"Peor que las importaciones": Luis Caputo hablará en la 31° Conferencia de la UIA, y escuchará varios reclamos

image

En declaraciones a 'Radio Rivadavia', el empresario informó que allí discutirán sobre cuestiones macroeconómicas del país como, por ejemplo, claves para reducir costos, una posible reforma tributaria y la aplicación de la inteligencia artificial con el fin de contribuir a una nueva competitividad.

"Argentina es un país que necesita dar trabajo y, además, necesita formalidad, porque hay mucha informalidad y eso afecta mucho a la competencia", señaló Cabrales, y remarcó que debería haber "una carga tributaria menor" porque lo que se paga de impuestos en el país "es terrible" y puso en el mismo nivel de importancia el peligro que representa "la economía informal" y la calificó como "peor que las importaciones": "No pagan ningún tipo de impuestos y eso es muy dañino", agregó.

En otro orden, también señaló la crisis que atraviesan en las pymes, que están "en una situación agobiante" y manifestó que, si alguna tiene que pagar un juicio hoy "implicaría cerrar la empresa" En otro orden, también señaló la crisis que atraviesan en las pymes, que están "en una situación agobiante" y manifestó que, si alguna tiene que pagar un juicio hoy "implicaría cerrar la empresa"

Para finalizar, indicó que se necesita modificar el circuito económico del país y aseguró que, si se dan las posibles reformas que impulsa el Gobierno Nacional a partir de la nueva composición que logró en el Congreso, "se reactivaría de por sí toda la economía".

Lo que busca la UIA en esta "nueva etapa"

Pero lo que busca la UIA en esta edición en particular es que marque el punto de partida para una nueva etapa de diálogo entre el Gobierno y la industria, en medio de una caída sostenida de la producción y de la incertidumbre sobre el rumbo económico.

image

Vale recordar que los últimos números marcaron un pésimo tercer trimestre para la producción industrial con una caída promedio de 2,3% respecto al nivel de producción del segundo trimestre. Así, tras un flojo septiembre, en el que se observó una contracción del 0,1% mensual desestacionalizada contra agosto, el sector fabril consolidó un muy mal inicio de año.

La baja de septiembre en comparación versus diciembre del 2024, es decir la caída en lo que va del año, fue del 4%, libre de factores de estacionalidad.

Desde la consultora 'LCG' anticiparon: "Dentro de la industria, entendemos que la inestabilidad previa a las elecciones y las tasas en niveles que por momentos llegaron a los tres dígitos actuaron como freno a muchas decisiones de aumento de la producción. Para adelante, mayor estabilidad y tasas más bajas podrán dar algo de aire, aunque no esperamos un crecimiento pujante en ninguno de los dos sectores".

Los datos acerca de la baja de la producción industrial fueron publicados por el Indec. El informe más reciente del Centro de Estudios de la UIA había remarcado que "el nivel general de la producción industrial se encuentra en niveles similares con tendencia a la baja" respecto al tercer trimestre del 2024. Y, al comparar contra el 2022, había destacado que los rubros con peor desempeño habían sido "aquellas industrias traccionadas por bajas en el sector de la construcción y menor demanda final junto con una mayor competencia de bienes finales importados".

Desde la consultora 'ACM' proyectaron hacia adelante: "Ya superada la etapa de incertidumbre electoral, el panorama reciente sugiere que octubre no habría mostrado grandes diferencias respecto de septiembre, aún afectado por tasas altas y una demanda interna débil. No obstante, el nuevo contexto financiero que se empieza configurarse tras los comicios (con una baja de tasas de interés y mayor liquidez en pesos), podría comenzar a aliviar gradualmente la actividad en el último tramo del año. De concretarse, ese efecto se reflejaría primero en una mejor dinámica del consumo y luego en algunos sectores industriales más sensibles al crédito".

Y cerraron: "En este sentido, el último bimestre se perfila con una recuperación al margen, suficiente para compensar parcialmente la caída reciente, aunque probablemente insuficiente para sostener el ritmo acumulado observado hasta ahora. Bajo nuestro escenario base, estimamos un crecimiento industrial anual en torno al 3%".

En ese sentido, vale destacar que el arrastre estadístico que dejó el 2024 fue del 5,4%. Es decir, si la industria lograba mantenerse sin variaciones durante el año, crecía en esa magnitud. Una mejora del 3% implicará un deterioro a lo largo del año, con el promedio del 2025 un 2,3% por debajo de los niveles del cierre del año pasado.

Hasta ahora, solo malas noticias

Cierto es que este sector, golpeado por la caída del consumo interno, la apertura de las importaciones y la suba de las tasas de interés, no tuvo siquiera buenas noticias desde que comenzó el Gobierno de Javier Milei.

milei loco

De hecho, en noviembre del año pasado el Gobierno presentó un proyecto de ley al Congreso de incentivo a las inversiones industriales, una especie de 'mini RIGI' para compensar los beneficios que se les están dando a las grandes mega corporaciones, pero la iniciativa durmió y lo sigue haciendo...

Luego, este año renunció el secretario de Pequeñas y Medianas Empresas, Marcos Ayerra, por reconocer públicamente que durante el Gobierno libertario cerraron más empresas de las que abrieron. Junto con él renunció el secretario de Industria, Esteban Marzorati.

Y los dos funcionarios dejaron sus cargos porque carecían de fondos para hacer política industrial.

Ahora sólo permanece Pablo Lavigne como secretario de Coordinación de Producción, abarcando todo.

Las claves de la Conferencia Industrial

El evento del jueves contará con siete paneles temáticos que abordarán los principales desafíos del país:

- Producir para crecer: estabilidad macroeconómica y productividad.

- Competitividad sistémica: reforma tributaria, logística, modernización laboral y seguridad jurídica.

- Competitividad inteligente: el rol de la inteligencia artificial en la productividad industrial.

- Agenda industrial global: reconfiguración de las cadenas de valor y oportunidades para Argentina.

- Federalismo productivo: desarrollo territorial, talento e infraestructura.

- La industria como fuente de progreso: inversión, empleo, exportaciones e innovación.

Otras noticias de Urgente24

Provincias construyen autovías: Milei, primer presidente que no inauguró ni un kilómetro de ruta

Donald Trump fue invitado por Javier Milei a visitar nuevamente Argentina

Para la OCDE, Milei no tiene "plan de desarrollo" y debilitará a la industria

La nueva ruta del dinero chino: millonarios huyen de Singapur y aterrizan en Dubái