La impactante determinación de la AFA con San Lorenzo en medio de un nuevo escándalo

Desde hace meses que la situación institucional de San Lorenzo va de mal en peor. Lo deportivo parecía ir por carriles separados con los buenos resultados que fue consiguiendo el equipo comandado por Damián Ayude pero la realidad es que poco a poco todo se fue mezclando por las deudas salariales al plantel y es por eso que en el día de hoy llegó el segundo día consecutivo de huelga, un nuevo escándalo en el día a día del Ciclón. En medio de todo la que decidió intervenir de lleno fue la AFA.