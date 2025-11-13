Javier Milei disertó en Corrientes en el 12º Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad donde señaló: “vamos a impulsar el crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente, basado en normas para el comercio y la innovación”.
Javier Milei: "Se confirmó el acuerdo comercial bilateral con los Estados Unidos"
El presidente Milei se refirió al entendimiento minutos después de Estados Unidos oficializara los convenios comerciales y de inversiones en Argentina.
Uno de los ejes principales del acuerdo con USA es la apertura recíproca de mercados mediante la reducción o eliminación de aranceles.
Argentina brindará acceso preferencial a exportaciones estadounidenses que incluyen medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos y un conjunto de productos agropecuarios.
Mientras tanto, Estados Unidos eliminará los aranceles sobre determinados recursos naturales no disponibles localmente y bienes no patentados de uso farmacéutico.
“En materia de RIGI. Argentina tuvo en el último año anuncios de inversión por US$ 100.000 millones. Incluyen litio, metales preciosos, tierras raras, petróleo y gas, entre otras actividades”.
“En materia de RIGI, anunciamos la inversión más grande de la historia argentina en el acuerdo entre YPF y ENI, la empresa italiana por 30 mil millones de dólares. Básicamente, va a permitir que la balanza comercial que va a generar el sector de oil and gas sería de 50 mil millones de dólares, el doble de lo que hoy aporta el campo”.
Adelantó el Jefe de Estado que buscará junto a gobernadores de provincias mineras enviar un proyecto de ley de periglaciares.
El “Distrito Malargüe al Sur” comparte una misma faja geológica con San Juan y Chile, una nación que extrae más de 5 millones de toneladas anuales y es el principal productor mundial cuprífero.
Para entender lo que significa la movida del cobre en nuestro continente basta con recordar que la mujer más rica de América Latina (casi US$ 30.000 millones) es la dueña de Antofagasta PLC (una de las mayores productoras del metal rojo en el mundo) y del Grupo Luksic.
Según informes de Bloomberg, la fortuna Iris Fontbona, viuda de Andrónico Luksic Abaroa, se apalancó siempre en la extracción de este estratégico mineral.
El país trasandino es el mayor extractor del mundo con alrededor de un 28% de la producción mundial.
El sector minero sigue siendo el principal motor económico de Chile, representando más del 10% de su Producto Bruto Interno.
Discurso con bajo rating
Las 6 señales de noticias nacionales (TN, C5N, LN+. Crónica TV, Canal 26 y A24) abandonaron el discurso presidencial a poco de comenzar.
Solamente la TV Pública se quedó en Corrientes pero fue la peor entre los canales de aire.
#LaTraicion 7.0
#AhoraCaigo 4.5
#SQP 2.6
#Telenueve 2.1
#TVPNoticias 0.2