Google acaba de lanzar una herramienta de inteligencia artificial que puede ordenar tus documentos, reinterpretar tu información y hasta convertir tus archivos en audio, pero detrás de esta tecnología hay varios detalles que cambian por completo la experiencia real de uso. Y ahí es donde esta IA se vuelve paradojal: te puede ayudar o complicarte más de lo que esperás.
¿LE DARÍAS UNA CHANCE?
Probamos NotebookLM: La IA de Google que promete mucho... pero no tanto como dice
NotebookLM de Google promete orden con inteligencia artificial, pero ¿es realmente útil o puro humo? Sorprende aunque también falla cuando menos lo esperás.
Lo que hace bien esta IA de Google (y por qué puede salvarte más de una tarde)
NotebookLM funciona como un "cuaderno inteligente" donde vos subís tus propios materiales (PDFs, Google Docs, Slides, links e incluso videos de YouTube) y la IA solo trabaja con ese contenido, que es justamente lo que muchos buscábamos: menos adivinanzas y más foco. Acá no tironea información de Internet; se queda en el mundo que vos le diste.
La experiencia del usuario es bastante clara: a la izquierda están las fuentes, en el medio el chat y a la derecha el estudio de audio. Muy fácil de encontrar todo, aunque lo que realmente sorprende es que las respuestas vienen con referencias numeradas, y cuando tocás una te lleva exactamente al párrafo del documento. Aunque parezca una tontería te ahorra un montón de tiempo cuando tenés varios textos cruzados. Además está el botón "Guardar en nota", que convierte una respuesta buena en algo fijo y consultable.
La función más llamativa (y la más marketinera, si somos sinceros) es la de los podcasts automáticos, donde dos voces comentan tu propio documento como si estuvieran conduciendo un programa de radio. Y sí: es raro al principio, pero para revisar informes largos mientras lavás los platos o viajás en bondi, funciona.
También suma que podés pedirle cosas muy específicas: FAQs, líneas de tiempo, guías de estudio, incluso un mail para mandar a un colega. Y a diferencia de otros modelos más "creativos", acá las salidas quedan sujetas a lo que vos cargaste, lo cual te da un poco más de tranquilidad.
Donde hace agua y por qué no deberías dejarla sin supervisión
Ahora, lo lindo se termina cuando NotebookLM decide improvisar: a veces no encuentra datos que sí están o directamente inventa información, lo cual para un periodista es dinamita pura. Si uno confía en un número mal resumido, después tiene que dar explicaciones.
Otro punto flojo es la lentitud. Cuando cargás muchos archivos o pedís un podcast, la herramienta tarda una eternidad, lo cual corta totalmente el ritmo de trabajo. Y no es menor tampoco que el chat sea efímero: si no guardaste una respuesta, desaparece. Para investigación seria eso es un problema.
También hay límites duros: un máximo de 50 archivos, hasta 500.000 palabras por documento y nada de Excel. Y como toda herramienta nueva de Google, la sensación es que está en fase de prueba eterna, con detalles todavía sin pulir.
Incluso hay una contradicción llamativa en las fechas de una cobertura donde hicimos una prueba (una nota con fecha 22 de mayo de 2025 mezclada con una actualización del 23 de septiembre de 2024), lo que muestra que el ecosistema de documentación del producto todavía está medio desordenado.
En resumen: NotebookLM es útil, incluso muy útil, si lo entendés como una herramienta multiusos para arrancar una investigación, ordenar fuentes, preparar esquemas y evitar perderte entre documentos eternos. Pero no está lista para que delegues verificación ni precisión, que siguen siendo terreno humano.
Si la miramos con los pies en la tierra: no es una maravilla pero tampoco es una porquería. Es esa herramienta que te acelera el trabajo siempre y cuando no te olvides de revisar todo por tu cuenta. Y para un periodista, eso solo ya es bastante.
