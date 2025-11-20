Como había prometido antes de la jura de Diego Santilli como ministro del Interior, el Gobierno nacional le devolvió el Renaper y la Secretaría de Deportes. Es un alivio para Santilli que había sido ‘licuado’ de poder pero la cuestión es su rol como interlocutor de los gobernadores donde Manuel Adorni lleva las riendas.
POR DECRETO
Alivio para Diego Santilli: Milei apaga la 'licuadora' y le devuelve el Renaper y Deportes
Diego Santilli recupera el Renaper
Javier Milei le tomó juramento el martes (11/11) a Diego Santilli como ministro del Interior. Lo curioso fue lo que precedió a esta jura: una redistribución, vía decreto, que dejaba a dicha cartera con menos competencias, aunque luego el Gobierno aseguró que habría marcha atrás con algunos de los traspasos, lo que se concretó este jueves (20/11).
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 825/2025 publicado en el Boletín Oficial que modifica la Ley de Ministerios, el Ministerio del Interior asumirá nuevas competencias vinculadas al contralor del registro y certificación de la identidad de las personas humanas, pasando a tener a su cargo el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
Además, se le otorgan funciones en materia de relaciones con el Poder Legislativo Nacional y la conducción de la política deportiva nacional.
El decreto reemplaza y suprime diversos incisos del artículo 16 y sustituye los artículos 17 y 22 bis del Título V de la Ley 22.520, estableciendo que el Ministerio del Interior será responsable de asistir al Presidente en temas de gobierno político interno, políticas de desarrollo deportivo, registro e identificación de personas, y coordinación institucional con provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Deportes, actos y efemérides
Entre las nuevas tareas figura la organización y control de actos patrióticos, efemérides y gestión de monumentos, intervención en cuestiones de aguas interprovinciales, y desarrollo de políticas para áreas y zonas de frontera. El Ministerio también intervendrá en la protección, inclusión y defensa de los derechos de comunidades indígenas y asumirá la asignación y control de recursos, becas y subvenciones para el deporte, según explicó la agencia NA.
El Renaper y de la Secretaría de Deportes, habían sido atribuidas a Seguridad y a la Jefatura de Gabinete, respectivamente.
Con estos cambios se modera la ‘licuación’ del ministerio del Interior que asumió Santilli y que lo dejaba muy desdibujado en el gabinete de Milei, aunque no recuperó Turismo ni Migraciones.
