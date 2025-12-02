Javier Castrilli destapó la olla y soltó una bomba sobre Toviggino y Tapia en la AFA

“Como el caso de Facundo Tello que perteneció al SADRA, tuvo que renunciar al sindicato y afiliarse al que creó Pablo Toviggino, el UADA (Unión de Árbitros Deportivos de Argentina). Esto sucedió también con otros árbitros y los obligaron a renunciar por millones de causas. Esto sucedió hace 7 años cuando el SADRA osó a mandarle una nota a Toviggino diciéndole que era un acto de irresponsabilidad designar a un árbitro que siempre tuvo problemas dirigiendo el mismo equipo”, relató el ex árbitro.