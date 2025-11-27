Ojo con hacer crecer los músculos como sea: Se inyectó los bíceps y le dieron una noticia paralizante

Qué le pasó al Popeye ruso

El "Popeye ruso" podría perder ambos brazos debido a una infección grave, apunta The New York Post.

"A Kirill Tereshin, de 29 años, le han dicho que podría necesitar una doble amputación después de años de inyectarse synthol, según informes en su Rusia natal", indica el medio.

"Ahora necesita varias operaciones de injerto de piel para salvar sus brazos, pero no puede someterse a cirugía hasta que la infección desaparezca, según los médicos", agregan.

En medio de la impactante noticia, Tereshin ha compartido imágenes de cómo su bíceps habían "reventado".

También, muchos han recordado el momento en que el culturista se lamentó por lo que hizo.

"Empecé las cirugías para librarme de esta pesadilla. A los 20 años, por mi propia estupidez, me hice los brazos más grandes. No pensé en las consecuencias, dijo a East2West News, según The New York Post.

Qué es el Synthol y riesgos

El synthol es una sustancia que usan algunos fisicoculturistas para darle forma a sus músculos,

"El Synthol, o también llamado Syntherol, es una mezcla de aceite (85%, triglicéridos de cadena mediana o MCT), lidocaína (7,5%, anéstésico local) y alcohol benzilo (7,5%) que se inyecta directamente en el músculo", le dijo a BBC Mundo el doctor César Kálazich, especialista en medicina deportiva de la Clínica MEDS, en Chile.

"Actúa como un implante, causando un aumento de volumen de inmediato", explicó.

Sin embargo, esta sustancia que ayuda a que los músculos crezcan puede llegar a ser peligrosa por su uso indebido.

De acuerdo con el experto puede surgir dolor crónico, infecciones y abscesos.

Estos no sólo son posibles efectos secundarios del Synthol, sino también de cualquier otra sustancia con una composición similar que haga crecer los músculos manera artificial, según el experto.

En el caso de Tereshin, las inyecciones de Synthol supuestamente habrían provocado fibrosis tisular, seguida de necrosis debido a que su cuerpo rechazó la sustancia química. Ahora debe eliminarla de su cuerpo.

Su caso plantea muchas preguntas sobre la ambición por un cuerpo musculoso y los riesgos de salud.

