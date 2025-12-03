Incómoda efeméride para Alejandra Monteoliva: Las noches más oscuras de Córdoba

La medida de fuerza de los efectivos policiales fue el resultado de varios meses de reclamos sin atención por parte del Gobierno provincial. Quienes encararon la protesta fueron los familiares de los efectivos, quienes pedían una recomposición contundente de más del 50% del salario ante un atraso acumulado de varios años.

Esa forma de protesta inicial no complicaba al Centro Cívico, en principio, por la imposibilidad de los agentes a plegarse al paro. Algo que se mantuvo dentro de los márgenes legales hasta el mencionado 3 de diciembre, cuando una mayoría importante de uniformados decidieron abandonar las calles en conjunto hasta en tanto no se atendiera su reclamo.

Bastaron tan solo unas pocas horas para que los delincuentes tomaran por completo las calles. Los enfrentamientos comenzaron en la zona sur de Córdoba capital, con el saqueo de un supermercado que no tuvo respuesta de la policía.

A partir de allí, las escenas se multiplicaron con especial virulencia en la zona noroeste de la capital cordobesa, donde cientos de locales comerciales fueron destruidos. El saldo humano fue de una persona muerta y varios cientos de heridos fruto de los enfrentamientos entre civiles que buscaban aprovechar la liberación de la calle, y aquellos que ejercían su derecho a defender su propiedad.

Recién en la tarde del 4 de diciembre, y tras un viaje de emergencia del gobernador De la Sota, los efectivos policiales anunciaron el acuerdo salarial y la salida a las calles. Entonces, y con un aumento de más del 50% asegurado por el propio gobernador, la policía retomó su tarea aunque dejando una cicatriz imborrable en la sociedad cordobesa, que ya tenía una imagen deteriorada de sus defensores.

04/12/2013: Miembros de la policia de Cordoba volvieron a patrullar las calles de la ciudad. Foto NA: AGENCIA CORDOBA La Policía de Córdoba y el trauma del 2013.

El quiebre entre Córdoba y Nación

El hecho del 2013 no solo tuvo implicancias internas. Además, condicionó para siempre la relación del kirchnerismo con la segunda provincia más poblada del país.

Según versiones cruzadas, el Gobierno provincial solicitó la correspondiente intervención de las fuerzas federales en las calles ante la falta de policía. El llamado, según versiones cordobesistas, nunca fue atendido por la Casa Rosada controlada por Cristina Kirchner.

En cambio, la versión del por entonces oficialismo indicaba que Córdoba no había extendido ninguna llamada de emergencia para la intervención de Gendarmería. El envío de las fuerzas federales se produjo de hecho, pero horas más tarde al descontrol.

De esa manera, fue que detonó la relación del peronismo cordobés con el PJ nacional, algo que mantienen sus efectos en la actualidad con un importante sentimiento anti K todavía presente entre los electores cordobeses.

De la Sota se impondría con su candidato frente al kirchnerismo. José Manuel de la Sota y Cristina Kirchner.

