Alivio para Diego Santilli: Milei apaga la 'licuadora' y le devuelve el Renaper y Deportes

Entre las nuevas tareas figura la organización y control de actos patrióticos, efemérides y gestión de monumentos, intervención en cuestiones de aguas interprovinciales, y desarrollo de políticas para áreas y zonas de frontera. El Ministerio también intervendrá en la protección, inclusión y defensa de los derechos de comunidades indígenas y asumirá la asignación y control de recursos, becas y subvenciones para el deporte, según explicó la agencia NA.

El Renaper y de la Secretaría de Deportes, habían sido atribuidas a Seguridad y a la Jefatura de Gabinete, respectivamente.

Con estos cambios se modera la ‘licuación’ del ministerio del Interior que asumió Santilli y que lo dejaba muy desdibujado en el gabinete de Milei, aunque no recuperó Turismo ni Migraciones.

