El Kremlin reveló este miércoles cuál es la posición del presidente ruso, Vladimir Putin, con respecto a la propuesta de paz estadounidense para el conflicto ruso-ucraniano, que pondría fin a la guerra en Ucrania y establecería un alto al fuego duradero, la cual se la hizo llegar el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, quien mantuvo este martes un encuentro con el líder ruso y que está siendo desacreditado por los demócratas estadounidenses debido a una reciente filtración que pone en duda su aparente neutralidad como mediador.
POSTURA DE PUTIN
Rusia dijo "sí" a ciertas cláusulas del plan de paz de USA y la OTAN "lista" para una escalada
Rusia confirmó que aceptó algunos puntos del plan de paz estadounidense, al mismo tiempo que lanzó comentarios intimidantes para Europa. Ante ello, la OTAN afirmó que "está lista para..."
El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, comentó que el presidente Vladimir Putin sí aceptó algunas cláusulas del plan de paz estadounidense, aunque rechazó otras, y que el gobierno ruso estaba dispuesto a volver a reunise con los mediadores estadounidenses tantas veces como sea necesario para llegar a un acuerdo de alto al fuego duradero.
Los comentarios de Peskov sucedieron a pocas horas de la reunión clave entre Putin, el enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, en Moscú, una mesa de negoaciación para un alto al fuego en Ucrania y garantías para Rusia que ocurrió después de un pequeño retraso y que continuó hasta la madrugada de este miércoles.
"Ayer tuvo lugar por primera vez un intercambio directo de opiniones", declaró Peskov. "Se aceptaron algunas cosas, y otras se consideraron inaceptables; este es un proceso de trabajo normal para llegar a un acuerdo", agregó.
Rusia sí aceptó una parte del plan de paz de Donald Trump y se encamina hacia otra ronda de negociaciones
La reunión de este martes entre Steve Witkof (enviado especial de Trump), Jared Kushner (esposo de Ivanka Trump y ex asesor presidencial) y Vladimir Putin intentó ser la última ronda de negociaciones y que Rusia aceptará el plan de paz estadounidense.
La propuesta estadounidense, de alrededor 28 puntos, contempla la cesión territorial a Rusia de Crimea y partes del Donbás (Donetsk y Lugansk), regiones ucranianas que están bajo control de Rusia o de grupos prorrusos. Al mismo tiempo, el mismo exige la reducción del ejército ucraniano y prohíbe a Ucrania adherirse a la OTAN.
Witkoff tuvo que esperar este martes horas para que, finalmente, se produjera la reunión con el presidente ruso. "¿Pudiste pasear?", le preguntaba Putin para romper el hielo después de unas horas de retraso, a lo que el mediador estadounidense enviado por Trump respondió sobre la capital rusa: "Es una ciudad magnífica".
Este miércoles, tras culminarse la reunión, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó ante la prensa de errónea la afirmación de que el presidente ruso, Vladimir Putin, rechazó la propuesta de paz estadounidense para resolver la disputa con Ucrania durante su encuentro con el enviado especial de la Casa Blanca.
"No, no sería correcta", respondió el vocero presidencial a una pregunta de la prensa al respecto. "El hecho es que ayer se produjo por primera vez un intercambio de opiniones tan directo y, de nuevo, como se dijo ayer, se aceptó algo, se señaló algo como inaceptable, y este es un proceso de trabajo normal en la búsqueda de un compromiso", recalcó Peskov.
Además, señaló que Rusia mantendrá tras bambalinas el contenido de las negociaciones con Estados Unidos para no entorpecer la resolución del conflicto.
"Partimos de la base de que, en este caso, es mejor que las negociaciones se desarrollen en silencio. No somos partidarios de la diplomacia del megáfono. Y vemos que los estadounidenses también mantienen la misma postura", añadió Peskov.
La OTAN responde con un aviso letal contra Rusia
Luego de la reunión de más de cinco horas en Moscú con la delegación estadounidense, Vladimir Putin tildó de "inaceptables" las exigencias europeas para enmendar el plan de paz de Trump y aseguró que Rusia está lista para "entrar en guerra con Europa", si no se conforman con la agenda pacifista.
Ante sus palabras, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, no se doblegó y, de hecho, lanzó un dardo directo contra el Kremlin al asegurar que la alianza atlántica está "dispuesto a hacer lo que sea necesario" para proteger a Europa y a los estados miembros.
El asesor de Putin: "Reunión constructiva"
El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, a quien Witkoff le había recomendado “halagar a Trump” —según una filtración de Bloomberg—, afirmó que la reunión de este martes en Moscú de no ha retrasado el proceso de la resolución del conflicto ucraniano.
Dijo que resultó "muy útil, constructiva y bastante sustanciosa", aunque aún queda "mucho trabajo por hacer, tanto en Washington como en Moscú".
Steve Wikoff entrenó a Rusia sobre cómo influenciar a Donald Trump
El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, aconsejó a un funcionario de Rusia sobre cómo influenciar a Donald Trump. Mientras tanto, la propuesta de paz estadounidense aún continúa sobre la mesa, a pesar de responder a los intereses de Moscú.
Días atrás, Bloomberg filtró la transcripción de un audio en el que se oía a Witkoff hablando con Yuri Ushakov, el asesor de política exterior de Putin, sobre cómo halagar a Donald Trump, recomendándole que elogiarlo ayudaría a suavizar una llamada con Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania, lo que generó una ola de críticas de parte de la propia bancada republicana que está teniendo dudas sobre la neutralidad del enviado de Trump.
“Este es un problema grave. Y una de las muchas razones por las que estos ridículos espectáculos secundarios y reuniones secretas deben cesar”, declaró el representante Brian Fitzpatrick (republicano por Pensilvania) en X. “Permitan que el secretario de Estado, Marco Rubio, haga su trabajo de manera justa y objetiva”, añadió.
La agencia de noticias transcribió una conversación en la que Witkoff le sugería al funcionario ruso que el presidente Putin debía llamar a Trump justo antes de la reunión clave con Zelensky del 17 de octubre, una intervención que resultó en que el inquilino de la Casa Blanca retrocediera con el envío a Kiev de los misiles de largo alcance Tomahawk.
Las conversaciones entre Witkoff y el asesor de Putin evidenciaron una posible visión sobre los orígenes del plan de paz estadounidense de 28 puntos el cual exige cesiones territoriales de parte de Ucrania, limitar el tamaño del ejército ucraniano y descartar su membresía en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. E
En la llamada con Ushakov, según informó Bloomberg, Witkoff analizó algunas de esas concesiones, aludiendo a la renuncia de Ucrania a todo Donetsk, una región ucraniana apropiada por Moscú a través de la fuerza, la legitimación de los rusófonos y mediante un cuestionable plebiscito.
"Ahora bien, yo sé lo que se necesita para lograr un acuerdo de paz: Donetsk y tal vez un intercambio de tierras en algún lugar", le dijo Witkoff a Ushakov, según la transcripción de Bloomberg.
Durante la llamada, Witkoff sugirió que Moscú y Washington desarrollarían un marco de paz conjunto inspirado en el acuerdo de paz de Gaza. "Elaboramos un plan de Trump de 20 puntos, 20 puntos para la paz, y estoy pensando que tal vez hagamos lo mismo con ustedes", dijo. Ushakov pareció haber asimilado algunos de los consejos de Witkoff, quien le recomendó desplegar halagos para Trump. Putin "lo felicitará" y dirá: 'El señor Trump es un verdadero pacifista'", afirmó.
