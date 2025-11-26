La fruta que gastroenterólogos elogian y cómo beneficia a tu intestino

El intestino puede ser complejo. Habitan millones de bacterias y muchas veces las personas no saben cómo mantenerlas felices. A esto se le suma que los problemas intestinales cada vez son más frecuentes y están relacionados con enfermedades crónicas. No desespere, hay una fruta que puede ayudarle a tener un intestino más sano.
Una de las mejores frutas que puede comer para su intestino es el kiwi, un alimento que está en la lista de preferidos de los gastroenterólogos.
Hay varias razones para amar al kiwi e incluirlo en una dieta buena para el intestino.
Se cree que el kiwi puede beneficiar la salud intestinal, principalmente, por su alto contenido de fibra que regula el tránsito intestinal y previene el estreñimiento.
La fibra ayuda a aumentar el volumen de las heces, las ablanda y facilita su paso por el intestino.
Qué fruta recomiendan los gastroenterólogos
En ese sentido, una de las recomendaciones principales del Dr. Arthur Beyder, gastroenterólogo de Mayo Clinic, en cuanto a alimentos ricos en fibra para ayudar con el estreñimiento, es precisamente comer kiwi. Lo dijo a The New York Times.
Y es que, un estudio con 200 personas, encontró que quienes consumieron dos kiwis verdes al día tuvieron un aumento significativo y sostenido de sus deposiciones.
Otro gastroenterólogo que aprecia el kiwi es el Dr. Mikhail Yakubov, de Manhattan Gastroenterology.
El experto le dijo a The New York Post que, “el kiwi es una joya escondida cuando se trata de la salud intestinal”.
Según el Dr. Yakubov, esta fruta es “rica en fibra soluble e insoluble, pero también contiene una enzima llamada actinidina, que puede ayudar a estimular la digestión”.
Entonces, ¿Quiere mejorar su salud intestinal? Algo tan simple como comer uno o dos kiwis al día podrían ayudarle, según el experto.
De hecho, de acuerdo con las nuevas pautas de la Asociación Dietética Británica (BDA), comer varios kiwis a diario puede ayudar a aliviar el estreñimiento crónico en adultos.
Beneficios del kiwi
A propósito del kiwi, aquí hay otros beneficios para aprovechar de una de las frutas más saludables del mundo:
- Es rico en vitaminas
- No provoca hinchazón
- Fortalece el sistema inmunitario
- Contribuye a los procesos de cicatrización de la piel
- Ayuda a mantener huesos fuertes
- Ayuda a dormir mejor
- Favorece la recuperación muscular
- Mejora la salud cardiovascular
- Ayuda a controlar la glucosa
- Ayuda a controlar la presión arterial
- Combate el envejecimiento
- Ayuda a reducir el colesterol
Alimentos ricos en fibra para el intestino
Ahora bien, además del kiwi, aquí hay otros alimentos ricos en fibra que puedes agregar a la dieta y que el American College of Gastroenterology recomienda:
- Alcachofas
- Manzanas, peras (con piel)
- Bayas (moras, arándanos, frambuesas)
- Dátiles
- Higos
- Ciruelas pasas
- Brócoli
- Garbanzos
- Lentejas
- Guisantes
- Calabaza
- Cebada
- Semillas (calabaza, girasol)
- Frutos secos (almendras, nueces de Brasil, cacahuetes, nueces pecanas, nueces)
