El fútbol argentino vivió una definición de infarto en la decimosexta fecha del Torneo Clausura 2025. En un dramático encuentro disputado en Mar del Plata, Aldosivi derrotó a San Martín de San Juan por 4-2, logrando asegurar su permanencia en la Primera Nacional y, simultáneamente, sentenciando a su rival al descenso.
INFARTANTE
Aldosivi logra una remontada y sella el descenso de San Martín de San Juan
Novedades en la Primera Nacional: Aldosivi asegura la permanencia y San Martín de San Juan va al descenso
El partido se transformó en un vendaval de emociones tras un primer tiempo sin goles. El drama se desató en el complemento, cuando a los 18 minutos, Santiago Barrera adelantó al "Verdinegro". Este gol momentáneo le daba vida y la esperanza de mantener la categoría al equipo dirigido por Leandro "Pipi" Romagnoli.
Sin embargo, la alegría cuyana duró poco. En un lapso de dos minutos, Aldosivi dio vuelta el marcador con los tantos de Santiago Moya (30m) y Franco Rami (32m), desatando la euforia en el elenco marplatense.
El clímax llegó en el tramo final. Cuando el reloj marcaba 43 minutos, Tomás Fernández convirtió un penal para San Martín, poniendo el 2-2 y renovando la ilusión del milagro. Pero la respuesta del "Tiburón" fue inmediata y devastadora: apenas un minuto después, Justo Giani aprovechó fallas defensivas para anotar el 3-2. Finalmente, en tiempo de descuento (53m), el ecuatoriano Ayrton Preciado sentenció el marcador de penal con el 4-2 definitivo.
Aldosivi catapultado en Primera Nacional
Dirigido por Guillermo Farré, Aldosivi consiguió tres puntos vitales que le permiten respirar y mantener su lugar en la máxima categoría.
Para San Martín de San Juan, el resultado fue la confirmación de una campaña para el olvido. El equipo cuyano, que venía arrastrando un rendimiento pobre, culminó la tabla anual con apenas 28 puntos y consumó su descenso a la Primera Nacional. El partido, arbitrado por Nicolás Ramírez y con Héctor Paletta en el VAR, cerró un capítulo amargo para los sanjuaninos y uno de gran festejo para Aldosivi.
