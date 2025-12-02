Terminó la competencia para San Lorenzo luego de la derrota contra Central Córdoba (SdE) pero lo que no tiene fin es la crisis en el Ciclón. Por segundo día consecutivo el plantel profesional decidió no entrenarse por falta de pago y en base a todo esto fue la AFA la que tomó una determinación impactante.
EN LLAMAS
La impactante determinación de la AFA con San Lorenzo en medio de un nuevo escándalo
La crísis en San Lorenzo no tiene fin y la AFA, con Chiqui Tapia a la cabeza, decidió tomar cartas en el asunto.
Desde hace meses que la situación institucional de San Lorenzo va de mal en peor. Lo deportivo parecía ir por carriles separados con los buenos resultados que fue consiguiendo el equipo comandado por Damián Ayude pero la realidad es que poco a poco todo se fue mezclando por las deudas salariales al plantel y es por eso que en el día de hoy llegó el segundo día consecutivo de huelga, un nuevo escándalo en el día a día del Ciclón. En medio de todo la que decidió intervenir de lleno fue la AFA.
Chiqui Tapia personalmente decidió poner manos a la obra para intervenir en la situación institucional de San Lorenzo. Desde hace tiempo la AFA viene siendo el ente que paga los salarios de los jugadores, adelantando por ejemplo derechos de televisación, para evitar que se terminen marchando con el pase en su poder, lo que haría un desfalco mucho mayor para el Ciclón. Pero hay más.
Tapia, el interventor de San Lorenzo
Tapia pidió a todos los actores políticos de San Lorenzo realizar un rearmado dirigencial y es por eso que en los últimos días ya se presentó un esquema para formular una “comisión transitoria” que lo que haría es manejar el club a mediano plazo para llamar nuevamente a elecciones y que sean los socios los que elijan sus autoridades. Cabe resaltar que para que esto suceda lo primero que debe darse es que se declare la acefalía en el Ciclón.
El nombre que ya tiene la bendición de la AFA para ser la cabeza de esta comisión es Sergio Constantino, vocal opositor que terminó en la tercera posición en las últimas elecciones. La idea es que nadie del oficialismo actual comandado por Marcelo Moretti siga en la mesa chica de San Lorenzo. Lógicamente el que también tendrá mucha voz y voto será nada menos que Chiqui Tapia.
Hay que decir que desde hace tiempo la AFA es la que maneja directamente a San Lorenzo no solo siendo el ente que paga los salarios de los futbolistas para que no se marchen libres sino que es el propio Tapia el que está diseñando el armado político del Ciclón. El objetivo es claro: evitar que sea el Gobierno Nacional de Javier Milei el que termine interviniendo en el club de Boedo, por lo que Chiqui se anticipó y él mismo está digitando todo.
Más en GOLAZO 24
Escándalo en Boca Juniors por lo que hizo ESPN con Juan Román Riquelme
Javier Milei cree que Verón le está ganando por goleada a Chiqui Tapia (AFA)
Daniel Vila se despega de Chiqui Tapia y acerca posturas con Verón
Aprevide: cambio de día para Estudiantes vs. Gimnasia por el Indio Solari y Calamaro