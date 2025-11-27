Probamos NotebookLM: La IA de Google que promete mucho... pero no tanto como dice

Donde hace agua y por qué no deberías dejarla sin supervisión

Ahora, lo lindo se termina cuando NotebookLM decide improvisar: a veces no encuentra datos que sí están o directamente inventa información, lo cual para un periodista es dinamita pura. Si uno confía en un número mal resumido, después tiene que dar explicaciones.

Otro punto flojo es la lentitud. Cuando cargás muchos archivos o pedís un podcast, la herramienta tarda una eternidad, lo cual corta totalmente el ritmo de trabajo. Y no es menor tampoco que el chat sea efímero: si no guardaste una respuesta, desaparece. Para investigación seria eso es un problema.

image La herramienta falla con datos, inventa o mezcla información y puede ser lenta, por lo que no reemplaza la verificación humana.

También hay límites duros: un máximo de 50 archivos, hasta 500.000 palabras por documento y nada de Excel. Y como toda herramienta nueva de Google, la sensación es que está en fase de prueba eterna, con detalles todavía sin pulir.

Incluso hay una contradicción llamativa en las fechas de una cobertura donde hicimos una prueba (una nota con fecha 22 de mayo de 2025 mezclada con una actualización del 23 de septiembre de 2024), lo que muestra que el ecosistema de documentación del producto todavía está medio desordenado.

En resumen: NotebookLM es útil, incluso muy útil, si lo entendés como una herramienta multiusos para arrancar una investigación, ordenar fuentes, preparar esquemas y evitar perderte entre documentos eternos. Pero no está lista para que delegues verificación ni precisión, que siguen siendo terreno humano.

image NotebookLM es útil, pero no alcanza para confiarle la precisión periodística.

Si la miramos con los pies en la tierra: no es una maravilla pero tampoco es una porquería. Es esa herramienta que te acelera el trabajo siempre y cuando no te olvides de revisar todo por tu cuenta. Y para un periodista, eso solo ya es bastante.

