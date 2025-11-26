La fruta que gastroenterólogos elogian y cómo beneficia a tu intestino

Qué fruta recomiendan los gastroenterólogos

En ese sentido, una de las recomendaciones principales del Dr. Arthur Beyder, gastroenterólogo de Mayo Clinic, en cuanto a alimentos ricos en fibra para ayudar con el estreñimiento, es precisamente comer kiwi. Lo dijo a The New York Times.

Y es que, un estudio con 200 personas, encontró que quienes consumieron dos kiwis verdes al día tuvieron un aumento significativo y sostenido de sus deposiciones.

Otro gastroenterólogo que aprecia el kiwi es el Dr. Mikhail Yakubov, de Manhattan Gastroenterology.

El experto le dijo a The New York Post que, “el kiwi es una joya escondida cuando se trata de la salud intestinal”.

Según el Dr. Yakubov, esta fruta es “rica en fibra soluble e insoluble, pero también contiene una enzima llamada actinidina, que puede ayudar a estimular la digestión”.

Entonces, ¿Quiere mejorar su salud intestinal? Algo tan simple como comer uno o dos kiwis al día podrían ayudarle, según el experto.

De hecho, de acuerdo con las nuevas pautas de la Asociación Dietética Británica (BDA), comer varios kiwis a diario puede ayudar a aliviar el estreñimiento crónico en adultos.

kiwi.jpg Kiwi, la fruta avalada por gastroenterólogos para el intestino.

Beneficios del kiwi

A propósito del kiwi, aquí hay otros beneficios para aprovechar de una de las frutas más saludables del mundo:

Es rico en vitaminas

No provoca hinchazón

Fortalece el sistema inmunitario

Contribuye a los procesos de cicatrización de la piel

Ayuda a mantener huesos fuertes

Ayuda a dormir mejor

Favorece la recuperación muscular

Mejora la salud cardiovascular

Ayuda a controlar la glucosa

Ayuda a controlar la presión arterial

Combate el envejecimiento

Ayuda a reducir el colesterol

Alimentos ricos en fibra para el intestino

Ahora bien, además del kiwi, aquí hay otros alimentos ricos en fibra que puedes agregar a la dieta y que el American College of Gastroenterology recomienda:

Alcachofas

Manzanas, peras (con piel)

Bayas (moras, arándanos, frambuesas)

Dátiles

Higos

Ciruelas pasas

Brócoli

Garbanzos

Lentejas

Guisantes

Calabaza

Cebada

Semillas (calabaza, girasol)

Frutos secos (almendras, nueces de Brasil, cacahuetes, nueces pecanas, nueces)

