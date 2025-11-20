Daniel Garbellini, exN°2 de la ANDIS, se presentó este jueves en los tribunales de Comodoro Py citado a declaración indagatoria por su presunta participación en el entramado de corrupción alrededor de las licitaciones de medicamentos que hacía la Agencia Nacional de Discapacidad mientras la dirigía Diego Spagnuolo.
ANDISGATE
Garbellini tampoco declaró y publican chats de Spagnuolo con quejas porque Karina lo bajó de un viaje
El N°2 de la ANDIS fue a tribunales pero siguió la misma estrategia de los otros imputados que hasta ahora se presentaron ante el juez y el fiscal.
No obstante, según trascendió, el exfuncionario se negó a declarar, al igual que lo hicieron Spagnuolo el miércoles y Miguel Calvete, señalado como el articulador entre la ANDIS y las droguerías para las licitaciones amañadas.
De acuerdo al dictamen del fiscal Franco Picardi, Garbellini “permitió que personas ajenas a la estructura formal de la Andis tomaran decisiones de gestión”.
Garbellini fue director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, desde junio de 2024 hasta agosto de este año. El Gobierno lo desplazó del organismo de manera “preventiva” junto a Spagnuolo, máxima autoridad del organismo, luego de que se hicieran públicas los audios del exjefe de la Agencia en los que lo señalaba como la persona que puso Lule Menem en el organismo para su control.
Mientras el exfuncionario se presentaba ante el fiscal y el juez Sebastian Casanello se conocieron chats entre Spagnuolo y Calvete en el que el entonces titular de la ANDIS se quejaba de que Karina Milei lo había bajado de un viaje oficial a Israel.
En su lugar, el Gobierno envió a Garbellini, quien nunca llegó con la comitiva a Israel por el recrudecimiento del conflicto con Irán.
“No voy a Israel”, escribió Spagnuolo el 12/06 último a las 17:57, según publica lanación.com. “Anda igual nabo. No muestres debilidad. Te operan re facil. Déjate de joder”, respondió Calvete.
“Karina le dijo el embajador que no quiere que vaya, por todo el quilombo que hay acá en Discapacidad”, le contó Spagnuolo a Calvete ese mismo día, a las 18:04, en una referencia directa a la secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei. Y agregó: “Esto me lo informan desde allá. Es gente amiga … Y el viejo conchudo me firmó la autorización”.
La información, según se desprende del mensaje, le habría llegado desde Israel. El entonces titular de la ANDIS ya había estado dos veces en ese país con una agenda oficial. La primera fue en noviembre de 2024. Y la última, en marzo de este año.
El 12/06 por la mañana, cuando todavía Spagnuolo no le había confirmado que lo habían bajado de la comitiva, Calvete le redactó un mensaje para que se lo mande al Presidente. “La autorización es explicita formal o te lo dijo Mario o Cecilia que no podías … ? Escribime a Javier y coméntaselo … “Voy a viajar a Israel … Lastima que no te puedo cruzar allá. Voy a firmar xxxx va Fulano. Sultano, Lilian .. y decile a Lilian que lo llame. Y le diga …. Lastima que no venis Marito … Y tema viáticos sacalos de tu caja chica (lease ‘El Aljibe”)”, consigna el portal de noticias.
El intercambio de chats de un teléfono Motorola, con funda negra, que tenía un papel adherido con la inscripción: “+1 (561) 4536119 - VIVALDI”. Es uno de los cuatro teléfonos que secuestró la Policía el 9 de octubre en la casona de San Telmo, en Defensa al 1300, donde solía dormir Calvete.
Los aparatos estaban en su dormitorio junto a los cuadernos donde anotaba los detalles de las coimas.
Noticia en desarrollo.