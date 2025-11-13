SANTA FE. En medio del alza de la inflación en octubre, los números continúan siendo rojos para el gobierno libertario. Sin ir más lejos, la información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) proporcionada por la Secretaría de Trabajo de la Nación para la Provincia expuso que el empleo privado registrado volvió a caer ¿por apertura de importaciones?
EN CAÍDA LIBRE
Era Javier Milei: Más importaciones, menos empleo
En medio del alza de la inflación, los números continúan siendo rojos. El empleo privado registrado en Santa Fe volvió a caer y la crisis económica avanza.
Con estacionalidad se contabilizan en agosto 509.800 empleos, es decir 600 menos que el mes Julio.
Más importaciones, menos empleo
Desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, Santa Fe perdió 13.900 empleos a raíz de una ecuación que va de la mano de la suba de importaciones a su nivel más alto de los últimos 22 años. Así lo denunció la Asociación para la Pequeña y Mediana Empresa (Apyme) que presentó su segundo informe del Observatorio de Importaciones.
Vale remarcar que, en el mes de asunción de La Libertad Avanza (diciembre de 2023), se contabilizaban 523.700 trabajadores en el sector privado.
En Apyme aseguran que donde más se destruye el empleo es en empresas de mayor tamaño. Las grandes tienen un 9,2% menos de trabajadores, las pequeñas 6,8% y las medianas 2,3%.
La crisis económica avanza
Al analizar el desempeño del empleo durante agosto de este año, lo que se destaca es lo siguiente: aquellos sectores que pudieron aumentar su nivel de trabajo fueron Pesca (+6,1%); Hoteles y restaurantes (+0,2%) y Suministro de electricidad, gas y agua (+0,2%). Por su parte, Enseñanza y Transporte, almacenamiento y comunicaciones se mantuvieron estables.
En cambio, los que en mayor medida redujeron el empleo fueron: Intermediación financiera (-0,7%); Explotación de minas y canteras (-0,6%); Construcción (-0,5%); Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,3%); Industrias manufactureras (-0,3%) y Servicios comunitarios, sociales y personales (-0,2%).
Sobre esa línea, el trabajo independiente en su conjunto experimento un desplome del 11,8%. Al interior de este grupo, existieron dinámicas diferenciadas. Por un lado, la cantidad de aportantes al monotributo subió un 2,3% y, por el otro, los aportantes al régimen de autónomos disminuyeron un 4,4% (18,0 mil personas menos).
Finalmente, el descenso del 62% en la cantidad de monotributistas sociales fue determinante para el desempeño del conjunto de trabajadores independientes. Esa disminución se encuentra relacionada con los cambios normativos que afectaron a este régimen en particular.
El trabajo en casa particulares también mostró un desmoronamiento del 2,3% prolongando la tendencia negativa que atraviesa el empleo formal en Santa Fe.
La crisis económica avanza y los números no son nada alentadores: entre diciembre de 2023 y julio de este año, 2120 empresas dejaron de operar en la Provincia, según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación.
El promedio equivale a tres cierres y medio por día durante los últimos 20 meses, en el marco de una recesión que impacta con fuerza sobre las economías regionales.
La industria textil, una de las más afectadas
Para argumentar lo dicho, hay un testimonio en primera persona de la ciudad de Rosario que sintetiza el panorama complejo que se está atravesando.
En julio, Juan Cruz Gori, de 29 años y fundador de la empresa textil Vita, publicó un post en su cuenta de Instagram contando los problemas de competir con productos importados con precios muchos más baratos pero de mala calidad.
El joven, quien arrancó con su emprendimiento a los 22, contó que es la primera vez que aparecía en cámara pero notó que debía hacerlo para hablar de "una realidad".
"Hay mucha gente eligiendo productos importados, y está bien pero hay algo que no se esta contando", señaló y agregó: "Detrás de esto hay una industria que está peleando para sostener su estructura, su gente, su oficio".
En tanto, para enfrentar esta problemática que padece más de una industria textil, VITA, en su momento, decidió ofrecer por 72 horas remeras básicas a $8.900 de 7 colores en corte.
"Esto no es una liquidación, sino una acción. Aguante el desarrollo nacional", cerró.
