Real Madrid prepara al Bernabeu para una Navidad inmersiva dentro del campo de juego

Luego de lo que fue el histórico partido de la NFL entre Miami Dolphins y Washington Commanders, el estadio del Real Madrid se prepara ahora para albergar otra innovadora propuesta. Vinculada a la Navidad, el evento en la casa Merengue se denomina MAVIDAD Bernabeu.
"MAVIDAD BERNABEU"
Con una versatilidad camaleónica, el Real Madrid ya dejó atrás el cotejo de la NFL y, en medio de los partidos que juega el equipo de Xabi Alonso y Franco Mastantuono por LaLiga, reconfigura al Santiago Bernabeu para una creativa propuesta navideña.
El refaccionado complejo Merengue, que llevó adelante obras de remodelación entre 2019 y 2024 por una inversión de más de 200 millones de euros, se posiciona como un espacio multifunción que excede lo meramente futbolístico. Albergó por primera vez en su historia el partido de fútbol americano, en lo que representa una estrategia de la NFL de desembarcar en nuevos mercados y expandir el deporte y la marca.
Con su lujosa y vanguardista infraestructura, el estadio del Real Madrid se proyecta como un bastión de entretenimiento. La experiencia navideña es una muestra de ello.
MAVIDAD Bernabeu, un parque temático de Navidad en la cancha del Real Madrid
MAVIDAD Bernabeu es un parque temático navideño innovador que invita a vivir una experiencia familiar mágica dentro de la bola de nieve más grande del mundo.
"Durante unos días, el estadio se transforma en un pueblo mágico lleno de luces, con actividades como pistas de hielo, toboganes, talleres y rincones por descubrir", cuenta el sitio oficial de MAVIDAD Bernabeu, que se realizará entre el 24 y el 31 de diciembre. "Un plan pensado para familias, amigos y para todos los que aún disfrutan la Navidad como cuando eran pequeños".
El evento ofrece ocho atracciones distintas, pensadas para todo tipo de público. Entre las principales están:
- Río de la Magia: pista de hielo circular rodeando un árbol navideño para patinar
- Lago Helado: autitos chocadores que se deslizan sobre una pista congelada
- Ladera del Revuelo: tobogán de nieve con cuatro carriles
- Carrusel de Luces: una calesita iluminada
- Parque de las Nieves Eternas: minigolf y simuladores de snowboard virtual
- Fábrica de la Ilusión: talleres creativos para los más chicos, con pintura y pileta de nieve
También habrán personajes fantásticos: los "Mavix", criaturas mágicas inspiradas en copos de nieve.
Estas experiencias están integradas con música, juegos y pasacalles, todo en un entorno inmersivo que estimula la sensación de vivir dentro de una película de Navidad.
