El Departamento de Estado de USA pide a sus connacionales que abandonen Venezuela

image

Las autoridades venezolanas no notifican al Gobierno de Estados Unidos cuando se detiene a ciudadanos estadounidenses ni permiten que funcionarios de USA que los visiten. Según denuncia Washington, se les niega con frecuencia el acceso a sus familiares y asistencia letrada. Las autoridades venezolanas no notifican al Gobierno de Estados Unidos cuando se detiene a ciudadanos estadounidenses ni permiten que funcionarios de USA que los visiten. Según denuncia Washington, se les niega con frecuencia el acceso a sus familiares y asistencia letrada.