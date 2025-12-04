El Gobierno de Estados Unidos advirtió a los ciudadanos estadounidenses para que se vayan de Venezuela debido a los graves riesgos que existen entre los que se incluyen detención indebida, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos, disturbios civiles y atención sanitaria inadecuada.
El Departamento de Estado de USA pide a sus connacionales que abandonen Venezuela
"Que se vayan inmediatamente" del país fue la orden a los ciudadanos de USA que viven en Venezuela. The Telegraph dice que Maduro pidió US$ 200 millones.
El diario The Telegraph sostiene que Nicolás Maduro pidió US$ 200 millones y amnistía para 100 altos mandos chavistas para alejarse del poder.
Satélite captó nave de USA a 25 kilómetros de una isla de Venezuela
Un satélite Sentinel-2 de la ESA captó al USS Gettysburg (CG-64), un crucero lanzamisiles Ticonderoga de la Marina de EE.UU., a solo 15 millas (25 km) de la isla La Orchila, uno de los puntos militares más sensibles del régimen de Maduro.
Fuentes norteamericanas informaron que tras la presentación del sorteo por la Copa Mundial (5/12) en Washington, donde el presidente Donald Trump recibirá el reconocimiento "FIFA de la Paz", podrían existir novedades con la amplia flota desplegada por la Unión en aguas caribeñas.