Este miércoles (03/12) se llevó a cabo la jura de los 127 diputados electos que asumirán sus bancas el próximo 10 de diciembre. La sesión rozó el bochorno, con gritos, cánticos y cruces. Aunque quizás lo más bochornoso fue el micrófono abierto... En Urgente24 te contamos algunas de las perlitas de la ceremonia.
GRITERÍO, CRUCES Y MICRÓFONO ABIERTO
Jura de diputados: Las perlitas de la (bochornosa) sesión
Juraron los diputados electos en una sesión que rozó el bochorno. Pero peor lo de Gerardo Cipolini con micrófono abierto, elogiando a legisladoras...
La ceremonia se caracterizó por un ambiente que distó bastante de un evento institucional de tal magnitud. Ya antes que comience la jura, hubo cánticos cruzados entre el oficialismo y la oposición. Javier Milei, en un palco junto a Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli, se mostró exultante, sumándose a los cantos y arengando.
La Libertad Avanza celebra que logró la primera minoría en la Cámara de Diputados, tras la salida de los 3 legisladores catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil del bloque de Unión por la Patria, y el salto de Francisco Morchio de Encuentro Federal a LLA, lo cual dejó al oficialismo con 95 diputados.
En un momento de la sesión preparatoria, los libertarios -incluido Milei- cantaron "la casta tiene miedo", a lo que Aldo Leiva gritó "Presidente, la patria no se vende", y los diputados kirchneristas comenzaron con ese cántico. El oficialismo replicó con cántico de "libertad, libertad". Parecía más una cancha de fútbol que el Congreso de la Nación...
Nicolás del Caño (Frente Izquierda Unidad) juró por los "jubilados" y por “el derecho del pueblo palestino a a existir, desde el río hasta el mar”. Recibió abucheos y silbidos de los libertarios.
Por su parte, Martín Lousteau respondió los abucheos y silbidos que recibió junto con Myriam Bregman, haciendo el 3 con sus dedos a los libertarios (en referencia al 3% que supuestamente cobraba de coimas Karina Milei en ANDIS).
Juan Grabois también dio la nota: se paró mirando a Javier Milei -en un palco- y levantando su mano, con actitud desafiante. Hubo varias interpretaciones: que hizo con sus dedos un 3 (por el 3% de presuntas coimas a Karina Milei), o que esbozó un saludo nazi en dirección al lugar en el que se encontraba la cúpula del Gobierno.
A su vez, el líder piquetero también hizo un gesto tocándose la nariz hacia la bancada de La Libertad Avanza (LLA), que muchos interpretaron como una acusación de adicción a los estupefacientes contra el bloque libertario.
Luego, Grabois compartió un breve y contundente mensaje en su cuenta de X:
Lilia Lemoine se cruzó con muchos diputados de la oposición, cuestionando sus juramentos: Myriam Bregman le dijo al presidente de la sesión que "nos tiene cansados".
Varios diputados de Unión por la Patria juraron por "Cristina Kirchner libre" y por los "30 mil detenidos desaparecidos". A esta última consigna también se sumaron diputados de la Izquierda.
"Che, qué linda que está": El bochorno de Cipolini con el micrófono abierto
El micrófono le jugó una mala pasada a Gerardo Cipolini, quien presidió la sesión por ser el diputado de mayor edad, 82 años. El radical hizo dos comentarios totalmente fuera de lugar, sin percatarse de que era escuchado en el recinto (y en la transmisión oficial...).
Primero, preguntó quién era Rosario Goitia, y lanzó, en un susurro que igual fue audible: "¿Quién es la Rosario Goitia? Qué buena...".
Un comentario similar realizó antes de la jura de la libertaria Mónica Becerra como diputada: "Che, qué linda".
Y también elogió a la diputada peronista María Graciela De la Rosa: "¡Che, pero qué buena está la peruca!"
Aquí más videos de los bochornosos momentos de Cipolini
