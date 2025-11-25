Javier Milei esquivó la palabra maldita pero hay debate por 'dibujos'

Cuando la mayoría de las consultoras privadas aseguraban que la economía argentina entró en recesión al cierre del tercer trimestre de 2025, el INdEC salió al rescate del Gobierno y así Javier Milei evitó la 'palabra maldita', pero no hay nada que festejar: de acuerdo al ente oficial, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) subió 0,5% respecto de agosto y 5% interanual, empujado por la suba de la Pesca (estacional) y de la Intermediación Financiera. Pero la industria sigue en crisis: cayó 1% y es uno de los dos sectores a los que le fue peor que hace un año.
Cuenta Capital Argentina - Brasil
La baja acumulación de reservas internacionales netas en Argentina impulsa a la city a considerar vías alternativas para fortalecer el colchón cambiario sin alterar el esquema de bandas o un programa de compras sistemáticas.
Se toma como referencia el ejemplo de Brasil, que ha logrado robustecer sus reservas a través de la cuenta capital a pesar de registrar un déficit en la cuenta corriente.
El Ejemplo de Brasil y la IEDBrasil demostró que el ingreso de capitales puede ser el motor de la acumulación de reservas.
La Inversión Extranjera Directa (IED) en Brasil ya superó el total del año pasado, alcanzando u$s74.257 millones acumulados en lo que va del año, a pesar de tener un déficit de cuenta corriente, según Ámbito Financiero.
Expertos de Facimex señalan que, desde 2004, países con déficit de cuenta corriente como Brasil, México y Colombia, han incrementado significativamente sus reservas gracias a la IED: Brasil las sextuplicó (a u$s351.000 millones), México las cuadruplicó (a u$s257.000 millones) y Colombia las quintuplicó (a u$s66.000 millones).
Potencial de ingreso por Cuenta Capital
Para Argentina, acumular reservas vía cuenta capital implica el ingreso de dólares por inversiones, préstamos o financiamiento externo, no solo por exportaciones.
A pesar de las restricciones monetarias, existen señales de potencial:Proyectos de Inversión: El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) contempla 24 proyectos por u$s51.300 millones.
Las emisiones de deuda corporativa y sub-soberana bajo ley internacional en noviembre suman u$s3.400 millones, un récord real, lo que indirectamente reduce la presión sobre el dólar. Empresas como Tecpetrol, YPF y Pampa Energía han emitido Obligaciones Negociables.
Oferta de Divisas por Cosecha
Se proyecta una cosecha récord de trigo y una buena producción de maíz, lo que generará un afluente de dólares en los próximos meses.
Superávit energético: Se acumularon casi u$s7.500 millones de superávit energético en los últimos 12 meses, con proyecciones de u$s30.000 millones para 2030.
Lograr compras significativas de divisas en el corto plazo será clave para que el mercado deje de cuestionar el régimen cambiario y los inversores se sientan más cómodos con el riesgo argentino.
Deja tu comentario