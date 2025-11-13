“En ese momento, 2005, hubo una apuesta política muy fuerte de Néstor Kirchner en Argentina, Lula Da Silva en Brasil y Hugo Chávez en Venezuela para frenar ese tratado de libre comercio con los Estados Unidos que se quiso imponer en una cumbre de Mar del Plata” sumó Buzzi.
BUZZI Y EL ACUERDO CON USA
"Es un certificado de defunción, no sé qué estarán pensado Brasil y Uruguay a esta hora"
El ex titular de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, agregó: “esto me retrotrae 20 años, a la época del ALCA, al que frenamos junto a Brasil”.
“Por entonces, los movimientos sociales les decíamos al carajo al ALCA y no prosperó a pesar de la visita a Argentina del ex presidente de Estados Unidos George Bush”.
“Esto es una dolorosa claudicación que puede terminar con el Mercosur porque no se contemplan los acuerdos arancelarios regionales” agregó el ex integrante de la Mesa de Enlace agropecuaria.
“El Mercosur era nuestro bloque de resistencia ante los intentos de ingresos de las grandes potencias. En Brasil y Uruguay deben estar muy preocupados”.
"Esto es peor que con Menem"
“Nos van a inundar de cerdo y de pollos, por ejemplo. Este es el certificado de defunción del productor avícola y porcino”.
“Hay un club del retraso cambiario encabezado por el ministro de Economía Luis Caputo que no nos deja exportar y nos llena los supermercados de productos extranjeros con alto valor agregado”:
“Esto es algo peor de lo que ya vimos en los años 90” cerró el conocido dirigente agropecuario.