Cómo le fue a Talleres de Córdoba desde que Andrés Fassi se disculpó con Chiqui Tapia

Cómo le fue a Talleres de Córdoba luego del pedido de disculpas de Fassi a Tapia

En septiembre pasado, el presidente de Talleres (Cba.), Andrés Fassi, reculó con el 1 del fútbol argentino, Claudio Chiqui Tapia, cuando su equipo besaba la lona.

"Hace justamente un año, en septiembre del 2024, vivíamos la crisis con el árbitro Andrés Merlos en Mendoza, por la Copa Argentina. Fue un momento institucional y personal muy difícil, de los más difíciles que me ha tocado vivir en el fútbol. Pasados unos días de esos hechos, realicé una conferencia de prensa para expresar mi sentir. Hoy, mi reflexión es que ni el momento ni la forma en la que me expresé fueron las adecuadas. Me equivoqué", manifestó Fassi, quien realizó un pedido de perdón que no estaba en los papeles de nadie porque la relación estaba rota:

Este hecho hizo que las diferencias se intensificaran aún más. Esto no ayudó ni al fútbol ni a Talleres ni a mí en lo personal. Expreso públicamente una disculpa al presidente de AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia. Mi vida es el fútbol. Entender que las instituciones siempre están por encima nuestro. Nosotros estamos de paso, en un camino para hacer crecer lo que gestionamos Este hecho hizo que las diferencias se intensificaran aún más. Esto no ayudó ni al fútbol ni a Talleres ni a mí en lo personal. Expreso públicamente una disculpa al presidente de AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia. Mi vida es el fútbol. Entender que las instituciones siempre están por encima nuestro. Nosotros estamos de paso, en un camino para hacer crecer lo que gestionamos

Tapia, vía retweet a Pablo Toviggino, le contestó al capo de la T.

"Qué CARA de PIEDRA que SOS!! Seguramente el Presidente Tapia (El Comandante) aceptará tus disculpas, porque es un caballero. Pero, SOS tan TRAIDOR y MENTIROSO, que te olvidaste de pedir disculpas por las denuncias que nos hiciste en complicidad con Mariano Cuneo Líbarona, Juliana Santillán y Daniel Scioli, utilizando y haciendo abuso del aparato del Estado Nacional. Todos en banda y en despoblado, motorizaron distintas medidas judiciales y mediáticas, en una clara maniobra de golpe institucional, contra las elecciones democráticas de la Honorable Asamblea de AFA. Pero como además SOS COBARDE, también denunciaste al Hijo del Comandante, con la Familia NO!! En Fin…".

Andrés Fassi entendió que era mejor amigarse con Chiqui Tapia y la AFA y ser más político que rebelde. La estrategia le terminó resultando. A continuación, los números de Talleres de Córdoba luego del famoso pedido de disculpas, efectuado a mediados de septiembre:

Cuatro victorias,

Cuatro empates,

Una derrota.

Pero ojo, ni antes lo perjudicaban al equipo de Tévez ni ahora lo benefician. No obstante, el plan de Fassi de convertirse en 'corderito' de Tapia, le funcionó a la perfección, porque se aseguró que no lo "acuesten" en la cancha.

