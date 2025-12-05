Viernes de F-16: Llegan los aviones a Córdoba y Milei reprogramado por tormentas

Días más tarde, los aviones dejaron atrás la península ibérica para llegar hasta las islas Gran Canarias, también en España. Posteriormente, se dirigieron rumbo a Cabo Verde, donde se ejecutó la última parada técnica antes del cruce del Atlántico.

Recién el miércoles 3 de diciembre, y con el apoyo de la United States Air Force, los aviones se aprontaron para cruzar el océano. Lo hicieron con rumbo a las costas brasileñas en Natal.

La escala en Brasil duró un día y en la mañana de este viernes (5/12) emprendieron viaje directo hacia Córdoba. Un vuelo de más de 12.000 kilómetros, que representó importantes desafíos técnicos debido al limitado alcance que los aviones de combate tienen en materia de autonomía y distancia, en torno a los 3000 kilómetros.

Cabe destacar que la ruta se mantuvo bajo secreto militar, como así también otros detalles de la operación. El camino fue reconstruido por medios y entusiastas de la aviación a partir de herramientas de monitoreo.

F16 6P

Los pilotos daneses y la polémica

Dentro de las varias discusiones que desató la llegada de los F-16, la más reciente giró en torno a la operación de las aeronaves en manos de pilotos daneses. Con el personal argentino todavía bajo entrenamiento, serían militares extranjeros los encargados de operar las aeronaves para sobrevolar el cielo de la Ciudad de Buenos Aires y la presentación ante el presidente Milei.

Esto generó todo tipo de críticas, especialmente por el tiempo que demanda la formación del personal, algo que finalizaría más allá del 2030, con la llegada de un total de 24 unidades de aviones.

De cualquier manera, la incorporación de los F-16 implicará un salto en las deterioradas capacidades de defensa nacional, que no cuenta con un sistema supersónico operativo desde hace décadas.

Posteo del Ministerio de Defensa.

