Real Madrid prepara al Bernabeu para una Navidad inmersiva dentro del campo de juego

"Durante unos días, el estadio se transforma en un pueblo mágico lleno de luces, con actividades como pistas de hielo, toboganes, talleres y rincones por descubrir", cuenta el sitio oficial de MAVIDAD Bernabeu, que se realizará entre el 24 y el 31 de diciembre. "Un plan pensado para familias, amigos y para todos los que aún disfrutan la Navidad como cuando eran pequeños".

El evento ofrece ocho atracciones distintas, pensadas para todo tipo de público. Entre las principales están:

Río de la Magia : pista de hielo circular rodeando un árbol navideño para patinar

: pista de hielo circular rodeando un árbol navideño para patinar Lago Helado : autitos chocadores que se deslizan sobre una pista congelada

: autitos chocadores que se deslizan sobre una pista congelada Ladera del Revuelo : tobogán de nieve con cuatro carriles

: tobogán de nieve con cuatro carriles Carrusel de Luces : una calesita iluminada

: una calesita iluminada Parque de las Nieves Eternas : minigolf y simuladores de snowboard virtual

: minigolf y simuladores de snowboard virtual Fábrica de la Ilusión: talleres creativos para los más chicos, con pintura y pileta de nieve

También habrán personajes fantásticos: los "Mavix", criaturas mágicas inspiradas en copos de nieve.

Estas experiencias están integradas con música, juegos y pasacalles, todo en un entorno inmersivo que estimula la sensación de vivir dentro de una película de Navidad.

