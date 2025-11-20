El graph de TyC Sports que pone en vilo a todo Boca: "La noticia del día"

Finalmente, luego de casi dos meses, el Matador volvió a sumar minutos el pasado domingo 16 de noviembre ante Tigre, y se dio el lujo de convertir un gol de penal sobre el final del encuentro.

Con este contexto, y considerando lo que le costó a Cavani regresar a trabajar a la par del plantel, TyC Sports lanzó un graph en el programa conducido por Daniel Retamozzo que llamó la atención en el mundo Boca: “La noticia del día: Cavani, a la par del grupo”.

Si bien todo indica que el uruguayo no será titular ante el equipo de Carlos Tévez, su presencia en el banco podría ser un aporte importante para Claudio Úbeda

Boca Juniors de Claudio Úbeda atraviesa un buen momento, aunque la instancia de playoffs siempre puede resultar engañosa.

El 2025 del Xeneize no ha sido para nada positivo. En este clima de euforia, parecen haber quedado lejos aquella caída en la fase 2 de la Copa Libertadores ante Alianza Lima o la más reciente eliminación en la Copa Argentina frente a Atlético Tucumán.

Justamente para evitar que esos fantasmas reaparezcan, el club de la Ribera deberá mantener la firmeza en este formato de eliminación directa.

El primer desafío será ante Talleres de Córdoba, dirigido por Carlos Tévez —un viejo conocido de la casa—, el próximo domingo 23 de noviembre desde las 20 horas.

El árbitro principal del encuentro será Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.

El ganador de este cruce se medirá en cuartos de final con el vencedor de la serie entre Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors, con la posibilidad de un Superclásico en semifinales si River Plate también logra avanzar.

Por cómo viene trabajando el equipo, todo indica que Úbeda no modificará la formación titular, pese a que Edinson Cavani y Rodrigo Battaglia —quien había perdido su lugar por lesión— ya se entrenen con normalidad.

