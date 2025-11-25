Ranking de funcionarios: Una de cal y una de arena para Milei

El segundo lugar lo ocupa otra habitué de los podios: la -por ahora- ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que combina +40% y -52%.

En el 3er. lugar figura Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete, que había tenido un ascenso en estos rankings cuando ganó la elección porteña local pero luego había caído. En su caso, tiene 33% de imagen positiva y 46% negativa.

En el 4° puesto, el flamante ministro del Interior, Diego Santilli: + 30% y - 39%. Le sigue Luis Caputo, ministro de Economía, con 30% positiva y 49% negativa.

En el 6° lugar del ranking figura Luis Petri (ministro de Defensa, electo diputado), con +27% y -38%. Le siguen la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello (+25% y - 40%) y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, con + 24% y - 42%.

Como la tabla se ordena según la imagen positiva, Karina Milei no queda en el fondo (aparece 9°), pero es la que presenta la peor combinación entre apoyos y rechazos, con un saldo en contra de 45 puntos: + 20% y - 65%.

En el 10° puesto, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con 20% positiva y 44% negativa.

El canciller Pablo Quirno aparece en el puesto 11 (+12% y -26%) y el de Salud, Mario Lugones, en el 12, con 11% positiva y 31% negativa. En estos dos últimos casos se nota su aún alto nivel de desconocimiento.

