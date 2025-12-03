"Qué buena está la peruca": Polémica en Diputados y desmentida de Cipolini

"La tecnología ha avanzado a niveles casi inconcebibles, por ahí uno aparece diciendo cosas que no dijo”.

"Soy un hombre grande tengo, hijas, nietas, y de ninguna manera me voy a permitir en un escenario respetuoso una expresión de este tipo. Repudio totalmente los dichos sobre mi persona", afirmó.

Lo cierto es que en la transmisión oficial se escucharon comentarios totalmente fuera de lugar sobre varias diputadas. Primero, se escucha preguntar a la voz masculina "¿Quién es la Rosario Goitia? Qué buena está...". Un comentario similar se escuchó antes de la jura de la libertaria Mónica Becerra: "Che, qué linda".

Y también hubo elogios a la diputada peronista María Graciela De la Rosa: "¡Che, pero qué buena está la peruca!"

Aquí los videos de los bochornosos elogios a las diputadas

A pesar de que Cipolini negó haber sido él quien hizo esos comentarios fuera de lugar, en X algunos no le creen...

image

image

