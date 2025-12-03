Jura de diputados: Las perlitas de la (bochornosa) sesión

Nicolás del Caño (Frente Izquierda Unidad) juró por los "jubilados" y por “el derecho del pueblo palestino a a existir, desde el río hasta el mar”. Recibió abucheos y silbidos de los libertarios.

image

Por su parte, Martín Lousteau respondió los abucheos y silbidos que recibió junto con Myriam Bregman, haciendo el 3 con sus dedos a los libertarios (en referencia al 3% que supuestamente cobraba de coimas Karina Milei en ANDIS).

Captura de pantalla 2025-12-03 135527

Juan Grabois también dio la nota: se paró mirando a Javier Milei -en un palco- y levantando su mano, con actitud desafiante. Hubo varias interpretaciones: que hizo con sus dedos un 3 (por el 3% de presuntas coimas a Karina Milei), o que esbozó un saludo nazi en dirección al lugar en el que se encontraba la cúpula del Gobierno.

A su vez, el líder piquetero también hizo un gesto tocándose la nariz hacia la bancada de La Libertad Avanza (LLA), que muchos interpretaron como una acusación de adicción a los estupefacientes contra el bloque libertario.

VER VIDEO ACÁ

Luego, Grabois compartió un breve y contundente mensaje en su cuenta de X:

image

Lilia Lemoine se cruzó con muchos diputados de la oposición, cuestionando sus juramentos: Myriam Bregman le dijo al presidente de la sesión que "nos tiene cansados".

Varios diputados de Unión por la Patria juraron por "Cristina Kirchner libre" y por los "30 mil detenidos desaparecidos". A esta última consigna también se sumaron diputados de la Izquierda.

"Che, qué linda que está": El bochorno de Cipolini con el micrófono abierto

El micrófono le jugó una mala pasada a Gerardo Cipolini, quien presidió la sesión por ser el diputado de mayor edad, 82 años. El radical hizo dos comentarios totalmente fuera de lugar, sin percatarse de que era escuchado en el recinto (y en la transmisión oficial...).

Primero, preguntó quién era Rosario Goitia, y lanzó, en un susurro que igual fue audible: "¿Quién es la Rosario Goitia? Qué buena...".

Un comentario similar realizó antes de la jura de la libertaria Mónica Becerra como diputada: "Che, qué linda".

Y también elogió a la diputada peronista María Graciela De la Rosa: "¡Che, pero qué buena está la peruca!"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/1996273507601396216&partner=&hide_thread=false [AHORA] "¡Che, pero qué buena está la peruca!": en una jornada caliente en el Congreso, el legislador Gerardo Cipolini también le dedicó un elogio la diputada peronista María Graciela De la Rosa. https://t.co/HboKJwwTOE pic.twitter.com/fEGd25ZzkV — ElCanciller.com (@elcancillercom) December 3, 2025

Aquí más videos de los bochornosos momentos de Cipolini

-----------

Otras noticias en Urgente24:

AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con TyC Sports

Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación

Telefe empieza a cortar cabezas: Qué famosa conductora se queda sin sueldo

Javier Castrilli destapó la olla y soltó una bomba sobre Toviggino y Tapia en la AFA

Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables