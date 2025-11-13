Javier Milei: "Se confirmó el acuerdo comercial bilateral con los Estados Unidos"

“En materia de RIGI. Argentina tuvo en el último año anuncios de inversión por US$ 100.000 millones. Incluyen litio, metales preciosos, tierras raras, petróleo y gas, entre otras actividades”.

“En materia de RIGI, anunciamos la inversión más grande de la historia argentina en el acuerdo entre YPF y ENI, la empresa italiana por 30 mil millones de dólares. Básicamente, va a permitir que la balanza comercial que va a generar el sector de oil and gas sería de 50 mil millones de dólares, el doble de lo que hoy aporta el campo”.

El presidente Javier Milei expuso en el 12° Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad.



En ese marco, el Presidente sostuvo: "Estamos fuertemente comprometidos con hacer a la Argentina grande nuevamente".

Adelantó el Jefe de Estado que buscará junto a gobernadores de provincias mineras enviar un proyecto de ley de periglaciares.

El “Distrito Malargüe al Sur” comparte una misma faja geológica con San Juan y Chile, una nación que extrae más de 5 millones de toneladas anuales y es el principal productor mundial cuprífero.

La industria relacionada con esta actividad crece porque los grandes centros de datos y la inteligencia artificial no paran de crecer. El mineral será uno de los elementos claves para la movilidad eléctrica y eso motiva que la demanda mundial crecerá hasta los 3,4 millones de toneladas en el 2050 según la compañía inglesa BHP.

Para entender lo que significa la movida del cobre en nuestro continente basta con recordar que la mujer más rica de América Latina (casi US$ 30.000 millones) es la dueña de Antofagasta PLC (una de las mayores productoras del metal rojo en el mundo) y del Grupo Luksic.

Según informes de Bloomberg, la fortuna Iris Fontbona, viuda de Andrónico Luksic Abaroa, se apalancó siempre en la extracción de este estratégico mineral.

Iris Fontbona, viuda de Andrónico Luksic Abaroa. Es de Chile la mujer más rica de latinoamérica

El país trasandino es el mayor extractor del mundo con alrededor de un 28% de la producción mundial.

El sector minero sigue siendo el principal motor económico de Chile, representando más del 10% de su Producto Bruto Interno.

Discurso con bajo rating

Las 6 señales de noticias nacionales (TN, C5N, LN+. Crónica TV, Canal 26 y A24) abandonaron el discurso presidencial a poco de comenzar.

Solamente la TV Pública se quedó en Corrientes pero fue la peor entre los canales de aire.

#LaTraicion 7.0

#AhoraCaigo 4.5

#SQP 2.6

#Telenueve 2.1

#TVPNoticias 0.2