Escándalo en Boca Juniors por lo que hizo ESPN con Juan Román Riquelme

La secuencia sorprendió, especialmente teniendo en cuenta el contexto del partido y lo que estaba en juego.

Al día siguiente se confirmó que la fotografía se había tomado en el entretiempo y, por ese motivo, desde el entorno del Xeneize algunos criticaron la decisión de ESPN de emitirla recién cuando faltaban 10 minutos para el final del encuentro.

El periodista partidario Luciano Cofano afirmó: "Pregunté al club, hablé con gente que estaba en ese palco y me aseguraron que fue en el entretiempo. Azarenka no estaba en el palco de Riquelme viendo el partido".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/la12tuittera/status/1995522950054007179&partner=&hide_thread=false Confirman en #ESPNF12 que esta imagen de Juan Román #Riquelme entregándole la camiseta 10 a Victoria Azarenka fue en el ENTRETIEMPO y no cuando se estaba definiendo el partido ante Argentinos Jrs, cuando apareció en la transmisión oficial. pic.twitter.com/gl3tR1aua2 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) December 1, 2025

Lo llamativo es que Pollo Vignolo, relator del encuentro, no aclaró que la imagen correspondía a un archivo, aunque horas más tarde, en ESPN F12 —programa del mismo canal— sí se hizo esa aclaración.

Boca Juniors vs Racing Club

Ayer, lunes 1 de diciembre, se confirmó que el rival de Boca Juniors en las semifinales será Racing Club de Avellaneda.

El equipo de Gustavo Costas venció a Tigre por penales y se clasificó a la siguiente instancia del Torneo Clausura.

El Xeneize acumula seis victorias consecutivas —con cuatro vallas invictas seguidas—, pero la Academia tampoco se queda atrás: lleva seis partidos sin conocer la derrota.

Todo indica que el encuentro entre estos dos grandes del fútbol argentino se disputará el próximo domingo 7 de diciembre, a partir de las 19 o 21 horas, en la Bombonera.

Embed

Por el otro lado del cuadro también habrá un clásico: Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán en el derby de La Plata.

+ EN GOLAZO 24

Javier Milei cree que Verón le está ganando por goleada a Chiqui Tapia (AFA)

Temor en Boca por lo que dijeron en el programa de Luciana Rubinska sobre Racing

River podría robarle a Boca el sueño de Juan Román Riquelme

Chiqui Tapia nuevamente insultado por un estadio entero (el de Racing)