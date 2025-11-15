Aldosivi logra una remontada y sella el descenso de San Martín de San Juan

Aldosivi catapultado en Primera Nacional

Dirigido por Guillermo Farré, Aldosivi consiguió tres puntos vitales que le permiten respirar y mantener su lugar en la máxima categoría.

Para San Martín de San Juan, el resultado fue la confirmación de una campaña para el olvido. El equipo cuyano, que venía arrastrando un rendimiento pobre, culminó la tabla anual con apenas 28 puntos y consumó su descenso a la Primera Nacional. El partido, arbitrado por Nicolás Ramírez y con Héctor Paletta en el VAR, cerró un capítulo amargo para los sanjuaninos y uno de gran festejo para Aldosivi.

