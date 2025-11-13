Pacto de Olivos 2.0: Los Milei niegan pero el rumor K no cesa

Live Blog Post

Alejandro Fantino regresó de unos días de licencia y desde el espacio 'Cónclave', en el streaming 'Carnaval' lanzó la hipótesis de un proyecto de reforma constitucional en una supuesta agenda posible entre los Milei y Cristina Fernández de Kirchner. La diputada nacional Lilia Lemoine (LLA / PBA) salió al cruce de Fantino, a quien llamó 'Fantibio'.

Sin duda, una interna de La Libertad Avanza: Lemoine tiene una relación personal importante con Javier Milei y, desde que dejó el 'Mundo Ramiro Marra', donde había estacionado en algún momento cuando dejó a José Luis Espert, estrechó filas con Karina Milei.

En cambio, en el mundillo oficialista, Fantino, quien también tiene acceso directo a Javier Milei, sin embargo es considerado un integrante de la galaxia Santiago Caputo.

Pero lo que comenzó como un 'rumor', empezó a tornarse cierto.

Gabriel Morini en Ámbito:

"(...) En las últimas semanas, avanzaron conversaciones, en paralelo, con Cristina Kirchner, por un lado, y con algunos gobernadores, por el otro. El interlocutor validado por ambas partes es el peronista Juan Manuel Olmos –hoy en la AGN-, pero a quien Karina respeta por la relación que construyeron durante la transición con el gobierno de Alberto Fernández. Hubo dos puntos de acuerdo con el campamento fijado en San José Once Once: no habrá veto cruzado al candidato elegido por la contraparte siempre y cuando presten los votos de sus respectivas bancadas para aprobarlos y ningún nominado puede haber formado parte de lo que la ex presidenta considera “la persecución judicial”, en su contra.

Desde el karinismo no tuvieron dudas en deslizar que el propio Olmos sería bienvenido como nominado de parte del peronismo. Pero desde el bunker kirchnerista juegan una ficha más fuerte si le ponen a un Menem del otro lado: el propio Mena, alfil judicial de Cristina. Estos nombres fueron parte de una conversación subterránea que se apoya en que ningún bando impugna al otro en su selección.

Si Karina opta por una jueza que tiene in pectore, del lado de enfrente también bajarán el perfil para no desentonar con alguien más moderado. María de los Ángeles Sacnun –siempre cerca de estas murmuraciones- o la propia Anabel Fernández Sagasti son opciones que se barajan desde San José 1111. Ninguna de las dos representa amenaza alguna en la lectura anticipada que ya hicieron desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales ante el reinicio de las maquinaciones. No desequilibrarían el tribunal.

El kirchnerismo entiende que en esta negociación la Procuración General le correspondería a los violetas, siempre bajo la misma premisa de nombres vetados: cualquiera que haya tomado parte en las causas judiciales que impactaron en la ex presidenta no tiene chances de participar. Por eso, como si fuese un comodín, Karina insistió con el nombre de Menem para esa otra posición clave. El entendimiento es que el actual titular de la Cámara de Diputados podría cauterizar la serie de expedientes que comenzaron a tener su rodaje en Comodoro Py y que podrían ser una amenaza a largo plazo (...)".