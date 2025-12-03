Una de las perlitas que dejó la bochornosa sesión en la que juraron los diputados electos fue la voz masculina que se oyó en la transmisión oficial hablando de lo "buena" o "linda" que eran algunas legisladoras. Muchos creyeron que se trataba de Gerardo Cipolini, quien presidía la sesión, que había dejado el micrófono abierto. Pero él lo negó rotundamente.
TRANSMISIÓN OFICIAL
"Qué buena está la peruca": Polémica en Diputados y desmentida de Cipolini
En la transmisión oficial de la jura de diputados se oyó una voz elogiando a legisladoras. Gerardo Cipolini, quien presidió la sesión, negó haber sido él.
Fue la diputada kirchnerista Cecilia Moreau quien se hizo eco en la sesión de esa polémica que se generó en redes sociales sobre Cipolini, y lo instó "con toda humildad" a pedir disculpas por esos dichos.
“Las mujeres somos mucho más que un buen culo. Somos cabeza, corazón, idea y coraje", dijo la diputada de UxP.
Pero el radical Gerardo Cipolini -quien presidió la sesión por ser el diputado de mayor edad, 82 años- aseguró que no fue él. Y todo indica que se trató de alguien que estaba a cargo de la transmisión oficial.
"No voy a pedir perdón por algo que no he dicho, no acepto ninguna imputación", aseguró Cipolini, respondiéndole a Cecilia Moreau. "Nunca teniendo a mi lado a la secretaria yo iba a expresarme en ese sentido", añadió.
"La tecnología ha avanzado a niveles casi inconcebibles, por ahí uno aparece diciendo cosas que no dijo”.
"Soy un hombre grande tengo, hijas, nietas, y de ninguna manera me voy a permitir en un escenario respetuoso una expresión de este tipo. Repudio totalmente los dichos sobre mi persona", afirmó.
Lo cierto es que en la transmisión oficial se escucharon comentarios totalmente fuera de lugar sobre varias diputadas. Primero, se escucha preguntar a la voz masculina "¿Quién es la Rosario Goitia? Qué buena está...". Un comentario similar se escuchó antes de la jura de la libertaria Mónica Becerra: "Che, qué linda".
Y también hubo elogios a la diputada peronista María Graciela De la Rosa: "¡Che, pero qué buena está la peruca!"
Aquí los videos de los bochornosos elogios a las diputadas
A pesar de que Cipolini negó haber sido él quien hizo esos comentarios fuera de lugar, en X algunos no le creen...
