"Es un certificado de defunción, no sé qué estarán pensado Brasil y Uruguay a esta hora"

El titular de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, intentando reanimar al campo. "¿Qué dirá Brasil?" Eduardo Buzzi, ex titular de la Federación Agraria Argentina

"Esto es peor que con Menem"

“Nos van a inundar de cerdo y de pollos, por ejemplo. Este es el certificado de defunción del productor avícola y porcino”.

Nuestro país ya ha caído en un millón y medio de cabezas bovinas, pasamos de más de 50 millones a 49 millones en ese ganado. No tenemos tantos saldos exportables. La industria lechera también va a sufrir. Todo es subordinación. La energía atómica también se va a privatizar. Nuestro país ya ha caído en un millón y medio de cabezas bovinas, pasamos de más de 50 millones a 49 millones en ese ganado. No tenemos tantos saldos exportables. La industria lechera también va a sufrir. Todo es subordinación. La energía atómica también se va a privatizar.

“Hay un club del retraso cambiario encabezado por el ministro de Economía Luis Caputo que no nos deja exportar y nos llena los supermercados de productos extranjeros con alto valor agregado”:

“Esto es algo peor de lo que ya vimos en los años 90” cerró el conocido dirigente agropecuario.