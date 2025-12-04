Emmanuel Macron insta a China a mediar entre Ucrania y Rusia, pero puede morder la banquina

Emmanuel Macron pide a Xi Jinping que sea mediador entre Ucrania y Rusia, pero eso puede salir mal

El mandatario francés, Emmanuel Macron, se reunió este jueves en Pekín con su homólogo chino, Xi Jinping, un encuentro signado por la guerra en Ucrania, el riesgo a la seguridad europea y el creciente desequilibrio comercial entre Francia y China.

En ese sentido, el déficit comercial de Francia con la segunda economía más grande del mundo aumentó hasta los 46.000 millones de euros (54.000 millones de dólares) en 2024. Del mismo modo, al igual que París, la Unión Europea se enfrenta a un enorme déficit comercial de 357.000 millones de dólares con la potencia asiática.

De la vereda de enfrente, Rusia, en cambio, ha registrado superávits comerciales con China, principalmente en el sector energético ($13.2 mil millones en julio de 2025), aunque también mantiene un déficit en lo que respecta a la dependencia a los productos manufacturados chinos.

En este contexto deficitiario entre Francia y China y con la guerra ucraniana detrás, el presidente chino Xi Jinping y la primera dama, Peng Liyuan, dieron una cálida bienvenida durante este jueves al mandatario francés y a su esposa, Brigitte Macron, con la guardia de honor y una fila de niños ondeando banderas.

En la cumbre que mantuvieron ambos mandatarios, Macron dijo que consideraba que el conflicto en Ucrania constituía la prioridad de su visita de estado, al mismo tiempo que alertó a su par chino del “riesgo de desintegración del orden mundial” y pidió que se sume "a frenar la guerra en Ucrania".

Embed - Macron pide ayuda a Xi Jinping para frenar la guerra de Rusia y Ucrania: "Espero que China se sume"

Su reunión con Xi Jinping aconteció en vísperas de las actuales negociaciones entre Moscú, Washington y Kiev sobre el plan de paz estadounidense, el cual, según Europa, está hecho a imagen y semejanza de Putin debido a que la propuesta exige una importante cesión territorial para Rusia. Extraoficialmente, incluso, varios países europeos están planteando dudas sobre la supuesta neutralidad de Steve Witkoff, el enviado especial de Trump para mediar en el conflicto.

En esta reunión en Pekín, Macron expresó ante su homólogo chino que Francia y China deben superar sus diferencias para apoyar la estabilidad en Europa. “Debemos continuar el trabajo hacia la paz y la estabilidad en el mundo, y en Ucrania y otras regiones afectadas por la guerra”, dijo.

También señaló que “el conflicto representa una amenaza vital para la seguridad europea y para el respeto del orden internacional basado en el Estado de derecho”.

Ante sus afirmaciones, Xi Jinping respondió con cautela. “China respalda todos los esfuerzos comprometidos con la paz y espera que todas las partes alcancen un acuerdo justo, duradero y vinculante aceptable para todos a través del diálogo y la negociación”, afirmó. El líder chino insistió en la necesidad de vínculos “más estables” entre ambos países.

En tanto, el Palacio de Elíseo afirmó que Macron diría a Xi Jinping en privado que China debe "abstenerse de proporcionar cualquier medio, por cualquier vía, a Rusia para continuar la guerra".

