Garbellini tampoco declaró y publican chats de Spagnuolo con quejas porque Karina lo bajó de un viaje

Mientras el exfuncionario se presentaba ante el fiscal y el juez Sebastian Casanello se conocieron chats entre Spagnuolo y Calvete en el que el entonces titular de la ANDIS se quejaba de que Karina Milei lo había bajado de un viaje oficial a Israel.

En su lugar, el Gobierno envió a Garbellini, quien nunca llegó con la comitiva a Israel por el recrudecimiento del conflicto con Irán.

“No voy a Israel”, escribió Spagnuolo el 12/06 último a las 17:57, según publica lanación.com. “Anda igual nabo. No muestres debilidad. Te operan re facil. Déjate de joder”, respondió Calvete.

“Karina le dijo el embajador que no quiere que vaya, por todo el quilombo que hay acá en Discapacidad”, le contó Spagnuolo a Calvete ese mismo día, a las 18:04, en una referencia directa a la secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei. Y agregó: “Esto me lo informan desde allá. Es gente amiga … Y el viejo conchudo me firmó la autorización”.

La información, según se desprende del mensaje, le habría llegado desde Israel. El entonces titular de la ANDIS ya había estado dos veces en ese país con una agenda oficial. La primera fue en noviembre de 2024. Y la última, en marzo de este año.

El 12/06 por la mañana, cuando todavía Spagnuolo no le había confirmado que lo habían bajado de la comitiva, Calvete le redactó un mensaje para que se lo mande al Presidente. “La autorización es explicita formal o te lo dijo Mario o Cecilia que no podías … ? Escribime a Javier y coméntaselo … “Voy a viajar a Israel … Lastima que no te puedo cruzar allá. Voy a firmar xxxx va Fulano. Sultano, Lilian .. y decile a Lilian que lo llame. Y le diga …. Lastima que no venis Marito … Y tema viáticos sacalos de tu caja chica (lease ‘El Aljibe”)”, consigna el portal de noticias.

El intercambio de chats de un teléfono Motorola, con funda negra, que tenía un papel adherido con la inscripción: “+1 (561) 4536119 - VIVALDI”. Es uno de los cuatro teléfonos que secuestró la Policía el 9 de octubre en la casona de San Telmo, en Defensa al 1300, donde solía dormir Calvete.

Los aparatos estaban en su dormitorio junto a los cuadernos donde anotaba los detalles de las coimas.

Noticia en desarrollo.