de este evento, el más significativo de su gestión y uno de los objetos centrales de la propaganda reciente de la administración libertaria.
Respecto a la programación del evento central del día domingo, en el que el presidente Javier Milei recibiría oficialmente el nuevo sistema de armas en Río Cuarto, esta habría sufrido cambios debido a previsiones climáticas desfavorables. Sin confirmación de Defensa, el municipio de Las Higueras adelantó que el eventó se modificó para el sábado 6, día en el que la climatología sería más favorable para el vuelo de recepción.
Con ello, también se modificaría el vuelo rasante que los F-16 harían sobre Capital Federal. Bajo el mismo esquema, pero un día antes, pilotos daneses operarán los aviones sobre el cielo de CABA, pasando por varios puntos icónicos de la ciudad.
Un vuelo largo para los F-16
El vuelo ferry de los F-16 comenzó el viernes 28 de noviembre con la partida desde la base danesa de Skrydstrup. Desde allí, las primeras seis aeronaves se dirigieron hacia la Base Aérea de Zaragoza, en España, en compañía de tres aeronaves de apoyo logístico.
Días más tarde, los aviones dejaron atrás la península ibérica para llegar hasta las islas Gran Canarias, también en España. Posteriormente, se dirigieron rumbo a Cabo Verde, donde se ejecutó la última parada técnica antes del cruce del Atlántico.
Recién el miércoles 3 de diciembre, y con el apoyo de la United States Air Force, los aviones se aprontaron para cruzar el océano. Lo hicieron con rumbo a las costas brasileñas en Natal.
La escala en Brasil duró un día y en la mañana de este viernes (5/12) emprendieron viaje directo hacia Córdoba. Un vuelo de más de 12.000 kilómetros, que representó importantes desafíos técnicos debido al limitado alcance que los aviones de combate tienen en materia de autonomía y distancia, en torno a los 3000 kilómetros.
Cabe destacar que la ruta se mantuvo bajo secreto militar, como así también otros detalles de la operación. El camino fue reconstruido por medios y entusiastas de la aviación a partir de herramientas de monitoreo.
Los pilotos daneses y la polémica
Dentro de las varias discusiones que desató la llegada de los F-16, la más reciente giró en torno a la operación de las aeronaves en manos de pilotos daneses. Con el personal argentino todavía bajo entrenamiento, serían militares extranjeros los encargados de operar las aeronaves para sobrevolar el cielo de la Ciudad de Buenos Aires y la presentación ante el presidente Milei.
Esto generó todo tipo de críticas, especialmente por el tiempo que demanda la formación del personal, algo que finalizaría más allá del 2030, con la llegada de un total de 24 unidades de aviones.
De cualquier manera, la incorporación de los F-16 implicará un salto en las deterioradas capacidades de defensa nacional, que no cuenta con un sistema supersónico operativo desde hace décadas.
