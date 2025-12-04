Boca Juniors tiene la posibilidad de dejar expuesto a Diego Milito (Racing Club)

Ambos equipos se han cruzado en partidos decisivos que han alimentado una rivalidad moderna: la Liga Profesional 2022, las Copas Libertadores de 2020 y 2023, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional, entre otros duelos mano a mano.

El próximo domingo 7 de diciembre volverán a verse las caras en las semifinales del Torneo Clausura, desde las 19:00 horas en la Bombonera. El ganador accederá a la gran final.

Los dos llegan en un buen momento: Boca suma seis victorias consecutivas, con cuatro vallas invictas, mientras que Racing lleva seis encuentros sin derrotas.

En cuanto al once académico, Gustavo Costas no podrá contar con Santiago Sosa ni Gastón Martirena —ambos expulsados ante Tigre—, por lo que sus reemplazantes serían, con probabilidad, Bruno Zuculini y Facundo Mura.

Diego Milito podría quedar expuesto

Este diciembre se cumple el primer año de mandato de Diego Milito al frente de Racing Club.

Bajo su presidencia, la Academia logró la Recopa Sudamericana ante Botafogo, apoyándose en la base del plantel conformado durante la gestión de Víctor Blanco.

Entre los hinchas de Racing, la expresión “salto de calidad” se ha vuelto recurrente, especialmente tras el primer mercado de pases fuerte de la era Milito, realizado a mediados de 2025.

El gran desafío de ese mercado era reemplazar a futbolistas como Juanfer Quintero o Maximiliano Salas. Aunque se incorporaron varios jugadores en esas posiciones, no todos consideran que se haya cumplido con la premisa de aumentar la calidad.

El plantel realizó un esfuerzo notable para llegar a la final de la Copa Libertadores, pero terminó eliminado en semifinales frente a Flamengo.

Si algo caracteriza a este equipo es su amor propio, que a menudo le permite rendir por encima de sus posibilidades gracias al impulso y la energía que transmite su entrenador.

En caso de ganar el Torneo Clausura, Racing mantendría el listón alto y aseguraría su presencia en la Copa Libertadores 2026. En caso contrario, retrocedería en ese ámbito y debería conformarse con disputar la Copa Sudamericana.

De este modo, el Xeneize tiene la oportunidad de dejar en evidencia el balance del primer año de gestión de Diego Milito.

