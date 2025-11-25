Una encuesta nacional de la Universidad de San Andrés (Udesa) volvió a medir la imagen de 12 funcionarios libertarios y, otra vez, arroja un dato preocupante para Javier Milei: si bien el Presidente aparece 1ero. en el ranking, su hermana Karina Milei registra la peor combinación de apoyos y rechazos.
ENCUESTA UDESA
Ranking de funcionarios: Una de cal y una de arena para Milei
Encuesta de la Universidad de San Andrés midió la imagen de 12 funcionarios del Gobierno nacional y volvió a arrojar un dato preocupante para Javier Milei.
Karina Milei es a esta altura una de las "mochilas" con las que carga el Presidente y que le dificultan reconstruir su vínculo con la opinión pública, pero resulta casi una obviedad que el mandatario defenderá a su hermana incondicionalmente, por más que sea un 'lastre'...
La encuesta de UDESA de noviembre, que incluyó 1.005 casos en todo el país, muestra que ninguno de los 12 funcionarios del Gobierno nacional consigue más apoyos que rechazos, por lo que todos terminan con lo que se conoce como diferencial negativo.
El ranking de funcionarios es liderado por Javier Milei, con 43% de imagen positiva contra 51% negativa.
El segundo lugar lo ocupa otra habitué de los podios: la -por ahora- ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que combina +40% y -52%.
En el 3er. lugar figura Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete, que había tenido un ascenso en estos rankings cuando ganó la elección porteña local pero luego había caído. En su caso, tiene 33% de imagen positiva y 46% negativa.
En el 4° puesto, el flamante ministro del Interior, Diego Santilli: + 30% y - 39%. Le sigue Luis Caputo, ministro de Economía, con 30% positiva y 49% negativa.
En el 6° lugar del ranking figura Luis Petri (ministro de Defensa, electo diputado), con +27% y -38%. Le siguen la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello (+25% y - 40%) y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, con + 24% y - 42%.
Como la tabla se ordena según la imagen positiva, Karina Milei no queda en el fondo (aparece 9°), pero es la que presenta la peor combinación entre apoyos y rechazos, con un saldo en contra de 45 puntos: + 20% y - 65%.
En el 10° puesto, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con 20% positiva y 44% negativa.
El canciller Pablo Quirno aparece en el puesto 11 (+12% y -26%) y el de Salud, Mario Lugones, en el 12, con 11% positiva y 31% negativa. En estos dos últimos casos se nota su aún alto nivel de desconocimiento.
----------
Otras noticias en Urgente24:
Yanina Latorre hizo el papelón del año: La fake news que la dejó en la lona
La corrupción destruyó a Volodymyr Zelensky y provoca la paz Ucrania / Rusia
FF.AA.: César Milani corrige a Agustín Rossi y critica a Carlos Presti, ministro de Karina
La miniserie de 6 capítulos que vas a maratonear en una noche
Donald Trump le da un ultimátum a Nicolás Maduro: Cooperación o "muerte y bombardeo"