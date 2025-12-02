Javier Castrilli es uno de los árbitros del fútbol argentino que quedó en la historia por tener un estilo donde nunca tuvo temores a la hora de dirigir a los equipos más poderosos. De la misma manera el Sherif decidió elevar la voz y soltó una bomba sobre Pablo Toviggino y Claudio Tapia por su gestión en la AFA.
ESCÁNDALO TOTAL
Javier Castrilli destapó la olla y soltó una bomba sobre Toviggino y Tapia en la AFA
Javier Castrilli reveló los turbios manejos de Tapia y Toviggino con la AFA y con el arbitraje argentino.
Los escándalos en el fútbol argentino ya son moneda corriente y todo tiene un punto en común: el manejo de la AFA. La designación a dedo del título de Rosario Central parece ser la gota que rebalsó el vaso, lo que derivó en la protesta de Estudiantes de La Plata que terminó siendo sancionado por Chiqui Tapia y compañía. Ante todo esto Castrilli comenzó a lanzar misiles.
“Se sienten impunes pero tienen una miopía política tan grande que se creyeron impunes a perpetuidad de tener la opinión pública a su favor por el simple hecho de haber ganado la Copa del Mundo. Afortunadamente, la gente ya toma consciencia de lo que está pasando”, comentó Castrilli dialogando con Radio Rivadavia. Lejos de frenar, el Sherif apretó el acelerador.
La bomba de Javier Castrilli contra Toviggino
Castrilli se metió de lleno en la interna arbitral del fútbol argentino y soltó un bombazo contra Pablo Toviggino, segundo al mando en la AFA. “Esto viene ocurriendo hace 8 años. Les exigían a los presidentes de ligas de todo el país que no le dieran partidos a los árbitros que estaban afiliados al SADRA (Sindicato de árbitros de la República Argentina) y a los árbitros de primera”, indicó para luego dar nombres concretos.
“Como el caso de Facundo Tello que perteneció al SADRA, tuvo que renunciar al sindicato y afiliarse al que creó Pablo Toviggino, el UADA (Unión de Árbitros Deportivos de Argentina). Esto sucedió también con otros árbitros y los obligaron a renunciar por millones de causas. Esto sucedió hace 7 años cuando el SADRA osó a mandarle una nota a Toviggino diciéndole que era un acto de irresponsabilidad designar a un árbitro que siempre tuvo problemas dirigiendo el mismo equipo”, relató el ex árbitro.
Para terminar, Castrilli nombró concretamente a los árbitros que terminaron siendo beneficiados por asistir a las necesidades del poder. “Yo me he enterado de árbitros que afirman y siguen afirmando haber recibido llamadas de Gustavo Bassi, el designador del Consejo Federal, diciéndoles que por favor no se vaya a equivocar con determinado equipo. Estos árbitros fueron compensados con ascensos, asi llegaron Fernando Espinoza, Andrés Merlos, Jorge Baliño, Pablo Echavarría, Luis Lobo Medina”, cerró.
